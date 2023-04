7 Fragen an ...

7 Fragen an ...

Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit der St.Galler Kunsthistorikerin und Kuratorin Nina Keel. Sie schreibt gerade ein Buch über Ostschweizer Architektinnen und befasst sich mit der Baukultur der Gemeinde Uzwil.