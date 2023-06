7 Fragen an ... «Die Musik öffnet ganze Universen»: Die St.Galler Singer-Songwriterin Marina Stohler über Planeten, Radiohits und ihr Vinylalbum Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der St.Gallerin Marina Stohler. Die 38-Jährige hat soeben ihr erstes Album veröffentlicht.

Als Solokünstlerin nennt sich Marina Stohler Amazing July. Bild: PD

Marina Stohler ist in St.Gallen geboren und aufgewachsen und wohnt heute in Engelburg. Nach der Matura erlangte sie 2010 an der Musikakademie St.Gallen das künstlerisch-pädagogische Diplom in den Fächern Klavier und Gesang. Heute ist sie als Klavierpädagogin, Bandleaderin wie auch als Lehrperson für die musikalische Grundschule tätig. Weiter engagiert sie sich im Bereich des Musikmanagements unter anderem für die Ostschweizer Weihnachtsshow «Merry Christmas».

Als Solokünstlerin tritt die 38-Jährige unter dem Namen Amazing July in Erscheinung. Sie veröffentlichte bereits zwei EPs und ein Album – das Album mit dem Titel «keep it simple» wurde am vergangenen Freitag in der Analog Bar St.Gallen getauft, wo man es auch kaufen kann. Klanglich ist es eine Symbiose aus Pop, Jazz und elektronischen Elementen.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Das Albumcover von «keep it simple». Bild: PD

Marina Stohler: Mein erstes Vinylalbum «keep it simple» zu promoten, meine Plattentaufe zu organisieren und nach Konzertlocations zu suchen, hat viel Zeit in Anspruch genommen. Zeitgleich haben mein Künstlerkollektiv und ich das Start-up Mek Vinyl GmbH in Gossau gegründet. Meine Platte stammt aus unserem eigenen Presswerk.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Ehrlich gesagt, betrübt mich oft das Weltgeschehen.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Meine Familie erdet mich. Gemeinsam durch Hochs und Tiefs zu gehen und bedeutende, wie auch unbedeutende Momente zu teilen, erfüllt mich mit grossem Glück.

Ihr Album hat Marina Stohler gleich selber gepresst: in ihrer Firma Mek Vinyl Gossau. Bild: Benjamin Manser

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Von der Musik zu leben, ist ein grosses Privileg. Für mich ist es der schönste und vielseitigste Beruf, den man nur haben kann. Meine Leidenschaft mit anderen Leuten zu teilen, ist sehr erfüllend. Als Solokünstlerin ist es aber schon ein Kampf, die eigene Managerin zu sein. Man muss an allen Fronten kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen.

Welches Buch würden Sie nie weggeben, und warum nicht?

«Kurze Antworten auf grosse Fragen» von Stephen Hawking, weil ich eine grosse Faszination fürs Universum, die Sterne und Planeten habe. Stephen Hawking hat geschrieben, dass er in seinen Gedanken das ganze Universum bereisen könne, was für ihn eine grosse Erfüllung sei. Die Musik öffnet für mich auch ganze Universen voller Emotionen und Klänge.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut – und warum?

Ich bin ein grosser Fan von Alicia Keys. Sie ist eine grossartige Musikerin und Sängerin. Wenn ich den Song «Is It Insane» auf meinem Plattenspieler laut aufdrehe, läuft es mir bei den jazzigen, bluesigen Klängen kalt den Rücken hinunter.

Heute in zehn Jahren …

... habe ich als Amazing July an verschiedenen Festivals gespielt und einen Radiohit gelandet. Heute in zehn Jahren ist unser Start-up Mek Vinyl Gmbh ein gesuchter Brand, bei dem viele Künstlerinnen und Künstler ihre Musik auf Vinyl verewigen lassen.