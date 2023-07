7 Fragen an ... «Wenn Kolleginnen oder Kollegen schlecht behandelt werden, könnte ich ausrasten»: Die Wiler Schauspielerin Bigna Körner über Harmoniesucht, Glücksmomente und ihre heimliche Liebe Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Wiler Schauspielerin Bigna Körner.

Bigna Körner: Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin aus Wil. Bild: Tanja Dorendorf

Bigna Körner wurde 1974 in Wil geboren. Sie liess sich zur Lehrerin ausbilden, sammelte zwei Jahre Berufserfahrung und machte dann ihr Hobby zum Beruf: Sie zog nach München und absolvierte eine Schauspielausbildung.

Bigna Körner hatte Engagements in München, Basel und Winterthur. Seit 2011 ist sie Mitglied des Ensembles der Schlossfestspiele Hagenwil, wo sie jedes Jahr eine der weiblichen Hauptrollen spielt. Zudem wirkt Bigna Körner in mehreren Film- und Fernsehproduktionen im In- und Ausland mit (etwa «Der Bestatter»). Nebenbei ist sie auch als Regisseurin und Theaterpädagogin tätig. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Als Nächstes spielt Bigna Körner erneut die Rolle der Barbara in «Traumfrau Mutter». Das Erfolgsstück kehrt im Herbst auf die Schweizer Bühnen zurück: Vom 1. bis 7. September ist es im Theater National Bern, vom 8. bis 24. September in der Maaghalle Zürich zu sehen.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Bigna Körner: Nur wer mich sehr gut kennt, weiss von meiner heimlichen Liebe, Ferienreisen zu organisieren. Wenn ich das auslebe, gebe ich so richtig Vollgas. Tatsächlich habe ich unglaublich viel Zeit und Musse in die Organisation unserer Sommerferien gesteckt. Dies ist mein erster spielfreier Sommer seit über zehn Jahren. Da sich dieses Jahr zwei meiner Theaterprojekte überschnitten haben, musste ich mich für eines davon entscheiden. Meine Wahl fiel auf «Traumfrau Mutter». Ende August starten wir mit den Proben. Somit hatte ich die Möglichkeit, drei Wochen Sommerferien mit meiner Familie zu planen. Einfach herrlich!

Trailer zu «Traumfrau Mutter». Video: Youtube

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Eine Schwäche von mir ist sicher meine Harmoniesucht. Auf Proben, bei denen Kolleginnen oder Kollegen schlecht oder ungerecht behandelt werden, könnte ich ausrasten. Das ist bis jetzt nur sehr selten passiert. Ich bin in der glücklichen und privilegierten Lage, mit liebenswürdigen Menschen zu arbeiten, die ihre Kritik so äussern, dass es stets ein Miteinander und kein Gegeneinander ist.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Das Leben sehe ich stets von der glücklichen Warte aus und es machen mich täglich ganz viele Dinge und Momente glücklich. Das Wichtigste ist, dass es mit Menschen zu tun hat. Ja, der Austausch und das Zusammensein mit anderen Menschen, die auf meiner Wellenlänge mitschwingen, machen mich sehr glücklich.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Alles, was ich tue, mache ich aus Leidenschaft. Dass mir mein Beruf unzählige Glücksmomente, aber auch Tiefpunkte bescheren kann, unterscheidet ihn nicht grossartig von anderen Berufen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mit einem Team etwas gemeinsam zu entwickeln, ist sicher etwas vom Grössten, egal ob auf der Bühne oder vor der Kamera. Von «hassen» könnte ich höchstens vor jeder Premiere sprechen, wenn die Nervosität bis zum Hals steigt und man nur noch hofft, dass es bald vorbei ist. Doch kaum steht man auf den Brettern im Scheinwerferlicht, kommt Genuss auf und alles ist vergessen.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Die Dreh- und Textbücher, die ich gelernt und gespielt habe. Alle werden gesammelt, und wer weiss, plötzlich kann man sie wieder raussuchen. So auch bei «Traumfrau Mutter». Auch wenn es eine neue, überarbeitete Textversion geben wird, vergleichen, wie es davor war, ist spannend.

Bigna Körner (Zweite von links) als Barbara in «Traumfrau Mutter» Bild: Jan Sulzer

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Wenn meine Tochter im Chor ein Solo singt oder wenn mein Sohn zu Hause den DJ spielt und einfach drauflossingt. Wenn dann noch seine Kollegen vorbeikommen und urplötzlich aus dem Nichts Lieder anstimmen, beflügelt mich das, mitzusingen. Und nicht zu vergessen, wenn mein Mann wieder einmal seine Trompete auspackt und für eine Hochzeit ein romantisches Lied einstudiert. Auch da wird meine Seele gestreichelt.

Heute in zehn Jahren …

Ich lebe so gut es geht im Hier und Jetzt. Sich auszumalen, was in zehn Jahren sein könnte, ist eine mögliche Zukunftsplanung, aber da es eh anders kommt als geplant, lebe ich in Zuversicht, dass alles genauso kommen wird, wie es für mich richtig sein wird. Ich freu mich schon drauf.