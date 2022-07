Freipass #55 «Die Lektüre feministischer Autorinnen ist eine grosse Inspiration»: Die St.Galler Künstlerin und Musikerin Riccarda Naef im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der St.Galler Musikerin und Künstlerin Riccarda Naef, die nach der Matura eigentlich Köchin werden wollte.

Feministin, Künstlerin und Musikerin: Riccarda Naef. Bild: Claude Bühler

Riccarda Naefs künstlerische Anfänge liegen in der Performancekunst. In den letzten zwei Jahren hat sich die 32-jährige St.Gallerin zunehmend der Musik angenähert und dort jene künstlerische Ausdrucksform gefunden, die ihr am meisten entspricht. Vergangenen Sommer arbeitete Naef im Frauenpavillon St.Gallen während eines Atelieraufenthalts intensiv an ihren feministischen Songs.

Mitte Juni ist in Zusammenarbeit mit der St.Galler Filmemacherin Morena Barra das Video zur Single «Go nöd go dusche» erschienen. Darin geht es um Körperdüfte und weibliches Begehren. Als Musikerin tritt Naef unter dem Namen Jeffi Lou auf. Für die Weiterentwicklung ihrer Musikprojekte hat sie einen Werkbeitrag des Kantons St.Gallen 2022 erhalten. Sie ist Teil des feministischen Ostschweizer Musiknetzwerks Salon vert. Zu ihrer Musik gab Naef kürzlich in der SRF-2-Hintergrundsendung Kontext ausführlich Auskunft.

Was lernen Sie gerade neu?

Riccarda Naef: Mir Raum für Pausen zu nehmen, eigene Grenzen wahrzunehmen und Nein zu sagen. Ich habe die vergangenen Jahre stets an mehreren künstlerischen Projekten parallel gearbeitet und bin von einer Arbeit zur nächsten gerannt. Ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch und möchte am liebsten die ganze Fülle an Möglichkeiten wahrnehmen. Meist realisiere ich erst zu spät, dass die Energie einfach nicht für alles reicht und ich zwar eine Menge spannender Projekte mache, jedoch nirgends wirklich mit Fokus dabei bin und die Zeit fürs Wahrnehmen und Reflektieren ausbleibt.

Welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Das Buch «Lieben Lernen – Alles über Verbundenheit» der kürzlich verstorbenen Autorin Bell Hooks habe ich zuletzt für mich entdeckt und innert kürzester Zeit verschlungen. Hooks schreibt auf einer persönlichen Ebene darüber, dass der Wunsch nach Liebe und Feminismus sich nicht ausschliessen. Sie befasst sich mit verschiedensten Formen von Liebe, welche über eine klassische sexuelle Beziehungsliebe hinausgehen. Die Autorin beschreibt, dass sie über Feminismus zu Freiheit, zu Selbstliebe und schlussendlich zur Erfahrung von bedingungsloser Liebe gekommen sei. Hooks Gedanken sowie die Lektüre weiterer feministischer Autorinnen sind eine grosse Inspiration für mich persönlich und meine Musik.

Jeffi Lou: Video zum Song «Go nöd go dusche». Video: Morena Barra

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die Auseinandersetzung mit Feminismus und die Erkenntnis, auf wie vielen Ebenen patriarchale Denkmuster bis heute noch Einfluss auf unsere Gesellschaft und auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. Mit Jeffi Lou habe ich einen Weg für mich gefunden, meine Gedanken künstlerisch zu äussern und Normendenken kritisch zu hinterfragen.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musikerin und Künstlerin geworden wäre, wäre ich heute ...

Vielleicht Köchin? Also zumindest, wenn ich nach dem Gymnasium die geplante Kochlehre angetreten hätte. Ich wusste damals bereits, dass ich einen Beruf haben möchte, in dem ich mich kreativ ausdrücken kann. Eigentlich wollte ich schon als Kind Künstlerin werden. Nach dem Gymnasium war es für mich jedoch keine Option, Kunst oder Musik zu studieren, da ich damit keine «sichere» Perspektive in Aussicht hatte.

Ich merkte dann jedoch schnell, dass mich die Arbeit als Köchin nicht erfüllen würde und ich definitiv an der Hektik dieses Berufs und an meiner fehlenden Resilienz daran gescheitert wäre. Es hat zwar noch einen kurzen Umweg über ein Semester an der Uni Zürich gebraucht, aber am Ende habe ich dann doch Kunst und Kunstvermittlung studiert und mache nun das, was mich erfüllt.

Video zur Performance «Your Body» im März 2022 im Palace St.Gallen. Video: Morena Barra

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit der Spoken-Word-Autorin und Satirikerin Lisa Christ. Sprache ist ein wichtiges Medium in meiner Kunst geworden und ich finde ihre direkte und unverblümte Art, wie sie über feministische Themen spricht, sehr inspirierend.

Eine musikalische Kooperation mit der Slam-Poetin Lara Stoll fände ich ebenfalls sehr reizvoll, da ich ein grosser Fan ihres Musikprojekts Stefanie Stauffacher bin. Ich feiere die musikalische Freiheit und Kreativität und das performative Gesamtkonzept dieses Musikprojekts.

In der Vergangenheit durfte ich bereits mit tollen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten und hoffe, dass auch mit Jeffi Lou viele Kooperationen mit inspirierenden Flinta-Musikerinnen und -Musikern und -Kunstschaffenden entstehen.

Riccarda Naef und die St.Galler Filmemacherin und Künstlerin Morena Barra während ihres Atelieraufenthalts im Juni 2021 im Frauenpavillon St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Worauf freuen Sie sich?

Auf die vertiefte Weiterarbeit an meiner Musik und die kommenden Auftritte als Jeffi Lou. In den letzten zwei Jahren sind so viele Songs und Konzeptideen entstanden, es hat nur so gesprudelt. Nach dem ganzen Kreativ- und Schaffensprozess in meinem Atelier freue ich mich nun darauf, mit meiner Musik nach draussen zu gehen und meine künstlerische Arbeit hör- und sichtbar zu machen.