7 Fragen an ... «Ich habe Sehnsucht nach der Vergangenheit»: Die St.Galler Singer-Songwriterin Gio Ui über das Älterwerden, ihre Band und ein spezielles Tattoo Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Singer-Songwriterin Giorgia Cattoretti alias Gio Ui. Sie tritt am 16. Juli in der Militärkantine St.Gallen auf.

Sängerin und Gitarristin Giorgia Cattoretti. Bild: PD

Giorgia Cattoretti kam 1990 in Italien zur Welt. Sie begeisterte sich schon in jungen Jahren für Musik, absolvierte dann eine Ausbildung am Centro Espressione Musicale in Gallarate und erwarb im Jahr 2020 einen Master in Musikmanagement an der Napier Academy in Mailand. 2015 kam sie in die Schweiz, nach St.Gallen, wo sie ihr Soloprojekt Gio Ui startete, nachdem sie mehrere Jahre in verschiedenen Bands als Sängerin und Gitarristin gespielt hatte.

In ihren englischen und italienischen Songs, die von Stilrichtungen wie Rock, Indie und Pop beeinflusst sind, erzählt Gio Ui von den Freuden und Schwierigkeiten des Lebens einer jungen Frau. Ihre Debüt-EP «Gente in Prese di Corrente» hat sie selbst produziert, ihre Single «Nebbia» erschien 2020. Aktuell arbeitet sie an neuen Songs. Am Sonntag, 16. Juli, tritt sie in der Militärkantine St.Gallen auf.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Giorgia Cattoretti: Ich arbeite neu mit einer Bassistin und einem Schlagzeuger zusammen. Sie sind sehr talentiert und toll! Aktuell schreiben wir zusammen Liederarrangements. Im August werden wir ins Studio gehen und unsere alternativen Grunge- und Rocksongs aufnehmen. Zudem arbeite ich mit dem Tessiner Label «The Enterpreneurs» zusammen. Gemeinsam mit dem Tessiner Musikproduzenten Claudio Passera habe ich die Single «Dopo i 30» geschrieben, ein humorvolles Lied über das Leben mit 30.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich arbeite als Lehrerin an einer internationalen Schule und das aktuelle Weltgeschehen lässt mich nicht kalt. Was mich zuletzt persönlich traurig gemacht hat, ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Ich bin jetzt über 30. Die Zeit vergeht schnell ...

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Ich bin glücklich, weil ich eine talentierte Band gefunden habe, mit der ich meine Musikkarriere vorantreiben und neue Projekte angehen kann. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Band zusammen neue Lieder zu komponieren.

Video: Youtube

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich hasse es, wenig Zeit für meine Musik zu haben, auch wenn ich Musik und Englisch unterrichte. Aber ich bin trotzdem dabeigeblieben, weil ich meine Liebe zur Musik meinen Schülerinnen und Schülern weitergeben möchte. Nur Musik zu machen und davon leben zu können, wäre ein Traum!

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

«Der kleine Prinz». Es ist mein Lieblingsbuch, weil es sehr poetisch und aufrichtig ist. Mir gefällt die Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Ich habe sogar ein Tattoo vom kleinen Prinzen.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

In der letzten Zeit höre ich viele italienische und internationale Musik, zum Beispiel das neue Album der US-amerikanischen Alternative-Rock-Band Paramore, italienische Rockbands wie Ministri, aber auch kleine unbekannte Bands, weil ich sie unterstützen möchte.

Heute in zehn Jahren …

... habe ich viele neue Musik veröffentlicht und meine Musikkarriere ist gefestigt. Ausserdem habe ich eine Familie und Kinder, denen ich meine Leidenschaft weitergeben kann.