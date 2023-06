7 Fragen an ... «Man darf nicht aufgeben zu kämpfen»: Die Thurgauer Regisseurin Astrid Keller über das Glück guter Proben und den täglichen Widerstand gegen das Verzweifeln Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Thurgauer Schauspielerin und Regisseurin Astrid Keller. Derzeit inszeniert sie für das See-Burgtheater Kreuzlingen Ferenc Molnárs «Liliom». Von ihren rund 6000 Büchern möchte sie kein einziges weggeben.

Gegen die schrecklichen Nachrichten der Gegenwart ist Astrid Keller nicht gefeit. Doch sie versucht, ihren persönlichen positiven Beitrag zu leisten – auch auf Proben und mit den Stücken, die sie inszeniert. Bild: pd

Die Schauspielerin und Regisseurin Astrid Keller ist 1956 in Schaffhausen geboren und dort aufgewachsen. Nach der Matura absolvierte sie eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Sie hat schon mehr als 150 Rollen gespielt und an vielen Häusern gastiert. Fest engagiert war sie am Wiener Burgtheater, am Schauspielhaus Zürich und an den Stadttheatern St.Gallen, Bern und Konstanz.

Mit ihrem Mann Leopold Huber gründete Astrid Keller das See-Burgtheater Kreuzlingen und führt dort auch regelmässig Regie, zuletzt 2017 in «Kasimir und Karoline» von Ödön von Horváth. Am 13. Juli hat ihre neueste Inszenierung Premiere auf der Freilichtbühne im Kreuzlinger Seeburgpark: Ferenc Molnárs «Liliom». Im Zentrum der 1909 uraufgeführten Tragikomödie steht ein charmanter Jahrmarktausrufer, der seine Frau Julie verzweifelt liebt; Brutalität und Zärtlichkeit, Härte und Witz mischen sich dabei beständig.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Astrid Keller: Dieses Jahr bin ich mit drei dicht aufeinanderfolgenden Inszenierungen ziemlich ausgelastet. In Vaduz hatte im März «Kiss me, Kate» Premiere, nun folgt «Liliom» in Kreuzlingen. Weiter geht es dann mit «Sugar» an der Zentrumbühne Bottighofen. Die Vorbereitung ist die eine Aufgabe und die Probenarbeit die andere. Die grosse künstlerische Herausforderung bei den Proben ist, für neue, kreative Lösungen offen zu bleiben, ohne sich zu verzetteln.

Bald dreht sich das Jahrmarktkarussell auf der Seebühne im Kreuzlinger Seeburgpark: Am 13. Juli hat Ferenc Molnárs «Liliom» Premiere. Bild: Mario Gaccioli

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Die schrecklichen Nachrichten dieser Welt lassen mich oft traurig und hilflos zurück. Trotzdem darf man nicht aufgeben zu kämpfen. Ich bewundere alle, die sich den grossen Ungerechtigkeiten dieser Welt entgegenstellen. Ich meinerseits versuche, nicht zu verzweifeln und meinen persönlichen positiven Beitrag zu leisten.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Eine gute Probe, bei der meine Vorstellungen mit der kreativen Umsetzung der Schauspielerinnen und Schauspieler funktionieren, macht mich immer glücklich. Und natürlich auch eine Umarmung von meinen fünf Enkeln.

In jungen Jahren am Wiener Burgtheater: Astrid Keller (Mitte) als Nettel in Carl Sternheims «Tabula rasa», 1978. Bild: pd

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Gehasst habe ich meinen Beruf noch nie. Ich bin vielleicht öfters verzweifelt, wenn ich meinen Ansprüchen nicht gerecht werde. Trotzdem empfinde ich es immer noch als Privileg, meinen Beruf seit bald 50 Jahren ausführen zu dürfen.

Welches Buch würden Sie nie weggeben, und warum nicht?

Etwa 6000 Bücher stehen in unserer Wohnung und ich möchte keines davon weggeben. Während des Lesens eines Buches unterstreiche ich die treffenden Sätze. Wenn ich mich des Satzes später erinnere, schlage ich nach, wie zum Beispiel gestern: «Es ist schön, sich an Schönes zu erinnern, nur geht auch das nicht ohne Pein, da man das Schöne nicht erinnern kann, ohne die Wunde zu spüren, die sein Verlust geschlagen hat.» Markus Werner, mein ehemaliger Philosophielehrer, schreibt das in «Am Hang».

Astrid Keller als Rösslwirtin in Ralph Benatzkys «Im Weissen Rössl», 2009. Bild: pd

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Momentan « Le vent nous portera» von der Band «Désir Noir». Die entsetzlich traurige Lebensgeschichte des Leadsängers Bertrand Cantat erinnert mich an die Figur Liliom im Stück von Franz Molnár. Ausserdem ist die Begleitung von Manu Chao kongenial und der Text grosse Literatur.

Heute in zehn Jahren …

Ein Segen ist es, dass niemand weiss, was in zehn Jahren sein wird. So nehme ich jeden Tag, den ich gesund, mit erfüllender Arbeit und meiner geliebten Familie verbringen darf, als Geschenk.