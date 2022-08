Freipass #59 «Ich entdecke gerade wieder meinen Körper»: Der Trogner Schauspieler und Musiker Michael Finger im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Schauspieler, Regisseur, Filmemacher und Musiker Michael Finger. Er gibt gern den anarchischen Clown, hätte aber auch Postautochauffeur werden können. Momentan sucht er ein Zuhause in seinem Innern – und geniesst das himmlische Zusammensein mit seiner Liebsten.

Frisch und munter in einer Probenpause: Michael Finger, hier im Chössitheater Lichtensteig. Bild: Belinda Schmid

Er ist ein schräger Tausendsassa auf der Bühne, auf der Leinwand und im Zirkus; er spielt, singt, führt Regie, steht vor der Kamera - und immer ist er ganz Michael Finger. Der 46-jährige gebürtige Zürcher lebt seit Jahren in der Ostschweiz und gründete hier 2009 den Cirque de Loin. Die freie Kompanie bewegt sich schillernd und kraftvoll zwischen Schauspiel, Tanz, zeitgenössischem Zirkus, Musik und Film und scheut keine Abgründe: «So körperlich, dass es wehtut», schrieb die Berner Zeitung beispielsweise über das Frauenermächtigungsstück «Soror».

Im vergangenen Jahr hatte Michael Finger auch eine kleine Rolle in der TV-Serie «Wilder»; als Neuproduktion des Cirque de Loin entstand das Kinderstück «Es Kamel im Zirkus» für Menschen ab Sechs - es feierte zur Eröffnung des Schweizer Kinder- und Jugendtheaterfestivals Jungspund im Februar Premiere in St.Gallen. Gerade ist das gleichnamige Musikalbum mit den himmeltraurig-poetischen Songs zum Stück erschienen, geplant ist zudem eine Hörspielversion, Zuvor aber gibt es diese Woche den leibhaftigen Finger auf der Rondelle der Lokremise St.Gallen zu sehen: mit Julia Anna Sattler als Kamel und einer dreiköpfigen Zirkusband.

Was lernen Sie gerade neu?

Michael Finger: Ich lerne jeden Tag mich selber besser kennen. Insbesondere bin ich daran, einen neuen Umgang mit meiner Wenigkeit zu lernen, respektive mit meinen Ängsten, Müsterchen und Monstermustern, die sich immer wieder schonungslos zeigen. Ein weiteres aktuelles Lernfeld ist, mein Zuhause mehr im Inneren zu finden. Bisher war es für mich vor allem meine Arbeit, meine Projekte. Jetzt möchte ich mehr nach innen umziehen, zu mir selbst.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Das Gift an Amors Pfeil» von Marina Robinson. Sie schreibt über die genetisch bedingte und «beziehungstrennende» Kraft des Orgasmus, respektive über die «beziehungserhaltende» Energie des Liebemachens ohne Höhepunkt. Überhaupt entdecke ich gerade wieder meinen Körper, und wie zünftig gut es mir tut, ihn mehr zu bewegen.

Wildes, anarchisches Körpertheater ist Fingers Spezialität: Hier eine Szene aus der Produktion «Soror» des Cirque de Loin. Bild: Cirque De Loin

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Nebst dem bereits Erwähnten war das meine Liebesbeziehung und das, was sie in mir auslöst. Die erdigen Themen, die bei mir in Schwingung geraten im himmlischen Zusammensein mit meiner Geliebten.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Schauspieler, Regisseur, Filmemacher und Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

... Postautochauffeur oder Lastwagenfahrer oder stiller Lustwandler auf einer Insel im Meer. Wobei: Wenn mich mein Vater nicht an den Besuchstag der Schauspielschule «geschleppt» hätte, dann wäre ich heute wohl Kindergärtner. Ich war damals bereits am Kindergartenseminar angemeldet.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit der Ausserrhoder Tänzerin Mara Natterer. Ich kenne niemanden, der sich so sinnlich, wahrhaftig und gleichzeitig so fuckin' groovie bewegt wie sie. Darum würde ich saugern einmal auf der Bühne mit ihr zusammen in Bewegung kommen. Und inszenieren würde dies Daniele Finzi Pasca, der poetischste Regisseur, den ich kenne.

Michael Finger als Clown im Stück «Es Kamel im Zirkus» – es hatte im Februar beim Festival Jungspund Premiere und ist diese Woche auf der Rondelle der Lokremise zu sehen. Bild: Belinda Schmid

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich gerade sehr, dass mein ziemlich kindisches Musikalbum «Es Kamel im Zirkus» soeben rausgekommen ist. Dass wir das gleichnamige Bühnenstück diese Woche auf der Rondelle der Lokremise spielen und wir in Kürze auch noch das Hörspiel zum Stück aufnehmen werden.