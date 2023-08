7 Fragen an ... «Es macht mich müde, alles unter einen Hut zu bringen»: Die Trogner Sängerin Franziska Schiltknecht über das Arbeiten als alleinerziehende Mutter Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Trogner Sängerin Franziska Schiltknecht, die gerade an einem neuen Ritualkonzert arbeitet. Mit ihrer Band Stimmenfeuer stehen zwei Auftritte in der Ostschweiz bevor.

Franziska Schiltknecht arbeitet seit bald 30 Jahren mit ihrer Stimme. Bild: zvg

Franziska Schiltknecht ist 1978 in Speicher geboren und wuchs in St.Gallen auf. Heute lebt sie mit ihren drei Kindern in Trogen. Seit bald 30 Jahren arbeitet Schiltknecht mit ihrer Stimme.

Bekannt wurde sie als Mitglied der national erfolgreichen St.Galler A-cappella-Formation Hop O’My Thumb, der sie zehn Jahre lang angehörte. Nach deren Auflösung wirkte die gelernte Primarlehrerin in unterschiedlichen Musik- und Theaterprojekten mit. Stimmenfeuer heisst nicht nur ihre aktuelle Band: Unter diesem Namen führt Schiltknecht auch ihre eigene stimmtherapeutische Praxis, wo sie Seminare und Einzelsitzungen anbietet.

Am 1. September tritt die Band Stimmenfeuer mit dem aktuellen Album «Danza» in der Industrie36 in Rorschach auf. Einen Tag darauf, am 2. September, ist Stimmenfeuer auf dem Kunstwerkplatz im Lattich St.Gallen zu hören.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Franziska Schiltknecht: Die letzten Monate habe ich am meisten Zeit für Musikproben, die Produktionsleitung und das Tourmanagement für die Stimmenfeuer-Danza-Festivaltour 2023 aufgewendet. Viel Zeit hat auch das Schreiben des Dossiers für das neue Ritualkonzert «Pura» in Anspruch genommen. «Pura» ist geboren und ich bin über beide Ohren verliebt in das neue Projekt. Zudem brauchte ich immer wieder auch Zeit, die Stimmenfeuer-Ausbildung aufzugleisen und einzufädeln.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Dass mich das Arbeiten als alleinerziehende Mutter oft viel Kraft kostet. Es macht mich müde, alles unter einen Hut zu bringen.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Jedes einzelne unserer gespielten «Danza»-Konzerte, dass ich Mutter von drei kreativen, starken und gesunden Kindern sein darf und unser wohliges Mehrgenerationen-Zuhause. Zudem mein neues Projekt «Pura», jede Stimmenfeuer-Einzelsession und auch die etlichen Anmeldungen für die diesjährige Stimmenfeuer-Ausbildung.

Video: Youtube

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Ich hasse es eigentlich nur, wenn ich für eigene Veranstaltungen selbst Plakate aufhängen und Flyer verteilen muss. Ich bleibe dabei, weil ich keine andere Wahl habe. Ich muss, weil der Ruf dermassen laut und stark ist.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Das wäre wohl «Wasser – Klang – Bilder» von Alexander Lauterwasser. Den Klang in unserer Natur in seiner Schönheit zu sehen, berührt mich durch und durch.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Vor allem bei Livekonzerten überkommt mich Hühnerhaut. Meistens dann, wenn die Teilnehmenden zu einem Ganzen verschmelzen und über das gemeinsame Singen, Tönen und Tanzen durchlässig werden.

Heute in zehn Jahren …

Lebe ich noch ruhiger und noch etwas mehr im Grünen. Ich habe ein Atelier und einen Probe- sowie Seminarraum. Gebe Sessions, Ausbildungen, kreiere Musik und gehe zwischendurch auf Konzerttouren im In- wie auch im Ausland.