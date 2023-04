7 Fragen an ... «Gerade Frustration setzt oft ungeheure Energie frei»: Der Liechtensteiner Schlagzeuger Maximilian Näscher über das Üben und Komponieren Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit dem Liechtensteiner Schlagzeuger Maximilian Näscher. Aktuell hat er neue Musik zum Tanzstück «Zyklus XX» geschrieben. Auch in zehn Jahren will er wie ein Kind immer wieder die Musik neu entdecken.

Maximilian Näscher ist als Schlagzeuger vielfältig unterwegs. Bild: PD

Maximilian Näscher wurde 1982 geboren und stammt aus Liechtenstein. Seit 2015 ist er Solo-Schlagzeuger mit Verpflichtung zur Solo-Pauke und Drumset im Sinfonieorchester St.Gallen. Er unterricht Schlagzeug an der Musikschule Liechtenstein. Näscher, der heute auch in St.Gallen wohnt, hat in vielen Orchestern im In- und Ausland mitgewirkt, unter anderem beim Tonhalle-Orchester Zürich oder der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Dabei hat er auch unter bekannten Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Zubin Mehta oder Fabio Luisi gespielt.

Maximilian Näscher ist auch solistisch und kammermusikalisch unterwegs und hat viele Aufnahmen in Fernsehen und Rundfunk sowie auf CD oder DVD vorgelegt. Seit 2016 kennt man Maximilian Näscher auch als Musikdesigner und Komponist, der für die Musik in verschiedenen Ostschweizer Tanzchoreografien verantwortlich zeichnet. Besonders mit der Tänzerin Robina Steyer verbindet ihn eine enge künstlerische Zusammenarbeit. Auch für Steyers neuestes Stück «Zyklus XX», das im Mai Premiere hat, hat Näscher die Musik beigesteuert.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Maximilian Näscher: Da gerade einige Projekte parallel laufen, bin ich im Moment entweder im Studio bei der Musikproduktion zum Tanzstück «Zyklus XX» oder bei Konzertvorbereitungen an meinen Instrumenten anzutreffen. Das Wundervolle und Wichtige dabei sind die Deadlines, welche mir zeigen, dass die Aufführungen näher rücken. In einer solchen Phase bleibt wenig Zeit für anderes und ich verliere mich komplett in meinen Aufgaben und Ideen.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Meine Schwäche, Parkscheiben auf eine sinnbefreite Zeit einzustellen.

Zum neuen Tanzstück über den Zyklus der Frau (mit der Tänzerin Robina Steyer) hat Maximilian Näscher die Musik geschrieben. Quelle: Youtube

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Ich habe mir eine Song-Idee aus einer Jam-Nacht für «Zyklus XX» angehört, welche wir vor fünf Tagen aufgenommen haben. An diesem Abend war ich ziemlich geknickt, da irgendwie nichts wollte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Beim erneuten Anhören konnte ich es dann kaum fassen. Ich hatte eine solche Freude an dem Song, dass die Nummer gleich auf Dauerschleife lief.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Hass ist ein zu starkes Wort, welches ich nie für meine kreativen Tätigkeiten empfunden habe. Es gibt aber viele Situationen der Frustration. Sei es bei Werken, welche auch nach unzähligen Stunden des Übens nicht so gelingen, wie ich will, bei Problemen der täglichen Überoutine oder Sackgassen, in welche ich beim Schreiben von Musik gerate. Es sind jedoch genau diese Momente der Frustration, welche nach dem Überwinden eine unglaubliche Zufriedenheit, Freude und Energie freisetzen.

Maximilian Näscher (r.) in einem Konzert in Vaduz 2019 (zusammen mit dem Schlagzeuger Mario Von Holten). Quelle: Youtube

Welches Buch würden Sie nie weggeben und warum?

«Per Anhalter durch die Galaxis» von Douglas Adams. Ich habe es aber bestimmt schon zehnmal weggegeben und mir dann wieder besorgt, um mit tränenden Augen diesem wahnsinnigen Humor zu frönen.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut und warum?

Bei Musik habe ich extreme Phasen, aber Musik der britischen Rockband «Muse» ist sicher ein All-Time-Favourite. Gänsehaut bekomme ich aber eher bei Werken wie der 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, der unter immensem Zwang des Regimes, nur mit Bleistift, Papier und einem Klavier bewaffnet, diese unfassbare Musik komponierte und sich dabei noch so genial positioniert. Diese Musik in diesem Kontext treibt mir immer wieder Schauer über den Rücken.

Heute in zehn Jahren …

… bin ich noch immer wie ein Kind, das die Musik gerade entdeckt hat und versucht, alles Neue zu erfassen und auszuprobieren. Ich wünsche mir jedoch, dass ich besser mit technischen Geräten fürs Musikdesign wie Equalizern und Kompressoren umgehen kann. Das würde mir eine Menge mehr Zeit verschaffen.