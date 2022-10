Freipass #69 «Meine Freundin und ich werden zum ersten Mal Eltern»: Der St.Galler Musiker Mo Klé im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit Singer-Songwriter Mo Klé, der am 28. Oktober seine neue Single «Signs» herausbringt.

Mo Klé ist in Kriessern aufgewachsen und lebt mittlerweile in St.Gallen. Bild: Andri Vöhringer

Ein Song wie Treibsand, ehe man sich versieht, ist man mittendrin – so beschreibt Mo Klé, der eigentlich René Grünenfelder heisst, seine neue Single «Signs». Im Song gehe es um eine Reise durch Wüsten, Bergketten und Steppen. «Wie ein Schiffbrüchiger, der auf Land hofft, sich treiben lässt und dann endlich an seinem lang erträumten Ort ankommt.»

René Grünenfelder ist in Kriessern aufgewachsen, hat in Zürich gewohnt und lebt nun in St.Gallen. Hauptberuflich betreibt er das Label Carpasus für nachhaltige Herrenmode. Die Musik ist sein zweites Standbein. Vor seiner Solokarriere spielte er als Gitarrist und Bassist in verschiedenen Rheintaler Bands. Im Dezember wird der 34-Jährige zum ersten Mal Vater. Die Single «Signs» ist ab dem 28. Oktober bei allen Download- und Streamingdiensten erhältlich.

Was lernen Sie gerade neu?

Ich lerne Portugiesisch.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich war gerade in Deutschland auf einer kleinen Konzerttour und habe viele schöne Städte und Landschaften entdeckt, die ich vorher nicht kannte.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die letzten Monate hat mich am meisten die freudige Tatsache beschäftigt, dass meine Freundin und ich zum ersten Mal Eltern werden.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Schauspieler.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Seit ein paar Wochen wohne ich (wieder) in St.Gallen. Ich freue mich darauf, in die St.Galler Musikszene einzutauchen. Vielleicht sind ja gemeinsame Projekte mit lokalen Musikerinnen und Musikern möglich. Mit Worries and Other Plants (Dionys Müller), Femi Luna, Sebastian Bill oder Dachs würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Wer weiss, vielleicht lesen sie ja diese Zeilen.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Geburt unseres Kindes im Dezember!