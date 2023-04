7 Fragen an ... «Mich in einen Rausch zu zeichnen, macht mich glücklich»: Die St.Galler Künstlerin Luisa Zürcher über Exzesse, Selbstzweifel und ihr neues Filmprojekt Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit der St.Galler Filmemacherin und Künstlerin Luisa Zürcher. Sie arbeitet an einem neuen Filmprojekt und stellt zurzeit im St.Galler Kunstraum Auto aus.

Luisa Zürcher im Atelier ihrer Mutter, der Künstlerin Lika Nüssli. Bild: Donato Caspari

Luisa Zürcher ist in St.Gallen aufgewachsen und studierte an der Hochschule für Kunst und Design in Luzern Animation. 2021 schloss die heute 24-Jährige ihre Ausbildung mit dem Bachelor ab. Ihre Abschlussarbeit war der animierte Kurzfilm «Sisch wies isch». Darin geht es um eine ziemlich verrückte WG und das Gefühlschaos der Künstlerin.

Luisa Zürcher arbeitet als freischaffende Künstlerin und Filmemacherin in St.Gallen und als Barfrau im Kulturzentrum Palace. Kürzlich konnte sie für das Ostschweizer Kulturmagazin «Saiten» einen vierteiligen Comic gestalten, der auf der Heftverpackung abgebildet war.

Derzeit arbeitet Luisa Zürcher an einem neuen Filmprojekt. Darin geht es um absurde und witzige Momente, die sie während eines Spitalaufenthalts gemacht hat. Für das Projekt erhielt Luisa Zürcher 2022 einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Aktuell stellt die Künstlerin im St.Galler Kunstraum Auto zusammen mit den Kunstschaffenden Felix Stöckle und Sophie Benvenuti aus. Die Ausstellung «Trois cochons. L in Lotto is for Love» läuft noch bis 27. April.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Luisa Zürcher: Ich habe gemerkt, dass ich dank meiner selbstständigen Tätigkeit als Künstlerin auch während meiner Arbeitswoche Bier trinken und Freundinnen und Freunde treffen kann und habe es vielleicht ein bisschen zu exzessiv ausgenutzt. Daneben habe ich viel an der Idee meines ersten eigenen grösseren Films seit dem Studium rumstudiert und gearbeitet.

Ein Standbild aus Luisa Zürchers aktuellem Filmprojekt. Darin geht es um Erfahrungen, welche die Künstlerin während eines Spitalaufenthalts gemacht hat. Filmstill: Luisa Zürcher

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Vieles, im Moment habe ich vor allem Mühe mit einer kreativen Blockade und den allgemeinen Selbstzweifeln einer Künstlerin; wofür mache ich überhaupt Kunst, gäbe es nicht sinnvollere und weniger egoistische Berufe? Wen interessiert, was ich zu erzählen habe?

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Mit meinem Mami in der Nacht zu tanzen!

Mit dem Kurzfilm «Sisch wies isch» schloss Luisa Zürcher im Sommer 2021 ihr Bachelorstudium in Animation an der Hochschule für Kunst und Design in Luzern ab. Video: Vimeo

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich könnte mich zu Tode ärgern, wenn ich es wieder nicht schaffe, genug Selbstdisziplin an den Tag zu legen. Aber wenn es mir dann doch gelingt, mich in einen Rausch zu zeichnen, macht mich das einfach wahnsinnig glücklich.

Welches Buch würden Sie nie weggeben und warum?

Ich lese kaum Bücher. Aber Graphic Novels! Mein All-Time-Favorit: «Mühsam, Anarchist in Anführungsstrichen» von Jan Bachmann. Die Graphic Novel basiert auf den Tagebüchern des deutschen Schriftstellers Erich Mühsam (1878–1934).

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut und warum?

In letzter Zeit höre ich viel David Bowie und liebe es, wenn ich mich in der Melancholie seiner Musik suhlen kann.

Heute in zehn Jahren …

Habe ich mich hoffentlich weiterentwickelt und kann mein Leben immer noch so geniessen wie heute.