St.Galler festspiele Gebete in wunderbaren Variationen: Am Festkonzert «Preghiera» füllten Chorszenen berühmter Opern die St.Galler Kathedrale Das traditionelle Festkonzert im Rahmen der St.Galler Festspiele wartete am Donnerstag in der Kathedrale St.Gallen mit Chor-Perlen aus zehn Opern auf. Modestas Pitrenas erwies sich als hochsensibler Chordirigent.

Perlen aus zehn Opern: Das diesjährige Festkonzert der St.Galler Festspiele. Bild: Martin Preisser

Nach dem Festkonzert am Donnerstag in der Kathedrale St.Gallen ging man mit dem Eindruck aus dem Abend, die schönsten Stellen berühmter Opern seien doch die Chorszenen. «Preghiera» war der stimmungsvolle und gut aufgebaute Reigen durch romantische Opern betitelt. Gebete also, in farbigen Variationen. Gebet ist Inbrunst und Hingabe, ist Zweifel, Flehen, Hoffen, jedenfalls ein Kontakt zu höheren Realitäten als nur den irdischen.

Dirigent ermöglicht weite Klangräume

Es war ein besonderer Anlass, an dem man den Chefdirigenten des Sinfonieorchesters St.Gallen, Modestas Pitrenas, auch als sehr gestaltungssicheren Chordirigenten erleben konnte. Er kann nicht nur mit dem Orchester fein steigernd weite Klangräume wie etwa im so demütig wie erhaben wirkenden Parsifal-Vorspiel von Wagner öffnen. Pitrenas lässt auch die beiden gut disponierten Chöre (Domchor St.Gallen und Chor des Theaters St.Gallen) sich ganz natürlich entfalten, lässt sie den Klang engagiert in den Sakralraum hineintragen. Perfekt zur Verdi-Oper auf dem Klosterplatz passte auch der Block mit fünf Nummern aus vier Verdi-Opern, von mächtig-kraftvoll bis feinst ziseliert.

Dirigent Modestas Pitrenas. Bild: Priska Ketterer

Verdi-Höhepunkte gab es mit dem strahlenden Sopran von Jessica Rose Cambio mit dem subtil begleitenden Orchester im Gebet der Desdemona aus «Otello» oder die Arie der Leonora, «La Vergine degli angeli», aus «La forza del destino». Zu welch packenden Aufschwüngen Modestas Pitrenas die Chöre verführen kann, erlebte man im Pilgerchor aus Wagners «Tannhäuser», aber auch im feurigen Ruf «Jerusalem, Jerusalem» aus Verdis «I Lombardi».

An Kraft, Intensität und Ausstrahlung stand der Tenor Giorgi Sturua der Sopranistin in nichts nach, sei es in Partien aus Massenets «Le Cid» oder aus Verdis «Oberto». Zum grossen Höhepunkt aller Beteiligten kam es in Mascagnis «Cavalleria rusticana», aber auch in Arrigo Boitos «Prologo in cielo» aus seiner Oper «Mefistofele», die von der Harmonik wieder an Wagner oder auch an die Sinfonik Anton Bruckners erinnerte. Auch in den grossen Tutti-Partien bestach der Abend mit genau ausgespielten Klangschichtungen.

Musik löst auch die Sehnsucht nach Frieden aus

Modestas Pitrenas dirigiert so klar und flüssig wie auch hochsensibel für die emotionalen Verästelungen dieser Chorperlen. «Preghiera», Gebet: Da baute sich auch ein Gefühl für ein einziges Gebet auf, dem Gebet für Frieden. Egal ob Verdi, Wagner oder Puccini (mit dem feinen meditativen Intermezzo aus «Suor Angelica»): Die Musik der grossen Opernkomponisten ist nicht nur Genuss, sondern auch Zeichen: Musik tröstet, regt zum Nachsinnen an, löst auch Gefühle aus, die von Sehnsucht nach Frieden und Menschlichkeit getragen sind. In diesem Sinne hatte auch Verdis Gefangenenchor aus dem «Nabucco», gegeben als Zugabe, in diesem Jahr des Krieges in Europa eine nochmals aufrüttelnde Note jenseits von einfachem Ohrwurmgenuss.