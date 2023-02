Freipass #84 «Frida Kahlo hätte ich gern persönlich kennen gelernt»: Die Thurgauer Schauspielerin Maria Lisa Huber im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Altnauer Schauspielerin Maria Lisa Huber. Sie führt unterdessen auch Regie und sieht sich seither auf der Bühne mehr als Teil des Ganzen. Und sie freut sich auf ihre Hochzeit im Sommer.

Theater sieht die Schauspielerin Maria Lisa Huber als heilsame Seelenreinigung – während des Studiums jobbte sie immer wieder in der Krankenpflege. Bild: Anja Köhler

Schon vor Beginn und während ihres Schauspielstudiums am Max-Reinhardt-Seminar in Wien stand Maria Lisa Huber, geboren 1993 und in Altnau aufgewachsen, auf der Bühne des von ihren Eltern Astrid Keller und Leopold Huber gegründeten See-Burgtheaters Kreuzlingen. In Wien spielte sie am Burgtheater und am Volkstheater; seit der Spielzeit 2020/21 ist Maria Lisa Huber fest engagiert im Schauspielensemble des Vorarlberger Landestheaters Bregenz.

In Bregenz realisierte sie Ende 2021 ihre erste eigene Inszenierung: Leopold Hubers Monolog «Frida – Viva la vida» mit ihrer Ensemblekollegin Vivienne Causemann in der Rolle der Malerin Frida Kahlo. Mit «Space Invaders», einem Liederabend mit Songs von David Bowie, unternimmt «sie einen Spacetrip ins Bowieversum» und huldigt dem wandlungsfähigen Künstler mit der unverwechselbaren Stimme. In ihrer Arbeit als Schauspielerin und Regisseurin will Maria Lisa Huber verschiedene Kunstrichtungen verschmelzen lassen, einen Theaterraum des Miteinanders und des respektvollen Austauschs schaffen.

Was lernen Sie gerade neu?

Maria Lisa Huber: Ich erlerne neu, als Regisseurin den Blick von aussen auf das Schauspiel einzunehmen. Seit einem Jahr läuft mit «Frida – Viva la vida» am Vorarlberger Landestheater das erste Stück, das ich inszeniere. Dank dieser Erfahrung nehme ich auch eine andere Perspektive auf mein Wirken als Schauspielerin ein: Ich erlebe mein Tun nochmals viel stärker als Teil des Ganzen. Bei «Space Invaders – Songs von David Bowie», ebenfalls am Vorarlberger Landestheater zu sehen, kann ich Blick von aussen und Blick von innen verknüpfen. Ich habe das Konzept zu diesem musikalischen Abend entwickelt, also zu Bühnenbild, Licht und Kostüm. Ich stehe aber auch als Sängerin auf der Bühne – mit Oliver Rath an der Gitarre und Fabian Dörler am Saxofon.

Maria Lisa Hubers erste Regiearbeit: «Frida – Viva la vida», geschrieben von ihrem Vater Leopold Huber, mit Vivienne Causemann als Frida Kahlo. Bild: Anja Köhler

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich entdecke zunehmend für mich, dass es mir am besten gelingt, mit meinem Schaffen Menschen zu berühren, wenn ich dabei bei mir selbst bleibe – und nicht versuche, den vermeintlichen Erwartungen anderer zu entsprechen. Es ist mir wichtig, das Vertrauen und die Lust zu leben, die eigenen Möglichkeiten als Schauspielerin und Regisseurin auszuloten.

Maria Lisa Huber mit David Kopp in Ibsens «Nora oder ein Puppenhaus» am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Bild: Anja Köhler

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die Schauspielerei nimmt mich oft sehr ein. Sie erfüllt mich und erlaubt mir, in ganz andere Welten einzutauchen. Manchmal vergesse ich dabei gänzlich mein Umfeld. Ich bemühe mich daher, das Weltgeschehen um mich herum aktiv zu verfolgen, um es auch in meinem Schaffen reflektieren zu können. Ausserdem nehme ich mir nochmals bewusster Zeit für Familie, Freundinnen und Freunde. Immerhin wurde belegt, dass der wichtigste Faktor für das indi-viduelle Glücksempfinden funktionierende Beziehungen sind.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, wäre ich heute ...

… Sozialarbeiterin oder Lehrerin. Während des Schauspielstudiums habe ich immer wieder im Pflegebereich gearbeitet. Ich finde den Pflegeberuf enorm wichtig. Er ist zudem bereichernd insofern, als man nahe mit Menschen zusammenarbeitet und sie näher kennen lernt. Als Schauspielerin versuche ich auf eine andere Art, Menschen etwas mitzugeben: Im Theater spricht man von der Katharsis, der «Läuterung der Seele» der Zuschauerinnen und Zuschauer durch das Erleben von auf der Bühne gezeigten Emotionen. Daher lautet auch mein DJ-Alias DJ Katharsis.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Wenn ich könnte und sie noch leben würde, so würde ich gerne einmal mit Frida Kahlo zusammenarbeiten. Ich finde sie als Frau sowie als Künstlerin wahnsinnig inspirierend und hätte sie gerne persönlich kennen gelernt. Unter den zeitgenössischen Kunstschaffenden würde ich insbesondere gerne einmal mit Meredith Monk zusammenarbeiten, die mit ihrem experimentellen Stimmeinsatz einen ganz neuen Performancestil mitgeprägt hat.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich sehr auf eine geplante Koproduktion mit dem Vorarlberger Landestheater und der Helferei Zürich im Jahr 2024, bei der ich Regie führen werde. Daneben freue ich mich ausserdem sehr auf meine Hochzeit im Sommer. Das Schönste ist für mich dabei, meine Familie und meine Freundinnen und Freunde zusammenzubringen und mit ihnen zu feiern.