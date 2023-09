Budget 2024 «Irgendwann müssen wir mal anfangen»: St.Galler Stadtrat will trotz grossem Defizit die Steuern senken Um drei Prozent soll der Steuerfuss gesenkt werden, so der Vorschlag des Stadtrats. Stadtpräsidentin Maria Pappa nennt die Steuerfusssenkung symbolisch, findet sie aber trotzdem wichtig: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Während im Rathaus im zwölften Stock das Budget 2024 vorgestellt wird, demonstrieren unten städtische Angestellte für mehr Lohn. Bild: Michel Canonica

Vor dem Rathaus finden sich ein paar wenige Demonstrantinnen und Demonstranten ein. Sie wurden kalt erwischt, die Pressekonferenz wurde eine halbe Stunde vorverlegt, die Gewerkschaft VPOD Ostschweiz hatte das aber nicht mitbekommen. Sie fordert drei Prozent mehr Lohn, als Teuerungsausgleich. «Mein Lohn soll bis Ende Monat reichen», hat eine Demonstrantin auf ihr Plakat geschrieben. «Preise rauf? Löhne rauf!» steht auf einem Transparent, das eine Gewerkschafterin vor dem Rathauseingang hochhält.

Als die Pressekonferenz schon längst läuft, oben im 12. Stock des Rathauses, demonstrieren unten vor dem Eingang gut 20 Personen. Oben erläutert derweil Stadtpräsidentin Maria Pappa, warum das Budget für 2024 ein Minus von 25 Millionen Franken aufweist. Und warum der Stadtrat es trotzdem eine gute Idee findet, den Steuerfuss um drei Prozent zu senken.

Der Budgetentwurf sieht für 2024 ein Minus in Höhe von 25,1 Millionen Franken vor. Der betriebliche Aufwand wird mit 637,3 Millionen beziffert, der betriebliche Ertrag mit 590,3 Millionen. Das ergibt ein Betriebsergebnis von -47 Millionen. Das Finanzergebnis liegt bei 21,9 Millionen. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung liegt also bei -25,1 Millionen Franken.

Für 2024 rechnet die Stadt mit einem Defizit von 25,1 Millionen Franken. Deutlich schlechter, als es das Budget noch für dieses Jahr vorsah – für 2023 rechnete die Stadt mit einem Minus von 14,8 Millionen Franken. Die Rechnung 2022 schloss mit einem Minus von 3,7 Millionen Franken.

Das grosse Minus für 2024 hat einen einfachen Grund: Der Aufwand hat sich massiv erhöht, der Ertrag steigt aber nicht im selben Ausmass. Maria Pappa sagt, dass neue Aufgaben und Leistungen den gestiegenen Fiskalertrag wieder aufheben. 32 Millionen Mehreinnahmen im Jahr 2022 reichten nicht, um das strukturelle Defizit aufzufangen. Denn es seien weitere Kosten für die Stadt angefallen. Den grössten Posten verursachen die gestiegenen Schülerzahlen. Seit 2018 ist die Anzahl Schülerinnen und Schüler um zehn Prozent gestiegen. Für 2024 hat die Stadt deswegen die Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer um 4,6 Millionen Franken höher (gegenüber der Rechnung 2022) budgetiert.

Besorgter Blick auf die Zahlen: Stadtpräsidentin Maria Pappa und der Leiter Finanzen, Armin von Wehrden, stellen das Budget 2024 vor. Bild: Michel Canonica

Höhere Kosten fallen auch wegen Initiativen an: Die Umsetzung der Stadtklimainitiative verursacht Personalkosten in Höhe von 3 Millionen Franken, das Personal der Berufsbeistandschaft wurde für 2 Millionen aufgestockt. Hinzu komme der Teuerungsausgleich, die Stadt rechnet mit 10 Millionen Franken.

Und: Der Kanton habe der Stadt wieder Kosten überwälzt. Die Zusatzabgaben und Zentrumslasten belasten die Stadt. Seit Jahren trage die Stadt Lasten in Höhe von 36 Millionen Franken: 12 Millionen an Zentrumslasten, 14 Millionen für soziodemografische Sonderlasten, 10 Millionen für den öffentlichen Verkehr.

2022 stiegen die Steuererträge um 32 Millionen Franken an. Der Stadtrat sei der Meinung, wenn die Stadt so viele Mehreinnahmen habe, sollte ein Teil davon der Stadtbevölkerung zurückgegeben werden, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa. Die Stadt liege im kantonalen Steuerfuss-Ranking auf dem drittletzten Platz. Das mache dem Stadtrat Sorgen. Auch die Bevölkerungsbefragung habe gezeigt: Das Thema Steuern beschäftige die Menschen, es gebe eine grosse Unzufriedenheit. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen im Oktober vorgestellt werden.

2008 habe sich die Stadt mit dem Steuerfuss noch im kantonalen Mittelfeld bewegt. Doch dann sei die grosse Veränderung im Finanzausgleich gekommen, auch der Kostenausgleich beim ÖV sei angepasst worden. Daran zeige sich, dass diese Entscheidungen zu Lasten der grössten Stadt im Kanton ausfielen.

Trotzdem sei eine Steuersenkung angebracht: Wenn nicht jetzt, wann dann? «Irgendwann müssen wir mal anfangen, die Steuern zu senken», sagte Pappa. Die Senkung um drei Prozent sei ein symbolischer Akt. Aber wenn sich die Konjunktur gut entwickle, dann könnte man eventuell in zwei, drei Jahren nochmals die Steuern senken. Zahlen, wie sich die Senkung von drei Prozent für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt auswirke, hatten Pappa und Armin von Wehrden keine.

Die Stadt plant 2024, Investitionen in Höhe von 84,3 Millionen Franken zu tätigen. Sie rechnet aber auch mit einem Realisierungsfaktor von 80 Prozent. Denn: Einige Projekte würden sich sicher verschieben wegen Einsprächen oder anderer Verzögerungen. «Der Stadtrat will investieren», bekräftigte Maria Pappa. Der Investitionsstau sei so gross, er werde 2024 nicht abgebaut; das dauere vier oder fünf Jahre.

Am meisten soll 2024 in Bildung investiert werden, 25,9 Millionen Franken. Darunter fallen 12 Millionen Franken für den Neubau der Primarschule Riethüsli, 8,5 Millionen Franken für Bauten der Primarschulen Rotmonten und Gerhalde. Das Hallenbad Blumenwies schlägt mit 2,8 Millionen Franken zu Buche. Die Sanierung des Kunstrasens im Gründenmoos ist für 2024 mit 2,6 Millionen Franken berechnet. Eine weitere grosse Investition steht mit der Erweiterung des Feuerwehrgebäudes an (9 Millionen Franken).

Ja, man sorge sich um die Finanzen, sagte Maria Pappa. Die Stadt könnte dank des Eigenkapitals vielleicht noch ein paar Jahre so ein Defizit tragen, aber sicher nicht längerfristig. Und: Es gebe viele unsichere Faktoren, die die Finanzen belasten; die kalte Progression, die Neubewertungen der städtischen Liegenschaften, die Entwicklung der Konjunktur, die Auswirkungen des Ukrainekriegs, die Energiepreise, die hohe Inflationsrate in der EU – es seien viele Aspekte, deren Auswirkungen man nicht berechnen könne.

Die Lösung? Sparen – also noch mehr sparen. Interne Kostenoptimierungen und Effizienzsteigerungen. Mithilfe des Sparpakets Fokus 25 sollte das strukturelle Defizit von 30 Millionen Franken bis 2025 beseitigt und der Haushalt wieder ausgeglichen sein. So sollen nächstes Jahr alleine 12 Millionen eingespart werden. Finanzchef Armin von Wehrden sagte, die Dienststellen hätten das Recht, das jeweilige Budget auszugeben, seien dazu aber nicht verpflichtet.

Ein weiterer wichtiger Baustein: Die Zentrumslasten endlich besser verteilen. Doch da ist man auf die Hilfe anderer angewiesen.