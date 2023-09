Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Künstlerin Renate Flury aus Weinfelden, deren Werke aktuell in einer Einzelausstellung im Kunstraum Kreuzlingen zu sehen sind.