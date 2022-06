CD-TAUFE Die St.Galler Pianistin Marija Bokor mit ihrem ersten Album: «Ich bin mit gutem Gewissen ins Studio gegangen» Marija Bokor hat sich für ihre erste CD nicht aufs gängige Klavierrepertoire verlassen, sondern unbekanntere Werke eingespielt. Zu entdecken ist hierbei die Klaviermusik des Zeitgenossen Benjamin Yusupov, der aus Israel zur CD-Präsentation am Sonntag in die St.Galler Lokremise anreist.

Die Pianistin Marija Bokor punktet mit klanggenauen und engagierten Interpretationen. Bild: Andrej Grilc

Sie macht es nicht wie viele andere junge Pianistinnen und Pianisten, die für ihre Début-CD zum x-ten Mal Virtuoses von Chopin, Schumann oder Rachmaninow präsentieren. Marija Bokor hat unbekanntere Werke für ihren Erstling ausgewählt, darunter auch vier faszinierende zeitgenössische Stücke des in Israel lebenden Komponisten Benjamin Yusupov, der es sich nicht nehmen lässt, zur CD-Taufe am Sonntag in der Lokremise extra von Tel Aviv nach St.Gallen zu kommen.

Schon wegen dieser Stücke lohnt sich die zusammen mit Radio SRF 2 Kultur entstandene CD sehr. Auf den tadschikischen Komponisten, der nach Israel emigriert ist, ist Marija Bokor unter anderem auch gestossen, weil ihr Vater, der Geiger und Dirigent Robert Bokor, bereits Werke von Benjamin Yusupov gespielt hat. Die vier opulenten Klavierstücke «Subconscious Labyrinths», «Metaphor», «Melancholy» und «Crossroads Nr. 2» bilden das Herzstück von Bokors CD-Erstling.

Das ist oft sehr meditative, auch Spirituelles andeutende Klaviermusik, welche die ganze Bandbreite der Tastatur ausschöpft. Starke Einflüsse etwa von Debussy oder Ligeti sind zu spüren, und doch spricht Yusupov eine ganz eigene, intensive und zwingende Musiksprache. Grossartig die «Melancholy», wo sich nach kleinen Sekundschritten nach und nach mächtige Klangtürme aufbauen. In «Subconscious Labyrinths» geht der Komponist auch den eigenen unterbewussten Einflüssen nach und baut in seine stets kraftvoll fliessende und sehr erdig wirkende Musik auch Zitate aus Klaviermusik anderer Komponisten ein.

Auch via Zoom an den Stücken gefeilt

Marija Bokor spielt dieses Stück schlicht fantastisch, mit grosser Virtuosität und vor allem mit grosser klanglicher Pracht und Sensibilität. Sie ist ganz empathisch und voller Leidenschaft in diese Welt eingedrungen, auch in die Welt von «Crossroads Nr. 2», wo Yusupov östliche und westliche Musikkultur mit sehr spannenden Verknüpfungen zusammenfliessen lässt.

«Ich bin mit gutem Gewissen ins Studio gegangen», sagt die 1992 geborene St.Galler Musikerin, die heute in Bern lebt. Während Corona hat sie auch via Zoom mit dem Komponisten an diesen jetzt erstmals auf Tonträger zu hörenden Werken gearbeitet und an der Interpretation gefeilt.

«Die Arbeit mit Benjamin Yusupov war spannend. Seine Feedbacks waren stets sehr präzise, und sein genauer Blick auf meine Umsetzung seiner Ideen hat mir mehr und mehr Sicherheit gegeben.»

Aber nicht nur wegen dieser Musik lohnt sich ein Besuch bei der CD-Taufe. Auch die anderen Werke, die Marija Bokor auf ihrem Débutalbum präsentiert, sind geistreich und pianistisch einwandfrei gespielt. Miniaturhaft geht es sowohl in Béla Bartóks «Improvisationen über ungarische Bauernlieder» zu wie auch in der fein ziselierten Tanzfolge des Briten Ralph Vaughan Williams, der mit «The Charterhouse Suite» unbeschwerte Heimatgefühle ausdrückt.

Marija Bokor spielt ein Werk des tadschikischen Komponisten Benjamin Yusupov. Quelle: Youtube

Von Bartók hat Marija Bokor auch zwei weniger bekannte frühe «Elegien» op. 8b eingespielt. Das ist noch nicht der typische Bartók. Der ungarische Komponist greift da noch in die spätromantische, impressionistische und expressive Tonsprache zurück.

«Ich wollte etwas Neues und Interessantes zum grossen Repertoire der Klaviermusik beitragen», sagt Marija Bokor, die ihre CD auch als «Visitenkarte» sieht, die neue Engagements bringen könnte und auch schon gebracht hat. Mit der CD zeigt sich die Künstlerin von einer nicht nur virtuos glänzenden Seite, sondern als Interpretin, die ihre Musik mit viel Genauigkeit, klanglich sehr differenziert und für den Zuhörenden stets interessant und packend präsentiert.