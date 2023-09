7 Fragen an ... «Ich habe wie ein 18-Jähriger mit frisch bestandener Autoprüfung die Lautsprecher aufgedreht»: Der Rheintaler Popmusiker Clark S über seine neue Single, Pink Floyd und Konzerte auf dem Mars Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem Rheintaler Popmusiker Clark S, der kürzlich seine neue Single herausgebracht hat und demnächst nach London verreist.

Will in London seinen musikalischen Horizont erweitern: der Rheintaler Popmusiker Claudio Söldi alias Clark S. Bild: zvg

Claudio Söldi wuchs in Altstätten auf. Seine ersten musikalischen Schritte machte er als Schlagzeuger in einer Schülerband. Später absolvierte er ein Popmusikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste. Heute ist der 26-Jährige als Songwriter, Sänger, Produzent und Bandleader tätig.

Vor rund vier Jahren startete Claudio Söldi sein Soloprojekt Clark S. Seine Musik verhalf ihm bereits zu einem Auftritt in London und zu Kollaborationen in der Schweiz, Los Angeles und Berlin. Vor einem Jahr taufte er seine erste EP «Back Of My Head» in der St.Galler Grabenhalle. Nun zieht der Musiker für fünf Monate nach London. Kurz vor seiner Abreise hat er noch seine neuste Single «Done Waiting» veröffentlicht. Mit dem Song will er dazu ermutigen, über den eigenen Schatten zu springen.

Das Video zur neuen Single «Done Waiting» von Clark S. Video: Youtube

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Clark S: Als Popmusiker hat man mehrere Jobs gleichzeitig. Neben Auftritten, Songwriting, Marketing, Social Media und Projektmanagement habe ich in den letzten Monaten täglich drei bis vier Stunden in Musikproduktion und Aufnahmen von neuen Songs investiert. Erstmals wollte ich von A bis Z alles selber machen, was ich bis anhin immer einem Profi überlassen habe. Zwischendurch gab es mal eine Session bis morgens um 3 Uhr. Nicht sehr gesund, ich weiss.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Vergangene Woche hat mich tatsächlich eine Melancholie oder Traurigkeit überfallen, als ich mein WG-Zimmer leer und frisch geputzt gesehen habe und mit dem Zügeltransporter weggefahren bin. Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf aufregende fünf Monate in London, wo ich als Songwriter und Sänger tätig sein werde. Natürlich sind Regenschirm und Winteroutfits für das frühzeitige Herbstwetter eingepackt.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Als ich vergangenen Donnerstag um Mitternacht bei der Veröffentlichung meiner neuen Single wie ein 18-Jähriger mit frisch bestandener Autoprüfung die Lautsprecher aufgedreht und realisiert habe, dass sich die drei Monate Studioarbeit gelohnt haben. Es fasziniert mich jedes Mal von Neuem, wie viel man aus Musik, vor allem im Prozess der Abmischung, herausholen kann. Diesen Feinschliff hat ein guter Kollege, der professioneller Tontechniker ist, für mich gemacht.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich muss ehrlich sagen, mein Job fühlt sich selten wie mühsame Arbeit oder ein Muss an. Dafür bin ich sehr dankbar. Zu jedem Job gehören natürlich Sachen, die man lieber macht, und Sachen, die halt einfach gemacht werden müssen. Wofür ich definitiv nicht gleich viel Energie habe wie für den kreativen, musischen Teil, ist E-Mails schreiben und regelmässig nachhaken. Trotzdem muss es gemacht werden, und man arbeitet dementsprechend effizienter.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

«It’s all in your head» von Russ. Das simple und klare Grafikdesign wie auch die präzise Sprache des Produzenten und Songwriters fesseln und motivieren mich immer wieder. Es behandelt Denkmuster, die es zum erfolgreichen Umsetzen von Projekten benötigt, nicht nur für Musik. Themen wie das Vertrauen in die eigene Intention, das ewige Überdenken von eigenen Handlungen, das Aussprechen von Zielen und Träumen oder auch die Wertschätzung des Prozesses anstelle des ultimativen Erfolges helfen mir immer wieder, den Fokus zu setzen.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Kürzlich habe ich wieder einmal das Pink-Floyd-Album «Division Bell» entdeckt. Schon als Teenager haben mich die sphärischen Gitarrenklänge von David Gilmour zusammen mit deren Songtexten und Melodien in den Bann gezogen. Der Song «High Hopes» hat für mich eine Zeitlosigkeit und Melancholie, die zum Nachdenken anregt, da er vom Zurückschauen auf vergangene Zeiten und den eigenen Wünschen handelt.

Heute in zehn Jahren …

... spiele ich mein erstes Konzert auf dem Mars. Ich bin gespannt auf das Publikum.