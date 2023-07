7 Fragen an ... «Ich hoffe, wir werden nicht von einer krassen Naturkatastrophe weggefegt»: Der Rheintaler Musiker Crimer über Zeitlimits und das unberechenbare Musikbusiness Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem Popmusiker Alexander Frei alias Crimer, welcher am 11. August am Sur Le Lac Festival in Eggersriet auftritt.

Popmusiker und Sänger Crimer. Bild: Peter Klaunzer

Alexander Frei ist 1989 in Balgach im Kanton St.Gallen geboren und auch dort aufgewachsen. Seine musikalische Karriere begann er in einem Kirchenchor. Als Teenager gründete er die Band The Axxess und später die Band BrefSunAjax. Frei arbeitete in einer Werbeagentur und wohnt heute in Zürich.

Crimers Musik ist an die Popmusik der 80er angelehnt und enthält einen gehörigen Schuss Melancholie. Seine Solokarriere startete er unter dem Namen Batman. Als die Firma DC Comics mit einem Rechtsstreit drohte, wechselte er seinen Künstlernamen auf Crimer. Seine erste EP «Preach» erschien Ende April 2017. Die daraus ausgekoppelte Single «Brotherlove», welche er seinen beiden Brüdern widmete, war ein Erfolg. 2018 gewann Crimer einen Swiss Music Award als Best Talent. Sein letztes Album «Fake Nails» erschien 2021. Kürzlich veröffentlichte er die neue Single «High Life» gemeinsam mit dem Tessiner Popmusiker Valentino Vivace. Am 11. August spielt Crimer am Sur Le Lac Festival in Eggersriet.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Alexander Frei: Die meiste Zeit habe ich damit verbracht, neue Musik zu schreiben. Das kann manchmal ablaufen wie ein klassischer Arbeitstag, der morgens beginnt und im Feierabend mündet. Oder eben genau umgekehrt, wo ich dann bis tief in die Nacht in die Tasten haue. Dabei kommt Verschiedenes heraus: brauchbare Melodien, aber auch richtiger «Chabis».

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Die vielen Stunden, die ich unnötig meinem Mobiltelefon widme, machen mich immer wieder sauer. Ich versuche mich mit programmierten Zeitlimits zu begrenzen, aber in schwachen Momenten werden diese schnell umgangen. Leider siegt die Schwäche viel zu oft und dann hilft nur noch, das Teil auszuschalten und es zornig aufs Sofa zu schmeissen.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Am Wochenende war ich bei meinen Eltern zu Besuch. Meine zwei Brüder waren zufälligerweise auch da und wir haben zusammen Znacht gegessen. Ein feines Café Complet. Da meinte mein jüngerer Bruder: «Wie früher!» Das hat uns alle strahlen lassen, denn genau so hat es sich auch angefühlt.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Die Unberechenbarkeit im Musikbusiness ist schon extrem kräftezehrend. Man weiss eigentlich nie, ob man das Richtige macht oder auf dem Holzweg ist. Auf der anderen Seite ist es dann wieder extrem schön, dass man sich künstlerisch ausleben kann und diese Freude mit anderen teilen darf. Für dieses Gefühl macht man weiter.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Momentan ist das wohl ein Wimmelbuch. Ein Bilderbuch, in dem die Fantasiestadt Wimmlingen in diversen Teilen abgebildet ist mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Damit kann ich nämlich immer meine zweijährige Tochter beschäftigen, wenn ich gerade keinen Masterplan für eine gemeinsame Aktivität mit ihr habe. Wir schauen dann zusammen, was wir Neues entdecken, und werden fast immer fündig.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Zur Zeit ist das die Musik von Tamino. Er zaubert wunderbare Chansons, die zwar stark melancholisch gefärbt sind, aber die Zuhörenden nie ganz verzweifeln lassen. Abgerundet wird das Ganze mit seiner unglaublichen Stimme, die weder tiefe Schluchten noch die höchsten Ebenen scheut.

Heute in zehn Jahren …

... hoffe ich, dass wir nicht von einer krassen Naturkatastrophe weggefegt wurden, die wir mitverschuldet haben.