7 Fragen an ... «Dieser Krieg ist ein finsteres Omen für die Menschheit»: Der St.Galler Geiger Igor Keller über Weltpolitik, neue Geigentechnik und Hühnerhaut bei guter Musik Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit dem St.Galler Geiger und Konzertmeister Igor Keller, der gerade alle Bach-Sonaten aufführt.

Igor Keller ist seit der Saison 2010/11 Konzertmeister beim Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

Igor Keller ist 1973 im Elsass geboren. Er studierte bei Adelina Oprean, Sandor Vegh und an der International Menuhin Music Academy bei Alberto Lysy. Meisterkurse und musikalische Anregungen erhielt er u. a. von den Weltklassegeigern Walter Levin, Hatto Beyerle, Yehudi Menuhin und Joseph Silverstein. Von 1997 bis 2005 war Igor Keller zweiter Konzertmeister des Orchestre Philharmonique de Strasbourg und arbeitete in Konzertmeister- und Stimmführerfunktion mit dem Orchestre de la Suisse Romande, der Camerata Bern sowie dem Tonhalle Orchester Zürich zusammen.

Als Solist trat er mit dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dem Nouvel Orchestre de Radio France, dem Sinfonieorchester Basel, dem Württembergischen Kammerorchester und der Camerata Academica Salzburg auf. Neben seiner solistischen und Orchestertätigkeit ist Igor Keller seit 2005 Mitglied des international renommierten Amar Quartetts. Seit der Saison 2010/11 ist Igor Keller Konzertmeister des Sinfonieorchesters St.Gallen.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Igor Keller: Ich bin dieses Jahr auf gewisse neue Einsichten gestossen, was die Geigentechnik angeht und wie ich diese mit meiner persönlichen Physiognomie neu umsetzen könnte. An und für sich ist das nichts Besonderes, denn permanentes Lernen und Verbessern gehört zum Alltag des Musikers. Allerdings geht es da meistens um den Feinschliff und die Details und um nichts Grundlegendes. Nicht so für mich: Ich habe viel Energie und Zeit in die Änderung bestimmter, 43 Jahre alter Haltungen und Bewegungsabläufe investiert. Und das wird mich sicher noch ein paar Jahre beschäftigen. Alte Gewohnheiten sind nie ganz leicht loszuwerden, ich gehe aber ganz nach dem Motto «Lieber spät als nie».

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Die heutigen Zeiten sind leider nicht arm an Unwürdigem, an Trauer oder Sorgen. Und die Invasion in die Ukraine gehört für mich nochmals in eine ganz andere Grössenordnung. Nicht nur weil meine Partnerin Ukrainerin ist, auch nicht nur wegen der menschlichen Tragödie, die sich da jeden Tag abspielt, sondern vor allem, weil dieser Krieg aus mehreren Gründen ein finsteres Omen für unsere Zukunft als Menschheit darstellt. Dass diese Invasion genau das Land betrifft, das 1996 als einziges in der Geschichte sein Atomwaffenarsenal vollständig aufgab, hat weitgehende und globale Implikationen für die kommenden Jahrzehnte, wenn nicht für das ganze 21. Jahrhundert.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Jedes Konzert, eigentlich jedes Spielen von Musik grosser Komponisten ist erfüllend. Sogar beim Üben! Musik von Bach spielen, auch wenn es nur zu Hause ist, macht alle Musiker glücklich! Somit ist Glück für einen Musiker eigentlich immer in Griffnähe.

Igor Keller spielt die erste Solo-Suite für Violine von Ernest Bloch. Quelle: Youtube

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Das Verwirklichen vom Ideal auf dem Instrument ist eine wahre Sisyphusarbeit. Fast immer kommt die Enttäuschung, dass man heute wieder kämpfen muss um etwas, das man gestern erreicht hat. Das ist psychologisch oft nicht so einfach. Dafür sind wir Musiker aber privilegiert, weil wir nicht nur eine enge und bereichernde Beziehung zu den Genies der Musikgeschichte pflegen dürfen, sondern uns als Interpreten dadurch auch selbst ausdrücken dürfen.

Welches Buch würden Sie nie weggeben, und warum nicht?

Ich war früher ein echter Bücherwurm. Auch wenn ich jetzt leider viel weniger lese, ist doch eine besondere Beziehung zum Buch, schon nur als Objekt, erhalten geblieben. Daher würde ich wahrscheinlich kein einziges Buch weggeben wollen. Ich habe sogar Bücher in Fremdsprachen, die ich wirklich nicht annähernd gut lesen kann, die mir sehr lieb sind. Zum Beispiel eine Edition von Bradburys «The Martian Chronicles» mit Zeichnungen von Jean-Michel Folon, die ich sehr liebe, obwohl sie auf Italienisch ist.

Als Konzertmeister beim Sinfonieorchester St.Gallen stellt Igor Keller in diesem Video die Aufgaben der ersten Geigen vor. Quelle: Youtube

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Musik, die mir keine Hühnerhaut macht, pflege ich schnell zu vergessen. Eigentlich möchte ich, dass jede Musik eine Hühnerhautreaktion auslösen kann. «Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist», soll Victor Hugo gesagt haben. Diese Eigenschaft der Musik ist, über die engen menschlichen Begrenzungen hinauszugehen und etwas Essenzielles zu sagen. Die starke emotionale Reaktion auf Musik rührt daher, ist aber eigentlich schwer zu erklären.

Heute in zehn Jahren …

Ich hoffe, einfach noch fit genug zu sein, um möglichst viel tolle Musik möglichst gut zu spielen!