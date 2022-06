FREIPASS #49 «Ich möchte einen Begriff wie Kriegszustand visualisieren»: Der Künstler Christian Lippuner im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem in Kreuzlingen lebenden Künstler Christian Lippuner. Zwischenmenschliche Zuwendung ist ihm in diesen Zeiten ein besonderes Anliegen. Wäre er nicht Künstler geworden, hätte er sich vorstellen können, als Schauspieler den charmanten Schurken zu spielen.

Als Künstler ist Christian Lippuner sowohl malerisch wie installativ aufgetreten. Bild: Janos Stefan Buchwardt

Christian Lippuner wurde 1947 in Grabs, St.Gallen, geboren. 1964 bis 1969 hat er an der Kunstgewerbeschule St.Gallen studiert, im Vorkurs und in der Fachklasse Grafik. Seine freie künstlerische Arbeit hat er 2002 begonnen. Ab 2003 hat er die «Blätter aus der Hintergasse» als bibliophile und mit Kunst illustrierte Lyrik-Bändchen initiiert und herausgegeben. Der Name lehnt sich an die «Weissen Blätter» von René Schickele, dem elsässischen Dichter (1883–1940) an, der 1916 in Mannenbach TG in der Hintergasse lebte und wirkte. Christian Lippuner ist Mitglied der Visarte Schweiz, der Visarte Ost und der Gruppe Xylon Schweiz. Er hat an diversen nationalen und internationalen jurierten Ausstellungen teilgenommen und war an der 20. internationalen Triennale in Grenchen zu sehen.

Was lernen Sie gerade neu?

Christian Lippuner: Schon fast Tugendhaftigkeit anstrebend lerne ich, mich in Geduld zu üben. Und mich in Tagen wie diesen noch mehr der zwischenmenschlichen Zuwendung zu widmen, werden wir doch tagtäglich mit dem Ausgeliefertsein anderer «bombardiert». Handkehrum und so schnell könnte dieses grosse Ungemach zum eigenen werden. Künstlerisch lerne ich immer noch durch das tägliche Experiment hinzu.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Die Arbeit an dreidimensionalen Projekten treibt mich um; im Grossen und Kleinen. Die greifbare Tiefe, die man konkret und haptisch erleben kann, versus die illusionäre Vorstellung, die man vorspiegelt und in der man sich als Künstler stellvertretend und sinnstiftend bespiegelt. Und ganz im Stillen denke ich manchmal über das unerbittlich Hundskommune nach, das uns Menschen ausmacht. Wer kann sich dem schon widersetzen?

Raubtierkapitalismus 2019/20, Öl, Acryl, Blattgold auf Leinwand. Diese Arbeit hat die Stadt Kreuzlingen für ihre Kunstsammlung angekauft. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Der menschliche Egoismus in seinen zerstörerischen Facetten lässt mich schlecht träumen. Wie schön es doch wäre, geht mir durch den Kopf, wenn «Faschismus» – dem italienischen Herkunftswort «fascio» nach – einfach nichts anderes als «Bund» heissen könnte, und die ganze unselige Geschichte dieses Wortes sich zu Gunsten von so etwas wie wohlverstandener Menschlichkeit wegblasen liesse. Auch zweifle ich daran, dass geistiges Sein wirklich Befreiung bedeuten kann.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Künstler geworden wäre, wäre ich heute …»

Trotzdem irgendein Akteur kultureller Praktiken. Vielleicht sogar Hollywood-Schauspieler: ein charmanter Schurkendarsteller. Doch im Ernst, diese Frage habe ich mir nie gestellt, denn ich wusste immer, dass ich das wollte, was ich geworden bin.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich glaube nicht. Zumindest bei mir hat sich nicht so viel verändert, ausser dass ich mich vermehrt mit meiner Ungeduld beschäftige. Das scheinbar Positive läge vielleicht darin, die Pandemie schnell wieder vergessen zu können und sich dem Trost eines alten Trotts zu überlassen. Unbeschwert in der Tretmühle der Arbeit und der Beschaulichkeit unterwegs zu sein, das wäre doch eine akzeptable Lebenshaltung.

Christian Lippuners Konstruktion «Humanitas» war 2021 an der Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» zu sehen. Gemacht ist sie aus gelasertem, dekapiertem Stahlblech. Bild: Henning Hülsmeier

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Es gibt viele Kunstschaffende, die mich interessieren. Doch eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Künstler Not Vital würde ich mehr als begrüssen. Die Art, wie er seine Bubenträume verwirklicht und es gleichzeitig zu internationaler Bedeutung gebracht hat, begeistert mich.

Worauf freuen Sie sich?

Dass ich hoffentlich bald wieder laufen kann, das wäre elementar. Rein körperlich keine Schmerzen mehr zu haben nach meinem Stolpersturz im Atelier, danach sehne ich mich. In den kleinen und grossen Versehrtheiten, die mir das Leben so beschert (hat), eine Lebensschule zu entdecken, das klingt irgendwie «unmenschlich» versachlicht. Mein Ideal der Gesundung auf allen Ebenen wieder ein bisschen voranzutreiben, das wäre mir eine Freude. Und als Künstler mitzuhelfen, es in den Alltag zu überführen, das wäre eine Genugtuung. Ich arbeite daran, die Frische meines Geistes aufrechtzuerhalten. Es interessiert mich, Begriffe wie Kriegszustand oder auch Kriegsrecht zu visualisieren und künstlerisch – etwa in Kohle – umzusetzen. Es zieht mich vermehrt in die Abstraktion, ohne dass ich das Narrative aufgeben will. So bleibe ich mir treu als politisch engagierter Künstler.