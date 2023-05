7 Fragen an ... «Wenn ich nicht schreibe, bin ich nicht ich selbst»: Der Frauenfelder Autor und Künstler Gianni Kuhn über Frustrationen, blühende Obstbäume und den Ukraine-Krieg Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit dem Autor und Künstler Gianni Kuhn. Er gibt demnächst ein Buch mit «Fenster-Dichtungen» heraus und zeigt seine Fotografien im Helen Dahm Museum.

Gianni Kuhn in seiner Schreibstube in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Gianni Kuhn war viele Jahre technischer Leiter im Kunstmuseum Thurgau. Er ist sowohl als Schriftsteller als auch als bildender Künstler tätig. Zuletzt veröffentlichte der 67-Jährige Frauenfelder 2020 den Kurzroman «Norwegische Reise».

Nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich nahm Gianni Kuhn Theaterunterricht in Paris und setzte sein Studium in New York fort. Seine Fotografien dienen ihm auch als Notizen und Gedankenstützen für Schauplätze, die in seinen Texten vorkommen.

Während der Pandemie verschickte der Frauenfelder täglich um 17 Uhr per Whatsapp ein Foto aus seiner Gian-Q-Gallery an Freunde und Bekannte. Darunter waren auch solche aus seiner fortlaufenden Serie von Fensterbildern, an welchen er seit 2009 arbeitet. Diese Fensterbilder zeigt er bis 29. Oktober im Helen Dahm Museum in Oetwil am See. Sie treten in den Dialog mit Gemälden und Fotografen von Fenstern, welche von der Thurgauer Künstlerin Helen Dahm (1878–1968) stammen.

Gianni Kuhns neuer Erzählband «Fenster-Dichtungen». Bild: PD

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Gianni Kuhn: In den letzten Monaten war ich intensiv mit der Vorbereitung des «Fenster-Theaters» beschäftigt, meiner Ausstellung im Helen Dahm Museum in Oetwil am See. Neben der mehrteiligen Sprachinstallation und den Fotografien, die ich zeige, arbeitete ich an zwei Buchprojekten im Zusammenhang mit der Ausstellung, nämlich an dem Fotoband «Fenster-Theater», der auf die Vernissage am 6. Mai hin erschien, und an dem Textband «Fenster-Dichtungen», dessen Buchvernissage am 23. Juni im Helen Dahm Museum stattfindet.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Es ist einfach unfassbar, dass dieser Krieg in der Ukraine kein Ende findet, dass unschuldige Menschen sterben, und wie ohnmächtig wir dabei sind.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Mit meiner Frau (der Fotografin Simone Kappeler, Anm. d. Red.) durch die blühenden Hochstamm-Obstbäume des Thurgaus zu wandern.

Fenster und Blumen: Ein Foto von Gianni Kuhn (links) und ein Gemälde der Thurgauer Künstlerin Helen Dahm (1878–1968) Bild: PD

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Hassen ist vielleicht das falsche Wort, doch mit Frustration und Rückschlägen muss man schon umgehen können. Ich arbeitete einmal längere Zeit an einem Romanprojekt, doch irgendwie wollte es einfach nicht klappen. Ich schrieb um, stellte um. Irgendwann musste ich einsehen, dass es so nicht geht. Man muss da auch mal einsehen, dass es trotz all der Arbeit mit einem bestimmten Stoff nicht gelingt. Aber deswegen mit Schreiben aufzuhören, das ist undenkbar. Wenn ich nicht schreiben kann, bin ich nicht ganz ich selbst. Das ist vielleicht so wie mit dem Atmen.

Gianni Kuhn bei der Arbeit an einer Sprachinstallation im Helen Dahm Museum. Bild: PD

Welches Buch würden Sie nie weggeben und warum?

Es gibt viele Bücher, die ich nicht weggeben würde. Immer wieder zur Hand nehme ich Texte von Peter Handke, Friederike Mayröcker, Georges Perec, Peter Waterhouse.

Ein Fensterbild aus der Serie «Fenster-Theater» von Gianni Kuhn. Bild: Gianni Kuhn

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut und warum?

Ich höre in letzter Zeit vermehrt Gustav Mahler. Das berührt mich sehr, insbesondere der Gesang.

Heute in zehn Jahren …

Ich hoffe, weiterhin bei guter Gesundheit zu sein und noch einige literarische und künstlerische Projekte verwirklichen zu können, die mir am Herzen liegen.