KONZERT Nach 90 Klanghalt-Veranstaltungen: Ein St.Galler Ort der Stille bangt um seine Zukunft Ob die Reihe Klanghalt im Kreuzgang St.Katharinen weitergehen kann, ist im Moment offen. Die aktuelle, dritte Saison war von vielen Uraufführungen geprägt. Zweimal gibt es an den beiden nächsten Samstagen nochmals die Möglichkeit, extra für diese spezielle Veranstaltung komponierte Musik zu erleben.

Die St.Galler Organistin Imelda Natter ist die Initiantin der Reihe Klanghalt. Bild: Donato Caspari

90-mal hiess es seit 2017 Klanghalt. Die aktuelle Saison, die übernächsten Samstag zu Ende geht, präsentierte 27 Veranstaltungen mit 400 Mitwirkenden. Klanghalt sei eine «grosse Kiste» geworden, sagt die Initiantin der Idee, die St.Galler Organistin Imelda Natter. Ob es im Katharinen-Kreuzgang Ende 2023 eine vierte Auflage der speziellen Musikreihe geben wird, ist derzeit offen, da das Areal den Besitzer gewechselt hat. Die Klanghalt-Organisatoren sind im Juni mit der Stadt über die Zukunft von Klanghalt im Gespräch.

Hellhörig werden – Zweifel einpacken

Die dritte Saison stand und steht ganz im Zeichen von Uraufführungen. Die St.Galler Stiftung Friedheim hat sich hierbei für die Realisierung neuer Musik in der Klanghalt-Reihe finanziell engagiert. «Der Leben Kraft zur Sprache bringen, Psalmen befragen, hellhörig werden, Zweifel einpacken und Suche aufnehmen» sind Begriffe, welche die Klanghalt-Idee umschreiben.

20 Minuten musikalische Einkehr, ein Herunterfahren vom Wochenstress am frühen Samstagabend, eingebaut stets 60 Sekunden Stille: Viele Menschen, die im Kreuzgang immer die Möglichkeit haben, mitzusingen, aber vor allem den ganz unterschiedlichen Gesängen verschiedener Vokalensembles zu lauschen, haben diese Zeit der Einkehr sehr geschätzt. Im Zentrum stehen die Psalmen Davids. «Psalm ist alles, was auf dem Herzen brennt und auf der Zunge zergeht», hat jemand mal geschrieben.

Psalmen auch auf Komorisch übersetzt

Die Psalmen bei Klanghalt ertönen in vielen Sprachen und Dialekten. 27 waren es in der dritten Saison, in der Psalmen im Frutigdütschen Dialekt oder gar auf Komorisch erklangen. Die komorische Variante habe eine Komorin, nachdem sie vier Jahre ihre eigene Sprache nicht mehr gesprochen habe, übersetzt, erzählt Imelda Natter.

Klanghalt im St.Galler Kreuzgang von St.Katharinen. Ein Bild aus dem Jahr 2018. Bild: Sabrina Stübi

Die beiden letzten Uraufführungen an den nächsten beiden Samstagen stammen aus der Feder der Berliner Komponistin Charlotte Seither und des Ostschweizer Musikers Raphael Holenstein. Auch die Auftragsmusik zeugt vom enormen Idealismus der Klanghalt-Macher mit Imelda Natter und ihrem Team. Kontakte zu Komponierenden müssen hergestellt werden, die Musik muss ins Klanghalt-Konzept passen, Musizierende müssen gefunden werden, welche die neuen Werke umsetzen. Sie sollten so konzipiert sein, dass das Publikum mitsingen kann. Das ist ein festes Merkmal von Klanghalt.

Imelda Natter schmunzelt, wenn sie sagt, Klanghalt sei inzwischen fast eine «Firma» geworden:

«Die Klanghalt-Anlässe sind keine Veranstaltungen, sondern eher eine Lebenshaltung. Momente, in denen man herunterfahren und vielleicht nachspüren kann, was im Augenblick zu einem will.»

Man wünscht dieser Reihe, die in der Stadt eine Art Ort der Verankerung geworden ist, eine gute Zukunft. Hoffentlich weiter im Kreuzgang, dieser stillen, akustisch wunderbaren und geschichtsträchtigen Oase in St.Gallens Zentrum.