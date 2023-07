7 Fragen an ... «Ich mag Menschen zur musikalischen Sprache ihrer Stimme führen»: Die St.Galler Organistin Imelda Natter über das Ja zum Menschsein und die Abwertung durch Maschinen Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Organistin und Kulturveranstalterin Imelda Natter, die gerade einen der Förderungspreise der Stadt St.Gallen erhalten hat. Hühnerhaut bekommt sie etwa, wenn ein Kind gedankenverloren Musik macht.

Seit gut dreissig Jahren in St.Gallen kulturell aktiv: Imelda Natter. Bild: Kay Appenzeller

Imelda Natter stammt aus Vorarlberg und ist seit gut dreissig Jahren in St.Gallen wohnhaft und tätig: freischaffend mit Veranstaltungsformaten wie «Klanghalt» und «Schreibhalt», als Musikerin mit Orgel und in Vokalformationen bei der Evangelisch-reformierten Kirche St.Gallen Centrum. Immer wieder ist sie vernetzend tätig, um Menschen und ihr Potenzial zu ihrem eigenen Ausdruck zu bringen: mit Angeboten zum kreativen Schreiben, mit Aufträgen zu Poesie, Bild oder Komposition sowie mit der Integration von Menschen und ihren verschiedenen Sprachen.

Imelda Natter war dreissig Jahre als Musiklehrerin tätig und hat 2022 zur Bibliothek gewechselt. In Rorschach-Rorschacherberg engagiert sie sich mit verschiedenen Formaten zugunsten von «Biblio Plus». Auf musikalischer Seite ist erneut eine St.Galler «Klanghalt»-Serie in Vorbereitung. Die Reihe fand 2017 zum ersten Mal statt. Im Dezember 2023 wird sie in vierter Staffel weitergeführt, wiederum im Kreuzgang St.Katharinen, St.Gallen. Klanghalt wolle «Stimme und Stille zu Wort kommen zu lassen und Menschen mitgestaltend einbeziehen», wie es Imelda Natter formuliert. 2021 war sie einer der sechs Kulturköpfe St.Gallen, 2023 erhielt sie einen der vier Förderungspreise der Stadt St.Gallen.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Imelda Natter: Mit Suchen, mit Sprache-Suchen; ich suche Bücher, Texte, Poesie sowie Sprache jenseits der Worte. Musik ist dafür eine gute Möglichkeit. Ich wende viel Zeit auf für die Schaffung von Gelegenheiten, die Menschen zur musikalischen Sprache ihrer Stimme führen. «Sprache und Sein» liegt so nahe beieinander und kommt mir nicht nur als Buchtitel von Kübra Gümüsay in den Sinn. Weiters gestalte ich in der Bibliothek den Weg der Sprache vom Erlernen über ihre Pflege bis zur Vermittlung und entwickle dafür verschiedene «biblio_vents».

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Wenn mein Wesen infrage gestellt wird und ich erst bestätigen muss, nicht ein Roboter, sondern ein Mensch zu sein, macht mich das traurig. Wer wird den Rang ablaufen: der Mensch oder die Maschine? Person oder PC?

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Unter anderem der Anruf von Kristin Schmidt, Fachstelle Kultur der Stadt St.Gallen, und ihre Zusage eines Förderungspreises. «Kultur beginnt, wenn das Notwendige getan ist», habe ich irgendwo gelesen. Ich stimme dem gerne zu. «Kulturarbeiterin» zu sein, mich, nachdem das Notwendige gemacht ist, der Kultur zu widmen und sie mit Hingabe zu gestalten, das macht mich sehr glücklich.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich liebe meinen Beruf und meine Tätigkeiten; insofern kann ich diese Frage nicht beantworten. Wenngleich ich Störenfriede in Form von Infragestellung, Abwertung und Verletzung kenne, ist Sinn grösser als möglicher Hass – Sinn im Engagement mit und für Menschen mit Goodwill, wenn ich so sagen darf.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Es sind einige Bücher, die ich gar nicht gerne weggeben würde. Wenn es nur eines sein darf, dann ein ganz besonderes. Besonders insofern, als es allen Büchern zuvorkommt, die je in der Welt geschrieben worden sind: Es ist «Das Buch des Lebens». Dieses bringt mir beispielsweise den Unterschied nahe zwischen «am Leben sein» und «im Leben sein». Ein zweiter, berührender Gedanke ist jener von der «Welt, die im Leben gehalten ist». Einen dritten Aspekt verdichtet Wilhelm Bruners, ein Poet unserer Tage, folgendermassen:

erstes lied/_/die sonne lege ich/ auf dein gesicht/ mein kind/_/am morgen/_/am abend/die sterne und den mond/und dazwischen/mein lächeln/_/ich weiss/dass sie dich/nicht bewahren/vor stimmen/die verletzen/_/aber meine liebe/soll das erste lied sein/das du hörst/mein kind/

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Wenn ein Kind gedankenverloren spielt und dabei sein erstes Lied singt, wenn eine Schülerin beim Spiel ihres Instrumentes nicht Musik macht, sondern Musik ist, wenn ein kranker Mensch, der nicht mehr sprechen und selber essen kann, plötzlich aufsteht und ein Lied seiner Jugend anstimmt, wenn Menschen zusammenfinden, ihre Stimmen einbringen, musizierend ihr Herz öffnen und zu einem Klangkörper werden … dann macht das etwas mit mir und meiner Haut.

Heute in zehn Jahren …

... werde ich, so Gott will, am Leben sein dürfen und Erfahrungen gemacht haben in der Fülle von ganzen zehn Jahren – mit dem Wunsch für mich und alle Menschen, unterwegs hoffentlich immer wieder dieses unerschütterbare Ja zum Menschsein und zur je eigenen Geschichte zu erleben.