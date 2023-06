7 Fragen an ... «Manchmal blockiere ich mich komplett»: Die Thurgauer Künstlerin Jana Kohler über Scheitern, öffentliche Diskriminierung und Bücherstapel Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Frauenfelderin Jana Kohler. Die 24-jährige ist nicht nur bildende Künstlerin, sondern auch Musikerin und Kuratorin. Sie engagiert sich für mehr Kulturangebote für junge Menschen in der Provinz.

Jana Kohler gehört zu den aufstrebenden jungen Kunstschaffenden des Kantons Thurgau. Bild: Beni Blaser

Jana Kohler ist die diesjährige Preisträgerin des Adolf-Dietrich-Förderpreises 2023. Die mit 15’000 Franken dotierte Auszeichnung ist der wichtigste Nachwuchspreis im Bereich der bildenden Kunst des Kantons Thurgau und ist mit einer Ausstellung im Kunstraum Kreuzlingen verbunden. Die Frauenfelder Künstlerin arbeitet vornehmlich mit dem Medium Film, ohne Drehbuch und mit Laiendarstellern.

Neben ihrem filmischen Werk ist die 24-Jährige in Kooperation mit anderen Kunstschaffenden tätig, zum Beispiel mit Musikerinnen in der feministischen Vernetzungsplattform Salon Ver. In diesem Rahmen kuratierte sie kürzlich zusammen mit Carmen Bosshart zwei Soundresidencies in Frauenfeld und Kreuzlingen. Jana Kohler ist Teil des Country-Punk-Duos Bingo Hall River Boys und des Kunstkollektiv Clown College. Es präsentiert sich ab 15. Juni erstmals in einer Ausstellung in der Stadtgalerie Balière in Frauenfeld.

Jana Kohler studierte an der Zürcher Hochschule der Künste und schloss dort 2021 mit einem Bachelor of Fine Arts ab. Zurzeit arbeitet sie mit Gino Rusch am Projekt «Grüsse aus der Provinz», das vom Migros Kulturprozent gefördert wird. Geplant ist eine Veranstaltungsreihe für junge Menschen in der Provinz, mit Fokus auf intersektionale Kunstschaffende. Ausserdem erhielt die Künstlerin gerade ein Recherchestipendium der Thurgauer Kulturstiftung.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Jana Kohler: Ich arbeite momentan viel mit anderen Menschen zusammen. Gerade sind Gino Rusch und ich unser Liveset am Erproben mit unserem Musikprojekt Bingo Hall River Boys. Zudem arbeite ich mit Rémy Sax und Tobias Rüetschi an unserer ersten Ausstellung als Kollektiv Clown College in der Frauenfelder Stadtgalerie Balière. Die kreative Arbeit im Team erfordert viel Kommunikation, Kaffee und strukturierte Agenden. Es macht aber grosse Freude, Dinge gemeinsam zu ertasten, zu scheitern und sich wiederzufinden.

Jana Kohler ist Teil des Country-Punk-Duos Bingo Hall River Boys. Video: Youtube

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Ich muss leider immer wieder miterleben, wie Freundinnen und Freunde öffentliche Diskriminierung erleben aufgrund ihres Geschlechts oder ihres Auftretens. Gerade letzte Woche hat sich auch Kim de l’Horizon zu einem Angriff geäussert. Es macht mich wütend, dass wir als Gesellschaft solches Verhalten oftmals einfach hinnehmen und es einfach an Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung fehlt. Es ist ein ständiges Abwägen, ab wann man zur Zielscheibe wird.

Jana Kohler stellt als Teil des Kollektivs Clown College mit Rémy Sax und Tobias Rüetschi ab dem 15. Juni in der Stadtgalerie Balière in Frauenfeld aus. Bild: PD

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Ich habe gerade drei sonnige Tage an der Bad-Bonn-Kilbi mit Freundinnen und Freunden verbracht und wie jedes Jahr viele neue Musikerinnen und Musiker entdeckt. Die Performance von Baby Volcano war mein persönliches Highlight.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Kunst ist so vielfältig und bietet schier unendliche Möglichkeiten. Manchmal möchte ich zehn Dinge gleichzeitig ausprobieren und blockiere mich dabei komplett. Wenn ich dann aber merke, dass etwas funktioniert, ist das sehr befreiend.

Ausstellungsansicht aus dem Zürcher Projektraum Egg von 2022. Bild: Vincent Graf

Welches Buch würden Sie nie weggeben, und warum nicht?

Als Buchhändlerin stapeln sich die Bücher bei mir zu Hause bis unter die Decke. Ein Buch, welches ich immer wieder hervorkrame, ist «Ein Zimmer für sich allein» von Virginia Woolf. Auch hundert Jahre nach Erscheinen ist das Buch noch relevant. Ich konnte den Essay dazumal nicht mehr weglegen. Ansonsten die «Buffy - The Vampire Slayer»-Comics in unserem WG-Badezimmer.

Installationsansicht von Jana Kohlers Abschlussarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste «Dreaming of Ghosts and Strangers to Kill for» von 2021. Bild: Conradin Frei

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Elliott Smith und Weyes Blood. Bei beiden habe ich sofort ein starkes Nostalgiegefühl. Eine grossartige Mischung aus happy und sad.

Heute in zehn Jahren …

...gibt es hoffentlich noch viel mehr offene und inklusive Räume für kulturelles Schaffen.