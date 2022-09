Alte Musik Gregorianik, nicht nur für Spezialisten: Die Choralstiftung St.Gallen will das klingende Weltkulturerbe populärer machen Der Musiker und Musikwissenschafter Michael Wersin leitet neu eine Praxis- und Koordinationsstelle Gregorianischer Choral im Auftrag der St.Galler Choralstiftung. In Konzerten, Vorträgen und Kursen, speziellen Kathedralführungen und musikalisch gestalteten Handschriftenpräsentationen in der Stiftsbibliothek soll eine klingende Brücke ins Mittelalter geschlagen werden.

Michael Wersin im Chorgestühl der Kathedrale: Der Musiker und Musikwissenschafter leitet neu die Praxis- und Koordinationsstelle Gregorianischer Choral im Auftrag der St.Galler Choralstiftung. Bilder: Michel Canonica

In einem kurzen Videoclip für die sozialen Medien sieht man Michael Wersin vor der St.Galler Kathedrale stehen – zusammen mit Inga Behrendt, Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg–Stuttgart. Inga Behrendt dirigiert in weichen, suggestiven Handbewegungen, und beide singen: das Kyrie der Choralmesse «Cunctipotens genitor Deus». Einstimmig, unbegleitet, frei dem Fluss der Sprachmelodie folgend. «Choral ohne Qual» prangt als selbstironisches Banner über den kleinen Film, der neugierig machen soll auf einen Vortrag am kommenden Samstag.

Es passt zum nicht ganz branchenüblichen Titel der als «Podiumsdialog» konzipierten Veranstaltung «Keine Angst vor singenden Choralforscherinnen», in dem die Professorin unterhaltsam und verständlich über Neumen, Quadratnoten, die St.Galler Choraltradition und Forschungsschwerpunkte sprechen – und sicher auch singen – wird. Michael Wersin, sonst durch und durch ernsthafter Musikwissenschafter, Dozent und Musiker, muss sich zu solch flotter Werbung mit Breitenwirkung nicht durchringen: Schliesslich ist es seit ein paar Monaten seine Aufgabe, den Gregorianischen Choral als Teil des musikalischen St.Galler Weltkulturerbes zugänglicher zu machen.

«Der Ort verpflichtet», sagt Michael Wersin. Die Aktivitäten zur Choralpflege richten sich an ein breites Publikum; zugleich sollen aber auch professionelle Sängerinnen und Sänger angeregt werden, sich mit Gregorianik zu befassen. Bild: Michel Canonica

Das Erbe pflegen, zur Praxis anstiften

Als Leiter einer neu geschaffenen Praxis- und Koordinationsstelle Gregorianischer Choral organisiert und bündelt er im Auftrag der Choralstiftung St.Gallen Veranstaltungen und Kursangebote, die aus den mittelalterlichen Quellen schöpfen, Die 2012 errichtete Stiftung will den Choral, speziell das kulturelle Erbe aus St.Gallen, lebendig halten und seine Pflege fördern. «Der Ort verpflichtet», sagt Michael Wersin, der neben seiner Lehrtätigkeit an der Diözesanen Kirchenmusikschule und seinen Aktivitäten für die St.Galler Dommusik auch künstlerischer Leiter des Festivals «Alte Musik St.Gallen» ist. Er kennt sich aus im Stiftsbezirk und will sich im Interesse der Choralpflege noch stärker in der Stadt und der Region vernetzen.

Schon jetzt beeindruckt das Programm von April bis Dezember 2022 durch Vielfalt und Fülle: Auf drei klein bedruckten Seiten verzeichnet der Flyer neben Vorträgen und Handschriftenpräsentationen im Lesesaal der Stiftsbibliothek (mit vor Ort gesungenen Hörbeispielen) Choral-Singtage für interessierte Laien und erfahrene Sängerinnen, Gottesdienste und Vespern mit Gregorianik in der Kathedrale oder der Nachbarschaft sowie Konzerte.

Neu gegründet: Die professionelle Schola Cappella Choralis

Für die nicht liturgische Praxis, die Führungen «Kathedrale erleben», die Handschriftenpräsentation und Konzerte wurde zusätzlich zu den Choralscholen der Dommusik eine professionelle Schola aus Spezialisten für Alte Musik gegründet – die Cappella Choralis, geleitet von Michael Wersin. Ihr erstes Konzert findet am 19. November in der Kathedrale statt. Im Mittelpunkt des Programms «Congaudent angelorum chori» (mit diesem Text beginnt die Sequenz zum Hochfest Mariä Himmelfahrt) stehen Gesänge zu Ehren der Gottesmutter Maria. Ziel wäre etwa eine Veranstaltung pro Monat. Im Oktober, November und Dezember sind es, Gottesdienste eingeschlossen, weit mehr. Da hat die interessierte Laiin allenfalls die Qual der Wahl.