Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit dem in Goldach geborenen Satiriker und Moderator Renato Kaiser. Wenn er nicht gerade an seinem neuen Programm arbeitet, backt er Brot. Am 1. Juni zeigt er in der St.Galler Grabenhalle die Dernière von «HILFE».