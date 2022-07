AUSSTELLUNG In der Höhle des Eisenwerks Frauenfeld: Zwei Stipendiaten bespielen den Shed Zwei Kunstschaffende verwandeln die Frauenfelder Shedhalle in ein begehbares Gebilde. Eine Schottin und ein Appenzeller, Laura McGlinchey und Wassili Widmer, beziehen sich in ihrer Installation gezielt auf die Geschichtes des Eisenwerks.

Der Shed als eine Art Wohnhöhle aus Räumen und Gängen. Bilder: Michel Canonica

Der riesige Shed im Eisenwerk Frauenfeld lässt als Kunsthalle manches zu: Bilder an den Wänden oder Installationen im Raum. Derzeit wölbt sich eine felsenartige Konstruktion bis fast unter die Oberlichter, eine Art Wohnhöhle aus Räumen und Gängen. Geschaffen haben «Melting of the iron body» (etwa: «Den eisernen Kern schmelzen») die Schottin Laura McGlinchey und der aus Gais stammende Wassili Widmer, die seit ihrem Masterstudium in Glasgow in regem Austausch sind. Sie haben das zwölfte Thurgauer Nachwuchsstipendium für bildende Kunst namens «Tanz mit Bruce» gewonnen, und sie beziehen sich mit ihrer Arbeit gezielt auf die Vergangenheit des Eisenwerks, in dem bis 1983 Schrauben, Muttern und Nieten gestanzt wurden.

Ein Gang, der nirgendwohin führt

Für die Installation, ihre erste umfassende Gemeinschaftsarbeit, haben McGlinchey und Widmer Dutzende von Altpapier- und Kartonbündeln aus der Wohngenossenschaft aufgeschnitten, mit Kleister stabiler gemacht und rund um die bestehenden Eisenträger in der Halle drapiert. Entstanden ist ein räumliches Gebilde, das einerseits an urzeitliche Wohnhöhlen erinnert, dann wiederum die Ästhetik des deutschen expressionistischen Kinos aufgreift, etwa Fritz Langs Film «Metropolis» aus dem Jahre 1927. Nicht fehlen darf da ein düsterer, blinder Gang, der enger und enger wird und nirgendwohin führt – wie so manches in unserer Zeit.

Die beiden Shed-Nachwuchsstipendiaten Wassili Widmer und Laura McGlinchey.

Die Räume der Installation beziehen sich auf die physische Arbeit («Hand») und auf die geistige Arbeit («Head»), dazwischen liegen Herz und Bauch («Heart», «Belly»). Alles ist dreidimensional angelegt: Hier baumeln Hände von der Decke, da Fächer oder Keulen, dort eine riesige schwarze Schraube. Die Räume verbindet ein dumpfer Soundtrack, der alle drei, vier Sekunden von metallischen Schlägen unterbrochen wird. Die Wände aus Zeitungen spiegeln die Jetztzeit: Hier ist eine Türe verklebt, da lehnen zwei Spiegel an der Wand oder eine Tafel mit einem Herz, dort baumelt eine fächerartige Skulptur aus dreieckigen Blättern oder ein Rad von der Decke.

Zwei Videos laufen im Kopf-Raum: Im einen zertrümmert Laura McGlinchey mit einem Vorschlaghammer Aludosen zu Blechbrei, im andern sägt Wassili Widmer Eisenrohre entzwei – das Performative ergänzt so das Installative, macht es beweglicher, gewissermassen geschmeidiger. Und die zwei Kunstschaffenden haben zudem das schwere Eingangstor zur Shedhalle quergestellt, sodass es wie ein doppelter Wegweiser in ihre ebenso harte wie sanfte Installation wirkt.

Der neugeborene Mensch ist biegsam

«Melting of the iron body» bedeutet, den starren Körper aus Eisen zu schmelzen, zu verflüssigen und dann zu biegen, wie der Mensch dies seit Jahrtausenden tut. Laura McGlinchey und Wassili Widmer umschreiben die Stimmung ihrer Ausstellung mit einem Zitat aus Andrei Tarkowskys Film «Stalker» aus dem Jahre 1979:

«Schwäche ist eine grosse Sache, und Stärke ist nichts. Wenn ein Mensch gerade geboren ist, ist er schwach und biegsam. Wenn er stirbt, ist er hart und unempfindlich. Wenn ein Baum wächst, ist er zart und biegsam. Aber wenn er trocken und hart ist, stirbt er. Härte und Stärke sind die Begleiter des Todes. Biegsamkeit und Schwäche sind Ausdruck der Frische des Seins. Denn was verhärtet ist, wird niemals siegen.»