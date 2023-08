7 Fragen an ... «Unkritische Haltung bringt mich zur Verzweiflung»: Die Kreuzlinger Performerin Micha Stuhlmann über Geldsorgen, die sie manchmal nicht schlafen lassen. Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Kreuzlinger Künstlerin und Performerin Micha Stuhlmann, die im November ihr neues Projekt «Heimweh» präsentiert. Gelingende Dialoge sind für sie berauschend und Emotionen Grundbausteine eines intensiven Lebens.

Die Kreuzlinger Künstlerin und Performerin Micha Stuhlmann will mit ihren Ideen auch Stolperstellen legen. Bild: Donato Caspari

Micha Stuhlmann wurde 1962 im schwäbischen Ochsenhausen geboren. Sie ist eine radikale Künstlerin, Performerin und Regisseurin, setzt nicht einfach perfekt Durchgestyltes vor. Sie verbindet die Schönheit und die Kraft des Körperlichen mit unmissverständlichen Botschaften und kann mit ihren Performanceideen ebenso gut unterhalten wie aufrütteln. Das zeigte Micha Stuhlmann auch mit ihrem Projekt «Chronik eines Aussterbens», das sie 2022 in einem Tägerwiler Parkhaus realisierte und dabei dem Tod und der Endlichkeit mutig ins Auge schaute.

Die Performerin, die in Kreuzlingen lebt, hat ein «Laboratorium für Artenschutz» gegründet und vereint in diesem Ensemble Menschen verschiedenster Herkunft, mit und ohne Beeinträchtigung. Dabei arbeitet sie auch mit Kunstschaffenden aus dem Bereich der visuellen und auditiven Kunst zusammen. Mit diesem Ensemble kommt Anfang November das neueste Projekt «Heimweh» im Kreuzlinger Kult-X zur Uraufführung. Als Kunstschaffende sei es ihr ein Anliegen, Stolperstellen zu legen, weniger, um damit zu provozieren, als vielmehr ein Innehalten und Aufmerken zu bewirken.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Micha Stuhlmann: Meine aktuellen Projekte drängeln sich in meine Lebensräume und füllen sie. Da ist zentral «Heimweh», ein Projekt des Ensembles des «Laboratoriums für Artenschutz», das Anfang November 2023 mit drei sich anschliessenden Veranstaltungen uraufgeführt wird. Wir arbeiten an einem «Erfahrungsraum», das heisst die Performance wird eine Mischung aus entspanntem Konsumieren, Inspiration, vielleicht auch Herausforderung und ganz sicher eine sehr persönliche Befragung des eigenen inneren Raumes . Was ist denn eigentlich dieses Heimweh in mir, aus was setzt es sich zusammen, was macht das mit meinen Entscheidungen, meinen Einschätzungen gegenüber Menschheit und Welt? Das Gefühl oder die Erfahrung «Heimweh» und «Heimat» wird mit jeder Probe komplexer und uneindeutiger. Das ist genau der richtige Nährboden für die Gestaltungsarbeiten.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Ich bin ein Mensch, der sehr im Moment lebt. Emotionen sind für mich Grundbausteine für intensives Leben. Das macht mein Leben etwas anstrengend, aber eben auch reich. Ich brauche Emotionen in allen Färbungen. Wurschtigkeit dem Leben gegenüber und unkritische, unreflektierte Haltungen, also «Mainstreambaden», bringt mich zur Verzweiflung.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Es sind meistens Menschbegegnungen, die mich lächelnd staunen lassen und damit meinen eigenen Innenraum besser ausleuchten.

Ich bin eher kein geselliger Mensch, aber ich geniesse tiefe Resonanzbewegungen, die den Geist dehnen und Perspektiven belüften. Egal ob mittels Gespräch oder Bewegung: Gelingende Dialoge sind beglückend und berauschend.

Die Kreuzlinger Choreografin Micha Stuhlmann in ihrem 2022 uraufgeführten Stück «Chronik eines Aussterbens» in Tägerwilen. Das Publikum wurde dabei in die Performance miteinbezogen. Bild: Reto Martin

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil die Geldsorgen zu viel Adrenalin in mein System pumpen, stellt sich die Gretchenfrage. Morgens, wenn der Hahn kräht, reisst mir die Lebenslust Bettdecke und Sorge weg. Das, was ich mache, bedeutet für mich Leben. Und dieses Leben, das ich führe, hat sich für mich entschieden, nicht andersherum.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Meine Tagebücher sind Mitwisser und Wegbegleiter. Die gehen, bevor sie mit mir verfeuert werden, noch durch die Hände meiner Tochter – auf ihren Wunsch. Sie meint, sie finde dort vielleicht ein paar sachdienliche Hinweise zur Differenzierung ihrer eigenen inneren Landkarte.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Seltsamerweise höre ich mir nie Musik an. Ich tanze Musik und da bin ich offen und neugierig für jede Begegnung. Zurzeit lass ich mich tanzend zum Beispiel von der Musik von Frank Bretschneider, Hildur Gudnadottir, Raime oder Armand Amar inspirieren.

Hühnerhaut bekommen heisst für mich in Resonanz zu sein. Wenn Musik und Bewegung in mir deckungsgleich sind, stellen sich meine Härchen auf. Das ist mein geheimes Zeichen von «jetzt stimmts!» und ist als Richtungsweiser in allen Lebenslagen einsetzbar.

Heute in zehn Jahren …

Bei spätestens «fünf» habe ich mich schon verzählt. Unsere Zeit, mit den äusseren und inneren Begebenheiten, wandelt sich schneller als wir mit unserer Tendenz, Bequemlichkeit bewahren zu wollen. Ich hoffe, mir geht die Puste in diesem Luftzug und Luftdruck nicht aus. Ich übe meine Fähigkeit zu scheitern. Vielleicht ist das meine Strategie, um in einer Hochgeschwindigkeitswelt zu überleben?