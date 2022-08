KONZERT Die Ondes Martenot erstmals in St.Gallen: Dreilinden wird Klang und der Freudenberg singt In der Reihe Contrapunkt kreierte die französische Musikerin Caroline Ether am Sonntagabend im Frauenbad St.Gallen mit «Le Chant des Étoiles» betörende Musikerlebnisse. Das Publikum erlebte eines der frühen elektronischen Tasteninstrumente, die Ondes Martenot, als eine Quelle magisch schmeichelnder Klänge.

Fast ein wenig elfengleich: Die französische Musikerin Caroline Ether spielt auf den Ondes Martenot. Bilder: Donato Caspari

Wie schmeichelnd, wie klangmagisch kann Elektronik sein! Wie ähnelt sie plötzlich den Schwingungen der Natur! Sechzig Minuten feines, ruhig fliessendes Klangbad vorgestern vor der abendlichen Kulisse des Frauenweihers in St.Gallen. Diese Ruhe strahlt auch die Musikerin, die Französin Caroline Ether aus. Fast elfengleich sitzt sie an den Ondes Martenot, wird immer wieder selbst lauschender Teil ihrer Klanginszenierung.

Mit «Le Chant des Étoiles» war in der Reihe Contrapunkt eine Uraufführung zu erleben, welche die Welt des frühen elektronischen Instruments Ondes Martenot (1928 erstmals vorgestellt) mit vorkomponierten Tonspuren kombinierte. Die Lautsprecher rund um das fast zierlich wirkende Tasteninstrument (das man erstmals solo gespielt in St.Gallen hören konnte) wirkten beinahe wie ein magischer Kreis. Die Ondes Martenot klingen auch wie fein gestrichene Saiten, nah an der menschlichen Stimme, sie klingen betörend, umgarnen die Hörenden, fast wie die Sirenen im Mythos.

Caroline Ether mit ihrem Stück «Peace». Quelle: Youtube

Entstehen und Vergehen von Klang zelebriert

Caroline Ether gelingt es, hervorragend komplizierte Elektronik vergessen zu machen. Sie lässt sich auch nie zu reinen elektronischen Effekten hinreissen. Ihre Kunst ist die des subtilen Führens von Klang, sein Entstehen und sein Vergehen zu choreografieren und zu zelebrieren, Klangbilder feinsinnig sich überlagern und wieder ablösen zu lassen. Da scheinen Klänge direkt aus dem Wald hinter dem Weiher zu kommen, oder geheimnisvoll aus dem Wasser, oder direkt von oben, himmlisch, sphärisch. Diese Musik macht etwas mit der Klangwahrnehmung. Nach einer gewissen Zeit scheinen Parameter wie Schnelligkeit oder Lautstärke in der Musik wie aufgehoben. Klangideen lassen sich nicht mehr fixieren, sondern entfalten einfach ihre Wirkung.

Die Musik wird zu pulsierenden Wellen

Caroline Ether ist als Musikerin interessiert an der Wirkung von Schwingungen auf Körper und Seele. Und das gelingt ihr mit den sich stets fein und doch eindringlich unaufhaltsam weiterfliessenden elektronischen Klangbändern. Die Musik wird zu pulsierenden, oft lang gezogenen Wellen, die durch den Körper schwingen, ihn leichter zu machen scheinen.

Die Ondes Martenot, benannt nach ihrem Erfinder Maurice Martenot, fanden rasch Eingang vor allem in die französische Musik des 20. Jahrhunderts. Olivier Messiaen ist vielleicht der bekannteste Komponist, der die Ondes Martenot immer wieder in seine Partituren einbaute.

Eine Art elektronischer Impressionismus

Mit seinem Feinsinn und seiner Klanggenauigkeit war der Abend mit Caroline Ether auch ein sehr französischer Abend, eine Art elektronischer Impressionismus. Die Musikerin verwandelte mit ihrem Equipment die Landschaft um den Frauenweiher in eine klangmagische; der Freudenberg in seiner nächtlichen Ruhe schien einfach zu singen anzufangen. Dass am Ende der beglückenden Klangreise der Sternenhimmel zu sehen war, passte zu Ethers Musikphilosophie, die der Versuchung zu Kitsch aber in jedem Moment widerstand.