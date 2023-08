7 Fragen an ... «Meine Partituren sind wie ein musikalisches Tagebuch»: Der Appenzeller Chorleiter Raphael Holenstein über das Glück des Entdeckens – und Jugendliche, die nur Zeit haben für «Nützliches» Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem Appenzeller Musiker und Chorleiter Raphael Holenstein, der mit dem Vokalensemble Apollon am Sonntag Musik von Heinrich von Herzogenberg aufführt. Hühnerhaut bekommt er auch, wenn sein kleiner Sohn weltvergessen vor sich hin singt.

In seinen Partituren notiert Raphael Holenstein Interpretationen und musikalische Überlegungen – sie sind für ihn wie ein Arbeitstagebuch. Bild: zvg

Raphael Holenstein ist im appenzellischen Weissbad aufgewachsen und studierte Klavier, Kirchenmusik und Musikpädagogik in Luzern. An der Zürcher Hochschule der Künste absolvierte er anschliessend den Master of Arts in Music Performance: einen Studienabschluss zur Leitung grosser Chöre und Orchester.

Zwölf Jahre lang leitete Holenstein das von ihm mitgegründete, überaus populäre Ensemble Hitziger Appenzeller Chor. Zusammen würzten die «Hitzigen» Appenzeller Rugguusseli mit Rap und Beatbox. Heute ist der 34-jährige Dirigent der Kirchenchöre Appenzell und Oberegg und Leiter des Vokalensembles Apollon, das in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Kammerorchester St.Gallen kooperiert und Händels «Foundling Hospital Anthem» aufgeführt hat. Neben seinen vielfältigen musikalischen Projekten unterrichtet Holenstein Musik am Gymnasium St.Antonius Appenzell. Mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern lebt Raphael Holenstein in Gonten.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Raphael Holenstein: Zum einen durfte ich in den letzten Wochen die Sommerferien mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Kindern verbringen. Darüber hinaus habe ich die Partituren zur fantastischen Vokalmusik von Heinrich von Herzogenberg verschlungen – einem talentierten Brahms-Zeitgenossen und Wahl-Ausserrhoder. Ich werde mit meinem Vokalensemble Apollon und dem Pianisten Martin Küssner am kommenden Sonntag in der reformierten Kirche Heiden konzertieren. Auf dem Programm stehen Werke von Heinrich von Herzogenberg und Johannes Brahms.

Das 2017 von Raphael Holenstein gegründete Vokalensemble Apollon, hier im Kreuzgang von St.Katharinen in St.Gallen. Bild: PD

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Als Schulmusiker stimmt es mich manchmal nachdenklich, wenn Schülerinnen und Schüler keine Zeit und Musse mehr haben, sich der Kultur zu widmen. Einerseits bewundere ich ihren absoluten Fokus auf Tätigkeiten, die ihnen später «etwas bringen werden». Andererseits bin ich überzeugt, dass so die Kreativität gehemmt wird.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Ich suche für das Ensemble Apollon gerade die Kompositionen für ein A-cappella-Adventskonzert und ein Barockkonzert aus. Das bereitet mir grossen Spass. Zudem macht es mich glücklich, dass ich nach den Sommerferien endlich wieder mit meinen Kirchenchören und meinem Vokalensemble musizieren kann.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich liebe die vielfältigen musikalischen Erlebnisse, die ich mit «meinen» Kirchenchören Oberegg und Appenzell, mit dem Ensemble Apollon und als Schulmusiker erleben darf. Die Kehrseiten dieser beruflichen Vielfalt kennen wohl die meisten Musiker: viel Aufwand für Organisation und Koordination und manchmal eine gewisse Rastlosigkeit.

Raphael Holenstein und der Hitziger Appenzeller Chor bei einem Auftritt 2016 im Rahmen der Soorser Comedy Täg in Sursee. Bild: Corinne Glanzmann/Neue Luzerner Zeitung

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Die Partituren aller Werke, die ich einstudiert und aufgeführt habe. Zum Beispiel kürzlich Dieterich Buxtehudes «Membra Jesu Nostri» und Caroline Shaws «To the hands». Sie sind vollgeschrieben mit eigenen Überlegungen und Interpretationen zu den Werken und sind schon fast eine Art musikalisches Tagebuch über meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stück, dem Text und dem Komponisten.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Wenn die Musik «den Moment berührt». Damit meine ich Musik, die mit der Umgebung korrespondiert, die ohne Begründung ganz begründet ist, ohne Absicht echt und authentisch ist. Musik, welche die Zeit zum Stillstehen zwingt, Herz und Seele berührt. Das geschieht oft in den Konzerten mit dem Ensemble Apollon, den Gottesdiensten mit meinen Kirchenchören und manchmal auch, wenn mein Sohn aus dem Nichts plötzlich vor sich hin singt und uns Erwachsenen zeigt, was er gerade hört.

Heute in zehn Jahren …

... werde ich körperlich zehn Jahre älter, musikalisch zehn Jahre erfahrener und geistig und menschlich hoffentlich zehn Jahre reifer sein.