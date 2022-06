Benefizveranstaltung «Du kriegst den Krieg nicht aus dem Kopf»: An einem eindrucksvollen Konzertabend sammelt das Theater St.Gallen Geld für Kulturschaffende in der Ukraine Unter der Leitung der ukrainischen Dirigentin Margaryta Grynyvetska fand am Mittwochabend in der Tonhalle St.Gallen eine Benefizveranstaltung für ukrainische Künstlerinnen und Künstler statt. Zu hören gab es Musik- und Textbeiträge aus allen Sparten.

Die ukrainische Dirigentin Margaryta Grynyvetska leitete am Mittwochabend die Benefizveranstaltung in der Tonhalle St.Gallen. Bild: PD

Sie ist noch ein Kind und versteht nicht viel von der Welt. Dass Lenin von der Wand muss, dass die Russen jetzt Feinde sind, das hat Lena erfahren. Doch was bedeutet das für ihre Lehrerin, die sie liebevoll «Frau Dutt» nennt und die nur Russisch spricht? Dann ist sie eben eine gute Russin, denkt Lena sich und verteidigt ihre Frau Dutt bis hinauf zur Direktorin.

Schauspielerin Diana Dengler. Bild: PD

Die Schauspielerin Diana Dengler trägt den Text von Tanja Maljartschuk mit leichter Stimme vor, doch liegt eine grosse Schwere über dem Saal. Die Tonhalle St.Gallen ist an diesem Mittwochabend Ort einer Benefizveranstaltung für ukrainische Künstlerinnen und Künstler, ihnen kommen die Eintrittsgelder vollumfänglich zugute. Am Pult des Sinfonieorchesters steht mit Margaryta Grynyvetska eine junge Dirigentin aus Odessa, Chorsolistinnen und -solisten des Kyiv National Academic Operetta Theatre singen tief berührend in einer fremden Sprache. Doch den Hauptteil tragen in einer eindrucksvollen, spartenübergreifenden Anstrengung Schauspieler, Sängerinnen, Musiker, zwei Tänzer und der Theaterchor des Theaters St.Gallen bei.

Texte über Feindschaft, Krieg, Zerstörung und Flucht

Worum es geht, das machen die von Oliver Losehand, Diana Dengler, Anja Horst, Marcus Schäfer und Matthias Albold vorgetragenen Texte deutlich, sie handeln von Feindschaft, von Krieg, von Zerstörung, äusserer und innerer, und von der Flucht. Als sich die Deutschen 1943 schon auf dem Rückzug befinden, richten sie in Mariupol noch einmal ein Inferno der Zerstörung an. Das erinnert an Bilder, die wir gerade eben gesehen haben.

Sopranistin Tatjana Schneider. Bild: Michel Canonica

«Du kriegst den Krieg nicht aus dem Kopf»: Albert Ostermeiers von Oliver Losehand vorgetragene Klage gilt auch für uns. Auch der Musik hören wir anders zu an diesem Abend. Bachs berühmte Chaconne in der Orchesterfassung von Joachim Raff klingt ungewohnt rau, über Walentyn Sylwestrows «Abschiedsserenade» liegt tiefe Melancholie, und auch die Volkslieder, ein Orchesterlied, ein Spiritual, und, zuletzt, Beethovens «Dona nobis pacem», solistisch vorgetragen von Tatjana Schneider, Riccardo Botta, Jennifer Parana und Justin Hopkins, bekommen etwas tief Beschwörendes. «Gebet für die Ukraine» ist ein Chorstück von Mykola Lyssenko denn auch überschrieben.

Das Publikum ist hingerissen, es will nicht mehr aufhören zu applaudieren. Doch der Saal ist nicht ganz voll. Mag sein, dass noch nicht alle begriffen haben, dass der Krieg, den Russland führt, auch uns gilt, und dass dort in der Ukraine auch unsere Werte und unsere Freiheit verteidigt werden, von einem Volk voller Löwenmut.