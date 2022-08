Freipass #61 «Ich habe das Herstellen von hausgemachter Glacé entdeckt»: Der St.Galler Jazzmusiker Josquin Rosset im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Jazzmusiker Josquin Rosset.

Josquin Rosset war 2021 mit seinem Trio Rosset Meyer Geiger zu Gast in der TV-Reihe «Jazzfenster St.Gallen». Bild: Pino Buoro

Josquin Rosset ist Pianist, Komponist und Improvisationskünstler. Mit sechs Jahren begann er, Cembalo zu spielen; später nahm er Klavierunterricht und studierte an der Jazzschule Luzern. 1999 gründete er mit Gabriel Meyer und Jan Geiger das heute international erfolgreiche Jazz-Trio Rosset Meyer Geiger.

Neben dem Trio spielt der 40-jährige St.Galler immer wieder in unterschiedlichen Formationen, unter anderem im Chiara Izzi Quartett, mit dem er am 5. September im Rahmen der Gambrinus-Reihe im Einstein Bistro St.Gallen auftritt. 2017 erhielt Rosset vom Kanton St.Gallen das Stipendium für einen dreimonatigen Aufenthalt in der Atelierwohnung in Rom. Dort komponierte er von der Ewigen Stadt inspirierte Stücke und erkundete die lebendige Jazzszene.

Was lernen Sie gerade neu?

Josquin Rosset: Ich übe momentan die Songs der Sängerin Chiara Izzi, da wir im September eine kleine Tournee mit ihr haben. Ausserdem lerne ich jetzt endlich Polnisch. Das wollte ich schon lange, weil meine Grossmutter Polin war und mir die Sprache sehr gut gefällt.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Herstellen von Gelato Artigianale, hausgemachter italienischer Glacé, in meiner neuen Glacémaschine. Meine Kinder haben ebenso grosse Freude daran und sind die besten Versuchskaninchen, wenn ich spezielle Sorten ausprobiere, wie zum Beispiel mit Orangenblüten oder roten Zwiebeln.

Das Trio Rosset Meyer Geiger. Video: Youtube

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Es beschäftigt mich immer, was auf der Welt passiert, aktuell der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel. Am meisten beschäftigt hat mich aber in letzter Zeit die Produktion des neuen Albums «Live at Marsoel Chur» mit meinem Trio Rosset Meyer Geiger. Darauf zu hören ist ein Zusammenschnitt von drei Konzertabenden mit frei improvisierter Musik.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Elektroingenieur. Die Elektrotechnik hat mich schon als Kind fasziniert, und ich habe deswegen nach der Ausbildung als Musiker ein zweites Studium absolviert. Heute arbeite ich neben der Musik Teilzeit als Elektroingenieur.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde sehr gerne mal mit dem Sopransaxofonisten Emile Parisien spielen, weil er mich inspiriert und mir seine Art zu improvisieren sehr gut gefällt.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Tournee mit Chiara Izzi und auf die Veröffentlichung unseres neuen Live-Albums, vor allem auf die limitierte Vinyl-Auflage mit handgedrucktem Cover des St.Galler Handdruckers Martin Amstutz.