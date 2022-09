Freipass #65 «Ich freue mich auf bessere Zeiten»: Die Wiler Musikerin Marina Niedermann im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Wiler Singer-Songwriterin Marina Niedermann alias La Lowman.

Marina Niedermann ist Oberstufenlehrerin und Musikerin. Bild: PD

Ein paar Powerakkorde und ein möglichst laut eingestellter Verstärker: So beschreibt Marina Niedermann ihre musikalischen Anfänge. Die Singer-Songwriterin ist in Wil aufgewachsen, besuchte an der katholischen Mädchen-Sek den Bandunterricht und nahm später an der Kanti Gitarrenstunden. Nach der Matura spielte sie unter anderem in der Band Cosmic Rabbits. Als Höhepunkte beschreibt sie die Wochen in Berlin, das dort entstandene Minialbum und den Dreh zum Song «Funny».

Seit der Auflösung der Band im Jahr 2013 ist Niedermann als Solokünstlerin unterwegs. Zunächst unter dem Namen Marina & Guitar, neuerdings als La Lowman. Aktuell arbeitet sie im Studio an neuen Songs, unter anderem am Song «Hometown», der im Oktober erscheinen soll. Ebenfalls soll dann das Musikvideo zu ihrer im Mai veröffentlichten Single «Lay down slow» erscheinen. Niedermann ist 30 Jahre alt, Oberstufenlehrerin und wohnt in Affeltrangen im Kanton Thurgau in einem Tiny-House. Am Freitag tritt sie am Songwriter Festival im Gare de Lion Wil auf.

«Lay down slow», die erste Single von Marina Niedermann alias La Lowman. Video: Youtube

Was lernen Sie gerade neu?

Marina Niedermann: Single-Tasking. Das ist das Gegenteil von Multi-Tasking.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Die unsagbar tollen Lebensweisheiten im Buch «Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst» von Haemin Sunim.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Über die Frage habe ich lange nachgedacht und muss nun doch der etwas peinlichen Wahrheit ins Auge sehen, dass trotz Krieg und Klimawandel mich am meisten beschäftigt hat, dass irgendwie alle um mich herum gerade heiraten oder schwanger sind, nur ich nicht. Aber wenn ich mir dann doch die Zeit nehme, um der Frage nachzugehen, was mir denn fehlt, dann ist die Antwort glücklicherweise immer dieselbe: Ich habe nicht alles, was ich will, aber es fehlt mir an nichts, was ich wirklich brauche. Und dafür bin ich unendlich dankbar.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, wäre ich heute ...

... nicht zu jemandem geworden, der sich selbst so gut kennt und schätzt.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit dem britischen Popsänger Sam Fender, weil sein Songwriting und seine Arrangements einfach genial sind.

Worauf freuen Sie sich?

Auf bessere Zeiten, weil die immer kommen. Immer.