Einweihungskonzert Laurenzen-Prosecco, perlende Läufe, Vollbad im Klang: Der Brite Thomas Trotter liess das St.Galler Publikum eintauchen in die Farbvielfalt der neuen Goll-Orgel Am mobilen Spieltisch im Chorraum rückt die Musik ins Zentrum der Kirche St.Laurenzen – im Eröffnungskonzert der neuen Goll-Orgel konnte man dem weithin bekannten Thomas Trotter, Organist an der Townhall der City of Birmingham, über die Schulter blicken. Und die prächtigen Klangfarben und Surround-Effekte des Instrumentes, seine stilistische Vielfalt entdecken.

Im Westen leider noch nichts Neues: Das war der kleine Wermutstropfen für alle, die am Sonntagabend in die komplett ausgebuchte Kirche St.Laurenzen strömten zum Einweihungskonzert der Goll-Orgel, die das bisherige Instrument der Firma Kuhn ergänzt und bereichert. Nach acht Jahren Planung, Konzeption, Finanzierung und schliesslich der im Verhältnis dazu recht kurzen Bauphase ist die Orgel mit dem Surround-Effekt fast pünktlich fertig geworden – aber eben nur fast. Die gigantischen Basspfeifen des Prinzipalwerks auf der westlichen Empore glänzen silbern, sind jedoch noch nicht spielbereit.

Was freilich schnell vergessen und verschmerzt ist, sobald Thomas Trotter, der prominente Gastsolist aus Birmingham, am Spieltisch Platz nimmt. Wo gibt es das sonst in einer Kirche, dass die Musik derart ins Zentrum rückt? Dass der Organist wie auf einer Bühne in der Mitte des Chorraums thront, um den Raum von allen Seiten und bis in den letzten Winkel zum Klingen zu bringen? Nicht immer wird es so sein. Der Spieltisch der neuen Goll-Orgel ist mobil – in Gottesdiensten wird er seitlich platziert sein, ebenfalls sichtbar nah, in guter Verbindung zur feiernden und singenden Gemeinde.

Ein breit gefächertes Programm, ein Organist zum Anfassen

Im Konzert aber ist es ein Extra-Vergnügen, Trotter vom Mittelschiff und den beiden Seitenschiffen aus bei seinem virtuosen Spiel über die Schulter blicken zu können. Und einzutauchen in das mal erfrischende, belebende, dann wieder wohlig warme, ruhig strömende Klangbad.

Draussen vor der Kirche wird vor und nach dem Konzert Laurenzen-Prosecco verkauft, zugunsten des Orgelneubaus; drinnen sprudeln und perlen die Läufe in Musik aus fünf Jahrhunderten. Und wenn der Solist schon einmal so geerdet auftritt, statt hoch oben im Verborgenen zu agieren, drängt sich ein «Meet the Artist» förmlich auf: Nach der ersten Programmhälfte plaudert Karl Schimke, Solo-Tubist des Sinfonieorchesters St.Gallen und Mitglied der Orgelkommission, noch locker mit dem weit gereisten Briten, der schon an so vielen bedeutenden Orgeln weltweit sass.

Gottvater Bach gebührt das erste Wort: Trotter eröffnet das Konzert mit dem beliebten, häufig gespielten Concerto in a-Moll nach Antonio Vivaldi und spart sich die Effekte, die speziellen Farben und die Raumwirkung des Instruments noch ein wenig auf.

In Tylmann Susatos darauffolgender Tanzsuite «Danserye», für Orgel bearbeitet von Thomas Trotter, lernt man dann aufs Schönste die neuen Seitenwerke auf der Nord- und Südempore kennen und wird mit Flöten- und Streicherregistern, abwechselnd eingesetzt, in die Zeit der Venezianischen Mehrchörigkeit entführt.

Die Orgel kann auch frech-fröhlich – und orchestral

Erst dann wendet sich Trotter dem geistlichen Repertoire im engeren Sinne zu, mit einer Partita auf den Choral «Nun freut Euch» von Lionel Rogg. Reizvoll werden darin die alten Kompositionsformen vom Bicinium bis zur Toccata durchgespielt – und dabei erstrahlt die reiche Klangpalette der neuen Orgel.

Sie kann auch unterhaltsam sein, geradezu frech-fröhlich, mit Klangeffekten der Stummfilmzeit, wie die «Valse Mignonne» des deutschen Orgelsinfonikers Siegfrid Karg-Elert beweist. Oder orchestral: Das breitet Trotter in Richard Wagners «Rienzi»-Ouvertüre opulent aus. Die zweite seiner Zugaben, Elgars «Pomp and Circumstance»-Marsch, wird er beim nächsten Mal in St.Gallen sicher liebend gern mit tiefen Bässen boosten.