BUCH Hortense war eine starke Frau, die sich nicht fügen wollte In einem Roman folgt die Konstanzerin Chris Inken Soppa den Spuren von Hortense de Beauharnais auf Schloss Arenenberg. Die Autorin geht einem bewegten Leben nach und zeichnet das Bild einer Frau, die viel mitgemacht hat und 1837 auf Arenenberg gestorben ist.

Die Biografin Chris Inken Soppa nähert sich in ihrem Roman Hortense de Beauharnais in der Du-Form. Bild Ralph Ribi

Es ist die schwierigste, die gefährlichste Reise in ihrem Leben. Quer durch ein territorial zersplittertes Italien, in dem in diesem Revolutionsjahr 1831 Aufstände losbrechen. Und mittendrin sie, Hortense de Beauharnais, unterwegs in der Kutsche, mit einem englischen Pass, und mit einem Sohn, der steckbrieflich gesucht wird. Aber sie schafft es, kommt an in Paris, das zu betreten ihr seit sechzehn Jahren bei Todesstrafe verboten ist. Der neue König erbleicht, als er sie sieht, denn er hat wenig Macht, dieser Louis-Philippe. Viel weniger als seinerzeit ihr Stiefvater, der grosse Napoléon Bonaparte.

«Ich habe nur wenig dazu erfunden»

Wie sich ein solches Leben an einer Zeitenwende und im Zentrum der Macht anfühlt, zwischen dem blutigen Ernst der Französischen Revolution und dem vergnügungstrunkenen Kaiserreich, das hat Hortense de Beauharnais einst selbst in ihren Memoiren beschrieben. «Und zwar bis ins bildhafte Detail. Ich habe nur wenig dazu erfunden, beispielsweise diesen kreolischen Tanz aus Martinique», sagt Chris Inken Soppa, die für ihren gerade erschienenen Roman über Hortense de Beauharnais überdies aus den Biografien zweier Historikerinnen schöpfen konnte. Aber ob Napoléon tatsächlich Mundgeruch hatte, wie sie es in jener Szene schildert, in der ihre Mutter diesen ein wenig unsympathischen General kennen lernt? «Ach, das hatten sie doch alle – bei den schlechten Zähnen, in einer Zeit, die von Hygiene noch wenig Ahnung hatte», sagt sie.

Eine wichtige Inspirationsquelle ist Konstanz, wo die von den eidgenössischen Behörden quer durchs Land gejagte Hortense de Beauharnais im Dezember 1815 ankommt, und in dessen Nähe sie auf dem Arenenberg schon bald jenes Landgut erwirbt, das dann zu ihrem Alterssitz wird. Dort stirbt sie 1837 mit 55 Jahren – elf Jahre, bevor Louis, ihr Sohn, dann selber in Frankreich die Macht übernimmt.

Der Bodensee ist die Region, in der Chris Inken Soppa selber heimisch ist. Aufgewachsen in Friedrichshafen, hat sie in Konstanz Anglistik und Romanistik studiert, später als Nachrichtenredaktorin und Übersetzerin gearbeitet. Und schliesslich in mehreren Büchern ihre Liebe zum Romanhaften und zur regionalen Geschichte zum Ausdruck gebracht. In «Der grosse Muntprat» etwa hat sie zum Konzilsjubiläum das Leben des reichsten deutschen Kaufmanns vor Jakob Fugger erkundet, und in «Über jede Grenze hinweg» 44 starke Frauen porträtiert.

Zu ihnen zählt auch Hortense de Beauharnais, der sie als Übersetzerin schon anlässlich einer Ausstellung über Napoleon III. begegnet ist. Auf sie kommt Chris Inken Soppa zurück, als die Coronapandemie alle Reisepläne blockiert, und sie deshalb das Projekt eines Buchs über den irischen Schriftsteller Leo Daly beiseitelegen muss. «Für Hortense de Beauharnais musste ich nicht reisen. Sie beschreibt die Schauplätze und Ereignisse so wunderbar plastisch und genau, dass man das Gefühl bekommt, dabei zu sein.»

Keine Frau, die einfach nur im Garten sitzt

Genau dieses Gefühl der Unmittelbarkeit sucht sie in ihrem Roman «Hortense de Beauharnais – Ein Leben im Schatten Napoléons» zu wecken. Chris Inken Soppa sagt:

«Es sollte kein Geschichtsbuch werden, ich wollte deshalb auch nicht viel erklären, sondern im Gegenteil die Erlebnisse von Hortense radikal subjektiv aus ihrer Warte schildern.»

Das gelingt, weil sie die passende Form findet und weil Hortenses Leben so ausserordentlich dankbar anmutet in seiner verborgenen Vielfalt. Denn «Hortense ist nicht einfach eine, die mit dem Fächer fächelt und im Garten sitzt», sagt ihre Biografin. «Sie hat viel mitgemacht und auch bewegt.»

Die Heirat ihrer Mutter mit General Bonaparte und dessen steiler Aufstieg katapultiert Hortense an einen Hof, der erfüllt ist von Eifersucht und Rivalität, und in dem von den Frauen vor allem eines erwartet wird: dass sie sich fügen. Das tut Hortense zwar, indem sie wie befohlen Napoléons jüngeren Bruder heiratet. Doch lässt sie ihren unsympathischen Ehemann schon bald links liegen, und legt sich einen Geliebten zu, mit dem sie auch ein Kind hat. Sie reist nach Spanien und in die Schweiz, wo niemand sie kennt, und steigt auf hohe Berge – was man als Frau in diesen Zeiten keineswegs tun sollte.

Napoléon mag keine denkenden Frauen

Dieses Ausbrechen aus den Konventionen ist das Moderne an Hortense de Beauharnais. Zu fesseln vermag es durch die Du-Form, in der Chris Inken Soppa Hortense de Beauharnais’ Leben erzählt. Sie erzählt in genauer Chronologie, von der Kindheit auf Martinique bis zum Lebensabend auf Arenenberg. Soppa beschreibt den Alltag, nicht die grosse Politik. Hortense stickt Häubchen für ihr Kind, spielt Schach mit Napoléons Offizieren, und findet die Abende mit ihm selber gar nicht so schrecklich wie befürchtet. Doch mit ihm zu sprechen traut sie sich nur, wenn Napoléon das Wort an sie richtet. Sie weiss: Der Mann, der Herrscher der Welt sein will, mag keine denkenden Frauen.