Rezension Absturz in seelische Abgründe: Jules Massenets Oper «Werther» ist in Bregenz in einer eindrucksvollen Inszenierung zu sehen Die gefühlsgeladene Oper «Werther» wird im Rahmen der Bregenzer Festspiele auf der Bühne des Theaters am Kornmarkt von den jungen Sängerinnen und Sängern des Opernstudios aufgeführt.

Charlotte (Kady Evanyshyn) wird von Werther (Raúl Gutiérrez) umworben und dadurch in tiefe emotionale Bedrängnis gebracht. Bilder: Karl Forster

Noch bevor am Montagabend im Theater am Kornmarkt der erste Ton von Jules Massenets Oper «Werther» in einer Produktion des Opernstudios der Bregenzer Festspiele erklingt, treten sechs Kinder des Kinderchors der Musikmittelschule Bregenz-Stadt vor den Vorhang. Sie lesen aus Briefen von Menschen, die Suizid begangen haben, und die sich nun von dieser Erde verabschieden. Von dieser Erde, von ihren Angehörigen und Freunden.

Leider lesen sie alle gleichzeitig, man versteht also höchstens Fetzen. Und so konterkariert die Regisseurin Jana Vetten doch ein wenig das, was sie eigentlich gewollt hat: zu zeigen, dass, wie sie im Programmheft erklärt, es «nach jedem Suizid Angehörige gibt, die jeden Tag aufstehen, zu Arbeit gehen, den Alltag meistern und hoffentlich irgendwann wieder Glück finden können». Die aber «von dem Trauma des Suizids für ihr Leben gezeichnet» sind.

Charlotte, Albert, Werther – und noch viel mehr

Kinder lesen aus Abschiedsbriefen von Menschen, die Suizid begangen haben.

Trotzdem ist mit dem Auftritt der Kinder, die in der 1892 uraufgeführten Oper nach Goethes 1774 veröffentlichtem Briefroman «Die Leiden des jungen Werther» eine unübersehbar wichtige Rolle spielen, der Blick auch ein wenig weggelenkt von jenem engen Beziehungsdreieck, in dem sich das Drama des Abends abspielt. Es wurde von der Bühnen- und Kostümbildnerin Camilla Hägebarth in ein nach hinten aufsteigendes Bühnen-Oval gezwungen.

Denn da ist nicht nur Kady Evanyshyn als Charlotte, älteste Tochter des verwitweten Amtmanns (Lucas Cortoos), die ihrer Mutter auf deren Sterbebett versprochen hat, Albert (Yuriy Hadzetskyy) zu heiraten. Und da ist nicht nur der junge Werther (Raúl Gutiérrez), der sie mit Inbrunst, dann wachsender Verzweiflung umwirbt und so in tiefe emotionale Bedrängnis bringt.

Nein, da ist auch noch die wunderbar kecke Julie (Sarah Shine), Charlottes gern übersehene jüngere Schwester. Und da sind die stimmkräftigen Festbrüder Schmidt (Timothy Veryser) und Johann (Raoul Steffani), die den ersten Teil des Abends klimatisch stark aufhellen. Und die zusammen mit dem von Claire Levacher dirigierten Symphonieorchester Vorarlberg zeigen, wozu der im Opernstudio versammelte Nachwuchs musikalisch, sängerisch und darstellerisch fähig ist.

Orchester ist phasenweise zu laut

Nachdem Werther erkannt hat, dass Charlotte ihren Ehemann nicht verlassen wird, erscheint ihm sein eigener Tod als einziger Ausweg.

Dann, allerdings, nach der Pause, verdüstert sich das Bild. Aus der Ferne schreibt Werther Brief um Brief, und bittet zuletzt um die Pistole – wozu, das ist allen klar. Dennis Scherfs Lichtregie arbeitet jetzt Licht und Schatten heraus, die Farben verdüstern sich, halb senkt sich die Kulisse herab und macht die schwarze Hinterbühne sichtbar. Während Charlotte und Werther miteinander ringen: Kady Evanyshyn und Raúl Gutiérrez tun dies mit grosser Intensität, haben allerdings gegen das in dieser Phase doch zu laute Orchester auch einen schweren Stand.

Noch immer wirft Goethes «Werther» und mit ihm Massenets musikalisch wunderbar fein gezeichnete, im ersten Teil beschwingt vibrierende, im zweiten Teil in seelische Abgründe stürzende Oper Fragen auf. Das macht sie so modern. Eine dieser Fragen greift die Regisseurin Jana Vetten im Programmheft heraus, wenn sie sagt: «Wenn alle etwas grosszügiger wären, könnte auch ein Leben zu dritt möglich sein.» Ob das so ist? Man denkt darüber noch lange nach dem verdienten Schlussapplaus nach.