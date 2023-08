7 Fragen an ... «Mich ärgert die Mutlosigkeit der Kriminalserien-Abteilung»: Der Altstätter Schauspieler Andrei Tacu über seinen inneren Schweinehund, den FC Basel und falsche Pfade Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem Altstätter Schauspieler Andrei Viorel Tacu, der in der zweiten Staffel der Mini-Serie «Lu von Loser» des ZDF mitspielt.

Für den Schauspieler Andrei Viorel Tacu sind das Kino und das Theater Kraftorte. Bild: PD

Andrei Viorel Tacu ist 1988 in Bukarest geboren und wuchs in Altstätten auf. Nach einem abgebrochenen Studium an der Universität Zürich begann er 2012 eine vierjährige Schauspielausbildung an der Schauspielschule Max Reinhardt Seminar in Wien. Heute lebt Tacu in Zürich, Wien und Berlin und ist freiberuflicher Schauspieler.

Nach Gastspielen an deutschsprachigen Theatern wie dem Stadttheater Bern, dem Akademietheater in Wien, dem Schauspielhaus Bochum und dem Hamburger Thalia Theater gehörte Tacu von 2016 bis 2019 dem Ensemble des Schauspielhauses Düsseldorf an. Im Fernsehen spielte er 2020 in der «Tatort»-Folge «Ich hab im Traum geweinet» eine Hauptrolle. Aktuell ist der 34-Jährige in der zweiten Staffel der ZDF-Miniserie «Lu von Loser» zu sehen. Es handelt sich dabei um eine «Sadcom», also eine traurige Sitcom. Die Serie ist bis Ende Juli 2024 in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Andrei Viorel Tacu: Ich bin jetzt 34. Wenn ich zurückschaue, bin ich mit einigem zufrieden und mit anderem weniger. Es ist schwer, sich zu ändern, aber das versuche ich in gewissen Bereichen. Ich kämpfe mit meinem inneren Schweinehund und versuche, eingeschlagene Wege und Verhaltensweisen anzupassen. So möchte ich zum Beispiel das Rauchen sein lassen.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Dass die Schweiz sich nicht dazu durchgerungen hat, ihre von Deutschland gekauften Panzer an Deutschland zurückzuverkaufen, damit sie in die Ukraine hätten weitergeschickt werden können. Die moderne Schweiz hätte rechtlich ihre Neutralität wahren und trotzdem Haltung zeigen können. Diese Entscheidung macht mich traurig. Jetzt, wo ich so viel umher reisen darf und muss, habe ich verstanden, dass wir Europa sind. Wir alle, gemeinsam, mit der Schweiz als direktdemokratisches, leuchtendes Vorbild im Herzen davon. Hoffentlich wird nächstes Mal mutiger entschieden.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Der FC Basel mit dem Erreichen des Halbfinales der Uefa Europa Conference League. Ich weiss, wo jeder Schweizer Spieler spielt, und wenn die Nationalmannschaft spielt, gibt es nichts Wichtigeres. Sportler sind auch oft unterwegs und ich fühle mich mit ihnen verbunden, obwohl mich der grosse Fussball ansonsten herzlich wenig interessiert.

In der zweiten Staffel der Sadcom «Lu von Loser» verkörpert Tacu Lus Sidekick. Bild: PD

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Es ist immer ein Auf und Ab: Die Freude eines tollen Castings, das Leid einer Absage. Die Freude eine Rolle angeboten zu bekommen, das Ärgernis einer klischierten Figurenzeichnung. Mich ärgert insbesondere die Mutlosigkeit der Kriminalserien-Abteilung. Noch ein Krimiformat mit Alibi-gesellschaftlicher Auseinandersetzung? Ich glaube an das Kino und auch, dass die Zuschauer zu mehr kognitiv-emotionaler Verarbeitung imstande sind, als ihnen zugetraut wird. Ich glaube an die Vielschichtigkeit der Figuren als Spiegelbild unseres eigenen täglichen Heldentums.

Die alleinerziehende Petra von der Migroskasse ist genauso eine Tagesheldin wie der alleinstehende, spielsüchtige Kurt von der Baustelle. Wir dürfen uns in der cinematischen Kunst spiegeln und von ihr berühren lassen. Das Kino und auch das Theater können Kraftorte sein. So wie es die Natur, die Berge und das Meer für viele Menschen sind.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

«Siddhartha» von Hermann Hesse. Dieses Buch hat mich bestärkt, meinen eigenen, intuitiven Weg zu gehen und vorsichtig und reflektiert mit Meinungen anderer umzugehen. Es ist nicht schlimm, dass wir immer wieder falsch abbiegen. Hauptsache wir biegen überhaupt ab und lernen umzudrehen, wenn wir die falschen Pfade beschritten haben. Die falschen waren situativ vielleicht die richtigen Pfade, weil sie uns aufforderten innezuhalten und neu abzubiegen. Das braucht Einsicht und Mut. Siddhartha ist dahin gehend ein gutes Vorbild.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Ach, ich bin in vielerlei Hinsicht ganz kitschig in verschiedenen Genres unterwegs. Das möchte ich nicht öffentlich machen.

Heute in zehn Jahren …

... bin ich zehn Jahre reifer, aber hoffentlich nicht älter!