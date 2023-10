7 Fragen an ... «Meinungen sind für manche die neuen Fakten»: Die St.Galler Illustratorin Lea Le über ihre geplante Comicbibliothek und die Arbeit an ihrer Graphic Novel Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der St.Galler Illustratorin und Comiczeichnerin Lea Le, die gerade einen Förderpreis der Internationalen Bodensee-Konferenz erhalten hat.

Lea Le in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen während der Museumsnacht im September 2023. Die Illustratorin bot dort im Rahmen der Reihe «Zeichnen mit ...» einen Workshop an. Bild: Daniel Ammann

Ihren Traumberuf kannte Lea Le schon im Kindergarten: Sie wollte «Bilderbuchzeichnerin» werden. Die gebürtige Thurgauerin, die als freischaffende Illustratorin und Comiczeichnerin in St.Gallen lebt, kam ihrem Berufswunsch einen grossen Schritt näher, als sie 2015 mit ihrer Maturaarbeit beim nationalen Wettbewerb «Schweizer Jugend forscht» einen Preis gewann. Sie hatte in Comicform die Geschichte einer vietnamesischen Flüchtlingsfamilie erzählt.

Nach der Matura absolvierte Lea Le den gestalterischen Vorkurs in St.Gallen und besuchte die Hochschule Luzern, die sie mit einem Bachelor in Illustration abschloss. 2020 machte sich die heute 28-Jährige selbstständig. Schon ein Jahr später war sie im Cartoonmuseum Basel in einer Gruppenausstellung mit einem Comic zur Pandemie vertreten. 2022 erhielt Lea Le einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau. Für das Literaturhaus Thurgau fertigt sie Porträts von Autorinnen und Autoren an und arbeitet ausserdem für das Kulturbüro St.Gallen. Soeben hat sie einen mit 10’000 Franken dotierten Comic-Förderpreis der Internationalen Bodensee-Konferenz gewonnen.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Lea Le: Seit einem Jahr arbeite ich an einem Comic. Ganz klassisch sitze ich meist mit Stift und Papier am Tisch. Im Moment studiere ich daran herum, wie sich meine Geschichte in einer anderen Welt besser erzählen lässt als in meinem Jetzt. Nebenbei bin ich mit Aufträgen beschäftigt, tausche mich mit Freundinnen und Freunden aus und arbeite für das Kulturbüro in St.Gallen.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Letztens überkam mich ein Gefühl von Wut und Trauer, weil ich mit meinem Gegenüber einfach nicht reden konnte. Meinungen scheinen für manche die neuen Fakten zu sein.

Diesen Comic veröffentlichte Lea Le im August 2023 im Winterthurer Kulturmagazin «Coucou». Bild: zvg

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Dieses Gefühl, wenn ich eine tolle Geschichte, ein besonderes Bilderbuch oder einen Comic entdecke. Es motiviert mich derart, dass ich mich selber an die Arbeit machen muss. Zuletzt erlebte ich das mit der Comicreihe «Isaak der Pirat» von Christoph Blain. Oder ich verbringe einfach Zeit mit meinen Lieblingsmenschen. Das macht mich glücklich.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Die existenziellen Krisen, wenn es mal nicht so läuft. Ich finde das manchmal unmöglich anstrengend. Dann hätte ich jeweils lieber eine Chefin oder einen Chef. Aber auch nur, bis ich mich daran erinnere, dass ich meine eigene Chefin bin.

Lea Les Skizzenbücher auf ihrem Ateliertisch. Bild: zvg

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Meine aktuellen Skizzenbücher. Nicht, weil diese so toll sind. Aber sie zeigen ungefiltert, was in meinem Kopf vorgeht. Das sollte niemand sehen. Das wäre total peinlich.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Wenn ein Lied genau zu meiner Gefühlslage passt oder Erinnerungen hochkommen lässt. Dann kann mich ein Stück total umhauen! Das ist bei mir nicht an einem Genre festgemacht. Nur Radiohead finde ich fast immer gut.

Heute in zehn Jahren …

… ist mein Comic hoffentlich schon ewig fertig! Und ich habe eine kleine Comicbibliothek eröffnet. Dort gibt es regelmässig Lesungen und Zeichnen-Abende.