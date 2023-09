7 Fragen an ... «Die Buchbranche wird immer schnelllebiger»: Der St.Galler Autor Stephan Sigg über den Flow beim Schreiben, verbotene Bücher und die Aufräummaschine, die ihm noch fehlt Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem St.Galler Kinder- und Jugendbuchautor, der am liebsten in Wien schreibt – weil sich dort Vergangenheit und Zukunft mischen. Und weil er gerne Wiener Melange trinkt.

Der Autor Stephan Sigg im St.Galler Klosterviertel: Auch hier gibt es guten Kaffee, der das Schreiben in Schwung bringt. Bild: Donato Caspari

Erst letzte Woche hat er sein neues Buch «Ich, Mum und die Reality-Show» in der St.Galler Denkbar vorgestellt: Als Kinder- und Jugendbuchautor ist der in Rheineck aufgewachsene Journalist und Theologe Stephan Sigg überaus produktiv; darüber hinaus leitet er Schreibwerkstätten und liest häufig in Schulhäusern. Schon als Primarschüler wusste der heute 39-Jährige: «Ich will Autor werden!», und gründete ein Magazin für Schülerinnen und Schüler.

Seit 2000 hat Stephan Sigg zahlreiche Publikationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene veröffentlicht; die Themen Gerechtigkeit, fairer Handel und Nachhaltigkeit liegen ihm besonders am Herzen – etwa in der Reihe rund um die Schülerin Lena («Kein Plastik für den Wal», «Kein Essen in den Müll»). Sigg schreibt Kinderbücher, Jugendbücher, Belletristik, Sach- und Fachbücher sowie Lehrmittel. Seine Texte werden in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, ab und zu auch auf Weihnachtskarten abgedruckt oder sie erscheinen online. 2014 wurde er in Basel mit dem Prix Eco.Swisscanto in der Kategorie «Generation Zukunft» ausgezeichnet.

Neu erschienen im Verlag da bux, den Stephan Sigg zusammen mit Alice Gabathuler und Tom Zai gegründet hat und leitet: Sein Buch «Ich, Mum und die Reality-Show». Schauplatz ist erstmals die Stadt St.Gallen. Bild: da bux

Zusammen mit Alice Gabathuler und Tom Zai gründete Stephan Sigg 2016 den Jugendbuchverlag da bux, der mit einfacher Sprache und aktuellen Themen zum Lesen motivieren will – besonders auch Jugendliche, die sich damit schwertun. Er schreibt gerne unterwegs, und am liebsten in Wien.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Stephan Sigg: Für die Suche nach spannender Lektüre! Bücher sind für mich eine wichtige Inspirationsquelle. Als Bücherwurm kann ich normalerweise keine Buchhandlung betreten, ohne sie mit zwei, drei neuen Büchern zu verlassen, die ich unbedingt lesen muss. Doch in den letzten Monaten hat mich – völlig ungewohnt! – kaum ein Buch thematisch neugierig gemacht. Das Positive daran: Der Stapel auf meinem Nachttisch hat davon profitiert. Da ich dort ein paar Fundstücke entdeckte, ist er jetzt nicht mehr so lebensgefährlich hoch. Jetzt hoffe ich auf die Herbst-Neuerscheinungen. Mögen mir in den Buchhandlungen, online, in den Feuilletons unzählige aufwühlende, mutige und wilde Bücher ins Auge stechen!

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Als bei einer Schreibwerkstatt, die ich an einer Schule geleitet habe, die Lehrperson die Jugendlichen unterbrochen hat, obwohl viele gerade mitten im kreativen Flow waren – nur weil es ihr wichtig war, dass wir an diesem Tag möglichst viele verschiedene Methoden kennenlernen, anstatt uns auf eine richtig einzulassen. Quantität ging hier vor Qualität. Zum Glück war das eine Ausnahme!

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Meine Schreibwochen diesen Sommer in Wien mit ganz vielen Tassen Melange und Blick auf den Donaukanal – die Mischung aus Vergangenem und Zukunft macht Wien zur perfekten Schreib-Stadt!

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Um nachhaltiges Reisen geht es in diesem Band der Lena-Reihe von Stephan Sigg. Mehr Nachhaltigkeit wünscht er sich auch auf dem Buchmarkt. Bild: Camino Verlag

Als Autor investiert man in jedes Buch Unmengen an Zeit und Herzblut. Doch die Buchbranche wird immer schnelllebiger, oft verschwinden Bücher nach kurzer Zeit schon wieder vom Markt und werden verramscht. Das ist manchmal einfach nur frustrierend. Umso schöner, wenn sich ein Buch langfristiger auf dem Markt behauptet, immer wieder nachgedruckt wird und ich auch noch fünf Jahre nach der Veröffentlichung Mails von Leserinnen und Lesern bekomme.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

«Amy und die geheime Bibliothek» von Alan Gratz. Der amerikanische Autor erzählt darin die Geschichte von einer Schülerin, die sich gegen Schulleitung und Eltern zur Wehr setzen muss: Immer mehr Bücher werden aus der Schulbibliothek verbannt, weil deren Inhalte angeblich für Kinder schädlich seien. Das Buch ist schon vor ein paar Jahren erschienen, das Verbannen von Büchern ist inzwischen in immer mehr Ländern Realität – Zustände wie im Mittelalter! Die Protagonistin Amy zeigt auf witzige Art, wie absurd solche Verbote sind – und bringt die Erwachsenen zum Umdenken.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Bei «selbst gemachten» Songs mit klugen, witzigen Texten – nicht solchen Flickenteppichen, an welchen ein ganzes Songwriter-Team mitgeschrieben hat. Aktuell zum Beispiel «Bye, bye, mein altes Ich» von Mia Aegerter, und ansonsten nach wie vor bei Musik der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse.

Heute in zehn Jahren …

... gibt es hoffentlich endlich ein Gerät, mit dem sich auf einen Klick das Chaos auf dem Schreibtisch oder gleich in der ganzen Wohnung beseitigen lässt.