Auf einen Kaffee mit... «Ich stand in Windeln auf der Bühne»: Auch eine Magendarmgrippe hält den Gamser Patric Scott nicht davon ab, auf der Walenseebühne alles zu geben Hoch über Sargans machte Patric Scott als Kind seine ersten Erfahrungen vor Publikum. Mit 15 Jahren ging es dann nach Hamburg für die Ausbildung zum Musicaldarsteller. Als solcher möchte sich der Gamser inzwischen aber nicht mehr bezeichnen lassen, obwohl er für das Flashdance-Musical auch dieses Jahr auf der Walenseebühne auftreten wird.

Schauspieler und Musiker Patric Scott bringt die Getränke aus der Küche des Restaurants auf dem Schloss Sargans gleich selbst zum Gespräch mit. Bild: Aylin Erol

Dass sich Sänger Patric Scott öfters im Restaurant des Schlosses Sargans aufhält, merkt man schon, bevor man es betritt. An der schweren Eingangstür ist ein Plakat angebracht, auf dem der Gamser entgegenlächelt. Zwei Schritte weiter, im dunklen Gang, hängt das nächste Plakat – es ist das Cover von Patric Scotts erstem Kinderbuch.

Vom Schloss Sargans hat man herrliche Sicht auf den Gonzen – Patric Scott hat sie schon als Kind genossen. Bild: Aylin Erol

Man hat den Eindruck, soeben Scotts persönliches Fan-Schloss betreten zu haben. Weshalb das so ist, versteht man spätestens beim Blick ins Innere des Restaurants. Dort springen Scotts Hunde herum, während seine Mutter am Tisch daneben über dem Menüplan brütet. Seine Eltern haben das Restaurant mit der schönen Aussicht auf den Gonzen seit vielen Jahren gepachtet.

Erste Showbusiness-Erfahrungen auf dem Schloss

Scott wird vom 15. Juni bis 23. Juli auf der Walenseebühne im Musical «Flashdance» zu sehen sein. Starallüren hat er keine: Die Getränke bringt der 36-Jährige gleich selbst mit an den Tisch im kühlen Innenhof. Hier oben hat er von Klein auf viel Zeit verbracht. Zunächst packte er beim WC-Putzen, Kellnern oder Aufräumen mit an. Mit elf Jahren hatte er die Idee, im Restaurant seiner Eltern im Rahmen von «Musik-Dinners» aufzutreten.

Scott muss beim Erzählen lachen. «Wenn ich jetzt zurückdenke, war es fast frech, dass wir für meine Auftritte manchmal Eintritt verlangt haben», sagt er.

«Ich suchte einfach nach einer Möglichkeit, auftreten zu können.»

Die Eltern, die ihn damals schon mehrmals pro Woche zum Musikunterricht fuhren, konnten ihm den Wunsch nicht verwehren. Und so sammelte der junge Scott seine ersten Erfahrungen im Showbusiness im Schloss hoch über Sargans.

Einziger Flashdance-Darsteller ohne Zweitbesetzung

Als Scott mit nur 15 Jahren nach Hamburg zog, um eine Ausbildung als Musicaldarsteller zu beginnen, mussten sich seine Eltern hin und wieder den Vorwurf gefallen lassen, sie seien Rabeneltern. «Dabei war es immer ich selbst, der das alles forcierte.»

An Entschlossenheit hat Scott seither nichts eingebüsst. Er ist der einzige Flashdance-Darsteller in Walenstadt, der keine Zweitbesetzung hat. Und das, obwohl der 36-Jährige eine der Hauptrollen spielt. Die Regie in Walenstadt wisse allerdings, dass es nichts gibt, das ihn davon abhalten könne, eine Show durchzuziehen, sagt Scott. Das habe er etwa 2008 bei einer Aufführung des Musicals «Heidi 2» in Walenstadt bewiesen:

«Mit einer Magendarmgrippe stand ich eben einfach in Windeln auf der Bühne.»

Scott zuckt mit einem Schmunzeln die Schultern.

Corona liess ihn in ein Loch fallen

Trotz dieses überbordenden Engagements ist er nicht allzu glücklich darüber, wenn er als «Musicaldarsteller» bezeichnet wird. «Ich mache inzwischen nur noch die Musicals in Walenstadt und sonst viele andere Projekte.» Sein Kinderbuch ist eines davon. Da wegen der Pandemie 2020 von seinen 104 Shows gerade noch vier umgesetzt werden konnten, sei er kurze Zeit in ein Loch gefallen und hätte eine neue Herausforderung gesucht.

Patric Scott spielt im Flashdance-Musical auf der Walenseebühne im Juni und Juli Jimmy, eine der Hauptrollen. Bild: Aylin Erol

Gesagt, getan. Inzwischen hat Scott nicht nur ein Kinderbuch geschrieben, sondern auch neben Stars wie Michael Bublé in der US-amerikanischen A-cappella-Gruppe Naturally 7 gesungen und mehrere Soloalben veröffentlicht. Auf lange Sicht seien ihm Musicals zu eintönig. Noch dazu würde das Genre oftmals belächelt.

«Alle haben noch diese kitschigen Vorstellungen aus den 80ern im Kopf, wo jeder Dialog gesungen wird.»

Den letzten Teilsatz singt er selbst, mit übertriebenen Armbewegungen gen Himmel. Moderne Musicals hätten inzwischen an Tiefe gewonnen, findet Scott. Und doch muss er zugeben: «Ans Flashdance-Musical werden wohl viele vor allem wegen den Kult-Songs kommen.»