Freipass #73 «Ich nehme überhaupt nicht gerne Alben auf»: Die Thurgauer Sopranistin Irina Ungureanu im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der in Frauenfeld aufgewachsenen Sopranistin Irina Ungureanu. Sie hat sich kürzlich eine Westerngitarre gekauft und träumt von einer experimentellen Analog-Punk-Rock-Techno-Band.

Die rumänischstämmige Sopranistin Irina Ungureanu begleitet sich seit neuestem auf der Gitarre. Bild: Hilde Eberhard

Irina Ungureanu ist 1984 in Bukarest geboren. Sie wuchs in Frauenfeld auf und wohnt heute in Zürich. Ihre musikalischen Interessen gelten insbesondere der alten und der neuen Musik, dem klassischen Lied- und Oratorienrepertoire, der freien Improvisation und der rumänischen Volksmusik, welche sie seit ihrer Kindheit begleitet.

Die 38-Jährige tritt als Solistin auf, spielt in festen oder wechselnden Formationen, wirkt in Performanceprojekten wie auch im Musiktheater mit. Sie studierte Gesang an der Zürcher Hochschule der Künste, unterrichtete an der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen, war vier Jahre lang als Stiftungsrätin der Kulturstiftung Thurgau sowie in der Musikkommission der Stadt Zürich tätig. 2019 wurde sie mit dem IBK-Förderpreis für die Interpretation zeitgenössischer Musik ausgezeichnet.

Mit ihrer Band Grünes Blatt sucht Irina Ungureanu bewusst nach neuen und improvisatorischen Zugängen zur rumänischen Volksmusik. Am 23. November tritt das Quartett im Eisenwerk Frauenfeld auf.

Was lernen Sie gerade neu?

Irina Ungureanu: Ich habe vor anderthalb Jahren begonnen, Gitarre zu lernen. Das wünsche ich mir seit zwanzig Jahren! Ich habe mir eine Westerngitarre gekauft und lerne, mich mit Fingerpicking zu begleiten. Das könnte ich stundenlang machen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich habe die rumänische Sängerin Maria Răducanu entdeckt. Wir haben eine ähnliche Herangehensweise an die Volkslieder. Das inspiriert mich. Auch habe ich die Gedichte von Mascha Kaléko entdeckt. Irgendwie nimmt sie zu jeder Lebensfrage Stellung: von der Liebe übers Elternsein bis hin zu Zahnpasta und Glasreiniger.

Die Band nennt sich Grünes Blatt, weil viele rumänische Volkslieder mit «Foaie verde» (grünes Blatt) beginnen. Video: Youtube

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Was mich im Grossen beschäftigt, ist das Weltgeschehen, von welchem ich mich sehr schlecht abgrenzen kann. Was mich in meiner «kleinen Welt» zurzeit wieder beinahe zwanghaft beschäftigt, ist meine Herkunft. Ich war zweieinhalb, als wir Rumänien verlassen haben. Wenn ich das hier in der Schweiz erzähle, dann ist es für die meisten klar, dass ich Schweizerin bin. Ganz so einfach ist es aber leider nicht. Es ist verrückt, wie sich der Herkunftsort in die Seele eingravieren kann und einen ein Leben lang beglücken, bedrücken, einengen und inspirieren kann.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute ...

Filmschauspielerin! Das Medium Film fasziniert mich ungemein. Natürlich liebe ich die Bühne. Aber die Möglichkeiten des Films ziehen mich beinahe magisch an. Paradoxerweise habe ich vergleichbare Situationen im musikalischen Kontext nicht gerne. Ich nehme überhaupt nicht gerne Alben auf.

«Fir de iarbă» erschien 2020 auf dem Album «Bradule». Video: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ein Songwriting-Workshop bei der kanadischen Musikerin Joni Mitchell wäre natürlich traumhaft, aber nicht ganz realistisch. Ich empfinde ihre Lieder als derart organisch gebaut und sie bildet mit ihrer Gitarre eine herzzerreissend schöne Einheit. Auch wäre eine Gesangsstunde bei der kanadischen Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan toll. Ich singe sehr viel zeitgenössische Musik und Hannigan scheint mir eine intelligente, kluge, ehrliche Sängerin, die sehr genau um ihren Energiehaushalt und ihre stimmlichen Möglichkeiten weiss. Ich bin überzeugt, dass ich von ihr grossartige Impulse bekäme. Dann träume ich von einer experimentellen Analog-Punk-Rock-Techno-Band mit minimalistischen deutsch-rumänischen Texten. Mit Schlagzeug und E-Gitarre.

Worauf freuen Sie sich?

Auf einen szenischen Abend mit einer Schauspielerin und einem Musiker und Klangkünstler, welcher aller Voraussicht nach 2024 stattfinden wird. Und darauf, bis März einige Male mit Grünes Blatt spielen zu können. Ich freue mich auf Kreativität, Leichtigkeit, Lebendigkeit und etwas mehr Gelassenheit.