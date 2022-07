Freipass #54 «Ich lerne, auf mein Bauchgefühl zu hören»: Der Toggenburger Musiker Simon Winiger im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Toggenburger Musiker Simon Winiger.

Als Kind wollte er Reisejournalist werden, heute ist er Musiker: Simon Winiger. Bild: Benjamin Manser (Winterthur, 11. März 2022)

Simon Winiger wuchs in Dietschwil auf. Nach der Matura an der Kanti Wattwil absolvierte er die Jazzschule in Luzern und machte einen Abschluss auf den Instrumenten Bass, Klavier und Kontrabass. Heute lebt der 40-Jährige mit seiner Familie in Winterthur.

Bekannt ist Winiger als langjähriger Bassist von Marc Sway und Lunik sowie als Bandleader der Funkband Starch. Neuerdings ist Winiger unter dem Namen Johnny Simon auch als Solokünstler unterwegs: Mit «Sculptures» und «Blonde Japanese» hat er bereits zwei Songs seines Débutalbums veröffentlicht, welches während eines viermonatigen Atelieraufenthalts in Rom entstanden ist und im Herbst erscheint. Heute Abend tritt Johnny Simon am St.Galler Kulturfestival auf, am Donnerstag ist er am Festival Kultur verussen in Lichtensteig zu Gast.

Was lernen Sie gerade neu?

Simon Winiger: Als Solokünstler unterwegs zu sein, ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Bisher habe ich immer in demokratischen Bands oder im Team gearbeitet. Künstlerische Entscheidungen zu fällen, ohne diese auf mehrere Schultern abzustützen, ist für mich neu. Ich lerne, auf mein Bauchgefühl zu hören und darauf zu vertrauen. Keine Kompromisse eingehen zu müssen, ist sehr befreiend.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Nein zu sagen. Die Entschleunigung in der Pandemie hat mir aufgezeigt, wie wertvoll es ist, wenn man nicht immer von A nach B rennen muss. Ich nehme mir heute viel bewusster Zeit für die Familie und auch für mich.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Themen, welche mich beschäftigen, verarbeite ich meist in Liedern. Vor kurzem hat mich ein Gedicht des antik-römischen Poeten Ovid inspiriert. Der erste Satz daraus lautet «Simplicitas rudis ante fuit, nunc aurea roma est» (Die rohe Einfachheit war früher, nun ist Rom golden.). Es geht darum, wie beeindruckend und erhaben die Stadt Rom auf Ovid wirkte. Rom war im goldenen Zeitalter angekommen. Nie war Rom reicher und mächtiger. Aber wir alle wissen, dass der Untergang des Römischen Reichs kurz bevorstand. Ob dafür die Dekadenz, der Krieg oder die Transformation der Gesellschaft verantwortlich war, wird von der Wissenschaft bis heute diskutiert.

Mich interessiert aber vor allem die Parallelität zur heutigen Zeit und mich beschäftigen Fragen wie: Wo stehen wir heute als Gesellschaft? Leben wir auch in einem «Golden Age»? Haben wir den Zenit erreicht? Sind wir vielleicht schon darüber? Was können wir von der Ewigen Stadt oder der Geschichte der Menschheit im Allgemeinen lernen?

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich heute ...

Vielleicht Reisejournalist. Das war mein Berufswunsch als Kind. Ich habe es mir sehr spannend vorgestellt, die Welt mit offenen Sinnen zu bereisen und darüber zu berichten. Die Parallelität zum Musikerleben ist nicht von der Hand zu weisen.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Anfangs war die Intention bei Johnny Simon genau das Gegenteil von Zusammenarbeiten. Ich habe absichtlich alles alleine gemacht, alle Instrumente selber gespielt, alles selber komponiert, aufgenommen und produziert. Dies hat es für mich erst möglich gemacht, meine eigene musikalische Sprache zu finden. Bei der Planung der Liveumsetzung habe ich aber gemerkt, dass es mir alleine keinen Spass macht. Darum freue ich mich sehr, dass ich meine Musik mit Schlagzeuger Chrigel Bosshard und Gitarrist Martin Deplazes auf die Bühne bringen darf.

Worauf freuen Sie sich?

Vorerst auf die Konzerte in dieser Woche, dann auf die Ferien mit meiner Familie in Italien und dann auf ein gemeinsames Projekt mit dem Pianisten Montefalcone im nächsten Winter. Wir werden unsere Musik, arrangiert für Chor und Streichquartett, in verschiedenen Kirchen, welche wir speziell beleuchten werden, aufführen.