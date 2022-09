Freipass #62 «Ich würde gerne mit Banksy zusammenarbeiten»: Der St.Galler Grafiker Fawad Qadire im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Grafiker Fawad Qadire, dessen Plakat zu 50 Jahren Frauenstimmrecht zu den besten 100 Plakaten aus dem deutschsprachigen Raum zählt.

Fawad Qadire wird im Herbst 2022 sein Masterstudium in Design in Luzern beginnen. Seine Bachelorarbeit zu den Kreativen der afghanischen Diaspora wurde kürzlich mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Bild: Priska Ketterer

Fawad Qadire wurde 1991 in St.Gallen geboren und ist in Engelburg aufgewachsen. Nach der Lehre als kaufmännischer Angestellter war er einige Jahre auf seinem Beruf tätig. Danach besuchte er den gestalterischen Vorkurs für Erwachsene an der Schule für Gestaltung in St.Gallen und studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule Luzern. Fawad Qadire, der studiumsbedingt in Luzern lebt, arbeitet zurzeit sowohl als freischaffender Grafiker, als auch als Digital Media Designer bei einem grossen Schweizer Onlinehändler. Diesen Herbst beginnt er seinen Master in Design.

Für seine Bachelorarbeit «In Afghanistan fliegen die Drachen immer noch» erhielt Fawad Qadire den mit 4000 Franken dotierten Zeugindesign-Förderpreis 2022. Seine Abschlussarbeit wurde ausserdem für den international ausgerichteten «NewOne-Award» nominiert, der an junge Talente der Visuellen Kommunikation verliehen wird. In seiner Arbeit befasst sich Qadire mit kreativen Menschen der afghanischen Diaspora. Dieses Thema war für ihn auch eine persönliche Spurensuche: Qadires Eltern flohen Ende der 1970er-Jahre vor dem sowjetischen Einmarsch nach Afghanistan in die Schweiz.

Fawad Qadires Plakat zu 50 Jahren Frauenstimmrecht gehört zu den 100 besten Plakaten 2021 aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und wird bis 23. September an der Schule für Gestaltung in St.Gallen ausgestellt.

Was lernen Sie gerade neu?

Fawad Qadire: Aktuell beschäftige ich mich intensiv (auch dank meinem Job) mit Adobe After Effects und lerne dabei immer wieder etwas Neues. Mit dieser Software lassen sich Filmaufnahmen mit computergenerierten Bildern und Effekten zusammenfügen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich muss gestehen, «entdeckt» habe ich die Serie «Better Call Saul», in deren Mittelpunkt der Anwalt Saul Goodman steht, schon lange. Doch mit der Ausstrahlung der letzten Staffel haben mich deren Produzenten Vince Gilligan und Peter Gould und ihre Liebe zum Detail wieder aufs Neue fasziniert. Ausserdem sind die Verknüpfungen zur Vorgängerserie «Breaking Bad» so genial gesetzt, dass ich sie bereits wieder gestartet habe. Begeistern lasse ich mich ausserdem für Filme mit Endlosloops. Dazu gehören zum Beispiel «Der Schacht», «Vivarium» oder «The Incident».

Die Bachelorarbeit von Fawad Qadire wird ab Minute 00:14:20 präsentiert. Video: Vimeo

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Meistens beschäftigt mich das Weltgeschehen. Seien es Umweltkatastrophen in China, Pakistan, Krieg in Chile, Mali, Ukraine, Israel/Palästina oder die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Man fühlt sich dann klein und machtlos und kann irgendwie gar nichts bewegen. Deshalb setze ich mich dann meistens grafisch oder kreativ mit diesen Themen auseinander und verarbeite sie so sogar.

Fawad Qadires Bachelorarbeit besteht aus losen Blättern. Bild: Fawad Qadire

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Grafiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Wahrscheinlich immer noch Sachbearbeiter, da ich ursprünglich eine kaufmännische Lehre absolviert und diesen Beruf auch einige Jahre ausgeübt habe.

Ein weiterer Ausschnitt aus Fawad Qadires ausgezeichneter Bachelorarbeit «In Afghanistan fliegen die Drachen immer noch». Bild: Fawad Qadire

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Da gibt es mehrere Kunstschaffende und Kreative, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Ganz oben auf der Liste stehen aber wohl Eike König und Banksy. Beide arbeiten humoristisch, haben aber dabei eine starke politische Haltung, die mich sehr fasziniert.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die nächste Tasse Kaffee.