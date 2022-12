Freipass #77 «Ich übe mich im Neinsagen»: Der St.Galler Musiker und Komponist Roman Riklin im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem gebürtigen St.Galler Roman Riklin, der musikalischer Geschichtenerzähler ist. Am 21. und 22. Dezember tritt er mit dem Secondhand Orchestra im Casino Herisau auf.

Roman Riklin bekam als Teil des Secondhand Orchestra für «Freddie – Die Mundartshow» den Swiss Comedy Award 2022. Bild: Arthur Gamsa

In der Ostschweizer Kulturszene ist der gebürtige St.Galler Roman Riklin bekannt als einstiger Texter und Komponist der Mundartrockband Mumpitz. Ausserdem gehört der heute 50-Jährige zu den Mitgründern des Kulturmagazins «Saiten». In den letzten 30 Jahren war Riklin als Komponist und Autor für Theaterstücke und Musicals, aber auch für diverse Schweizer Popmusiker und Kabarettistinnen tätig. Seinen grössten Erfolg feierte Riklin 2007 mit dem Mundartmusical «Ewigi Liebi».

Von 2004 bis 2019 war Roman Riklin Teil des kabarettistischen Kleinkunstpop-Trios Heinz de Specht. Als Comedyduo Riklin & Schaub kehrte er zusammen mit Daniel Schaub 2020 auf die Kleinkunstbühnen zurück. 2017 initiierte Riklin ebenfalls mit Daniel Schaub das Secondhand Orchestra. Es gastiert mit «Freddie – Die Mundartshow», einer kabarettistischen Hommage an den Queen-Sänger Freddie Mercury, am 21. und 22. Dezember im Casino Herisau.

Was lernen Sie gerade neu?

Roman Riklin: Ich übe mich derzeit ziemlich konsequent im Neinsagen. Es gibt immer zu viele Projekte, die mich interessieren. Und ich sage ungern Menschen ab, die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Insbesondere wenn sie Freunde sind. Zurzeit gelingt es mir ganz gut, mich aus vielen möglichen, zusätzlichen Projekten rauszuhalten.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

«Think again – Die Kraft des flexiblen Denkens» von Adam Grant ist ein sehr inspirierendes Buch. Es zeigt auf: Wirklich neue Erkenntnisse kann man nur gewinnen, wenn man die Komfortzone seiner festen Überzeugungen verlässt. Die Fähigkeit, bereits Gedachtes zu hinterfragen, ist in unserer sich rasant verändernden Welt eine notwendige Voraussetzung für Entwicklung. In kreativen Prozessen geht es auch oft darum, Zwischenresultate möglichst radikal in Frage zu stellen.

Das Secondhand Orchestra (von links): Roman Riklin, Adrian Stern, Frölein Da Capo, Daniel Schaub. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Neben der Tätigkeit als Bühnenkünstler bei Riklin & Schaub und dem Secondhand Orchestra beschäftigen mich beruflich immer am meisten die kreativen Prozesse. Dies war in den letzten Monaten zum Beispiel die Fertigstellung von «Klimts Kuss – Eine immersive Geschichte» (seit 1.12. in der Lichthalle Maag Zürich) sowie die Komödie «Vier werden Eltern», die ab 20. Januar am Theater am Hechtplatz in Zürich läuft.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Ich habe das Glück, dass ich in den letzten 30 Jahren einen Weg gefunden habe, als Autor, Musiker und Songwriter zu überleben. Auf meinem Werdegang hin zum musikalischen Geschichtenerzähler waren meine Tätigkeiten äusserst vielseitig: Ich war Regisseur, musikalischer Leiter, Bandleader, Arrangeur, Produzent, Journalist, Drehbuchautor, Sketchschreiber, Liedtext-Übersetzer, Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller. Ich glaube, es bleibt für mich fast kein möglicher Beruf übrig, den ich nicht schon ausgeführt habe.

Quelle: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Trey Parker und Matt Stone, die Schöpfer der amerikanischen Animationsserie «South Park», gehören auch zu den Urhebern meines Lieblingsmusicals «The Book of Mormon». Eine Zusammenarbeit mit diesen Spinnern stelle ich mir hoch inspirierend und unglaublich lustig vor. Aber auch mit Filmregisseuren wie Wes Anderson oder Tim Burton oder Songwritern wie Ben Folds oder Steven Wilson würde ich gerne zusammenarbeiten, weil ich ihre Arbeit so inspirierend finde.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Vorstellungen mit «Freddie – Die Mundartshow» und insbesondere das Abenteuer unserer letzten vier Shows im Theater 11 in Zürich im Januar. Wir hätten nie gedacht, dass wir mit dieser Produktion auf einer so grossen Bühne landen und mehrere Abende nacheinander vor 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern auftreten! Und dann freue ich mich auch mal auf ein paar ruhige Tage.