CD-NEUERSCHEINUNG Thurgauer Pianist entdeckt mit sehr engagiertem Spiel eine ziemlich radikale Engländerin Der Thurgauer Musiker Timon Altwegg spielt gerne und seit langem unbekannte Musik ein: Mit Werken von Freda Swain legt er jetzt seine erste Solo-CD vor. Und macht mit einer spannenden und eigenwilligen Komponistin des 20. Jahrhunderts bekannt.

Der Thurgauer Pianist Timon Altwegg. Bild: Donato Caspari

Musik von Frauen rückt glücklicherweise mehr und mehr ins Zentrum. Musik von interessanten und eigenwilligen Komponistinnen auch. Die Britin Freda Swain (1902–1985) ist eine solche. Kraftvoll, aber auch mysteriös, farbig, manchmal karg, manchmal wild schwingt sich der erste Satz ihrer frühen Klaviersonate, die Swain selbst nicht als ihre erste offizielle zählte, auf. Nach einem geheimnisvollen, hintergründigen Mittelsatz geht es im Finale wiederum grandios markant weiter. Musik einer spannenden jungen Wilden tut sich da auf.

Mit drei Klaviersonaten und drei Klavierstücken dieser wirklich zu entdeckenden Engländerin geht der Kreuzlinger Pianist Timon Altwegg seinen pianistischen Weg konsequent weiter und legt mit seiner sechsten CD, dem ersten Soloalbum, erneut wenig bekannte Klaviermusik vor.

Ein anspruchsvoller Weg bis zur Veröffentlichung

Zugang zu englischer Musik hat Timon Altwegg, der sich aktuell auch für einen Sitz im Kreuzlinger Stadtrat beworben hat, bereits während seiner Studienjahre in London bei seinem Lehrer Alan Rowlands gefunden. Das von Altwegg selbst verfasste und genau ins Detail der Klavierwerke Swains gehende Booklet verrät den anspruchsvollen Weg, den der Pianist editorisch wie interpretatorisch zurückgelegt hat, bis diese Musik in dieser Qualität erstmals auf einem Tonträger erscheinen konnte.

Freda Swain hat rund 450 Werke hinterlassen. Ihre Klaviermusik verlangt sehr grosse Virtuosität und die Fähigkeit, komplexe und vertrackte Klangstrukturen offenzulegen. Auf dieser CD ist ein Pianist zu erleben, der diese Fähigkeiten mit hörbarem Enthusiasmus für diese Musik und vor allem technisch geschliffen einsetzt.

Timon Altwegg spielt den ersten Satz der Klaviersonate «The Skerries» von Freda Swain. Quelle: Youtube

Probiert sich Swain in ihrer Sonate «Saga» noch recht verwegen als kraftvolle junge Komponistin aus, setzt sich in der ersten Sonate mit dem Titel «The Skerries» eine ganz eigene Tonsprache durch, die karg, aber dennoch warm wirkt, mit ganz speziellen grossen Melodiebögen. Der Schlusssatz von «Skerries» (die Sonate schildert auf naturmystische Art den Eindruck von Felsen im Meer) erinnert in seiner feinen Ziselierung fast ein wenig an die Sonatine von Maurice Ravel.

Musik einer unbändig wirkenden Komponistin

Freda Swains Musik wirkt nie epigonal, obwohl sie stilistisch den Bogen spannt zwischen Spätromantik und Impressionismus, aber auch zwischen Bartók’schen Anklängen oder modern gefasster keltischer Folklore.

Zweifellos hebt Timon Altwegg da einen spannenden Schatz an englischer Musik des 20. Jahrhunderts. Mit Stücken, die sehr eigenständig und eigenwillig daherkommen. Frei und immer ein wenig unbändig wirkt auch Freda Swains zweite Sonate, die mit einer rassigen Toccata beginnt, einem quirligen Perpetuum mobile, und im Schlusssatz mit einem interessant gefärbten bukolischem Einschlag endet.

Freda Swain hat starke, schwere Musik hinterlassen und zeigt sich als eine in ihrer Tonwelt sehr unabhängig wirkende Komponistin. Timon Altwegg setzt seine entdeckungsfreudigen Einspielungen fort und probt schon intensiv für seine nächste CD – diesmal mit Kammermusik der Engländerin.