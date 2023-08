7 Fragen an ... «Es lohnt sich, Ideen zu verwirklichen»: Die Rorschacher Geschichtenerzählerin Clau Wirth über Energiefresser, bedingungslose Unterstützung und Schwimmen im Bodensee Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Schauspielerin und Regisseurin Clau Wirth, welche die musikalische Tragikomödie «Im Nichts» realisiert hat.

Für Clau Wirth ist das Geschichtenerzählen die Urform des Theaterspielens. Bild: Benjamin Manser

Clau Wirth ist seit über 30 Jahren auf kleinen und grossen Bühnen als Geschichtenerzählerin unterwegs. Die 1965 geborene Tochter einer Toggenburgerin und eines Südtirolers ist in Flawil aufgewachsen und lebt seit 25 Jahren in Rorschach. Clau Wirth ist ausgebildete Grafikerin und Mitgründerin des Theater 111 in St.Gallen St.Fiden. Das ehemalige Mitglied des bekannten St.Galler Cabaret Sälewie hat als Schauspielerin und Regisseurin bei diversen Theaterprojekten und Eigenproduktionen im Erwachsenen- und Kinderbereich mitgewirkt, darunter vor einem Jahr bei «Eva», einer Produktion des Kleintheaters Rosis Wirbelwind in Steinach.

Momentan ist Clau Wirth im Endspurt für die musikalische Tragikomödie «Im Nichts», die am 10. August Premiere feiert. Im Stück, bei welchem auch die bekannte Ausserrhoder Tänzerin Bettina Castaño mitwirkt, steht ein gutbürgerliches Ehepaar aus dem gehobenen Mittelstand plötzlich in einer eigenartigen Zwischenwelt. Dort ringen «Das Leben» und «Der Tod» um die Gunst der beiden. Clau Wirth, von welcher die Idee und das Konzept für «Im Nichts» stammen, ist künstlerische Leiterin der Produktion, bei welcher sie auch als Schauspielerin auftritt.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Clau Wirth: Für «Nichts». :-)

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Der Krieg in der Ukraine macht mich wütend und traurig.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Die bedingungslose Unterstützung und der Rückhalt meiner Familie und meiner Freunde und Freundinnen.

Clau Wirth spielt im Stück «Im Nichts» die Rolle der Loswerferin Michaela, die über das Schicksal der Akteure bestimmt. Bild: Elias Wirth

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Wenn die «Verpackung» – das ganze Rundherum – enorme Energie frisst und mir wenig Zeit für den Inhalt, die Produktion selbst bleibt. Weil es sich lohnt, trotz hoher Hürden und langer Wege, Ideen zu verwirklichen.

Welches Buch würden Sie nie weggeben – und warum nicht?

Das «Wörterbuch der Synonyme und Antonyme» von Erich und Hildegard Bullita. Weil ich mit Sprache spiele, habe ich dieses Buch seit 20 Jahren immer griffbereit.

Clau Wirth bei den Proben zu «Im Nichts» bei Kul-Tour auf Vögelinsegg. Bild: Benjamin Manser

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Bei der Filmmusik zu «Le Dernier Trappeur». In dieser Musik schwingt eine unendliche Weite und Sehnsucht, die mich tief berührt.

Heute in zehn Jahren …

... schwimme ich entspannt in der Rorschacher Bucht und geniesse den Augenblick.