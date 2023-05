7 Fragen an ... «Das Performen mit Körper und Stimme kann verwundbar machen»: Die Musicaldarstellerin Livia Wüest über ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne Jede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen zu und wollen wissen: Was macht Sie wütend? Wann hassen Sie Ihren Beruf? Was machen Sie in zehn Jahren? Heute mit der Musicaldarstellerin Livia Wüest, die aktuell in der Konstanzer Musicaltheaterproduktion «Times of Woodstock» zu sehen ist.

Livia Wüest beim Partiturlernen. Bild: PD

Die zwanzigjährige Livias Wüest ist in Landschlacht im Thurgau aufgewachsen und hat letztes Jahr die Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen abgeschlossen. Schon seit Jahren singt sie an Hochzeiten und Feiern aller Art. Im Sommer 2022 hat sie beim See-Burgtheater Kreuzlingen in der Produktion «Lysistrata» mitgespielt. Dieses Engagement hat ihr auch den Weg nach Konstanz geebnet, wo sie für die Musiktheaterproduktion «Times of Woodstock» engagiert wurde, die ab 20. Mai aufgrund der grossen Nachfrage wiederaufgenommen wird.

Im Moment bereitet sich Livia Wüest auf die Aufnahmeprüfungen an eine staatliche Universität für den Studiengang Musical vor. «Musicaldarstellerin war nie ein idealistischer Kindheitswunsch von mir», sagt Livia Wüest. Erst durch das Mitwirken an einem Schulmusical der Pädagogischen Maturitätsschule wurde ihr Wunsch nach einer künstlerischen Karriere geweckt. Im, Sommer 2023 ist Livia Wüest erneut für die neue Produktion des See-Burgtheaters engagiert.

Wofür haben Sie in den letzten Monaten am meisten Zeit aufgewendet?

Livia Wüest: Ich befinde mich in der Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen an eine staatliche Universität für einen Musicalstudiengang. Momentan bewege ich mich zwischen Gesangs-, Schauspiel- und Tanzstunden hin und her. Auch in der Zeit dazwischen dreht sich vieles (besonders mein Kopf) um die anstehenden Prüfungen. Daneben arbeite ich an einer Sekundarschule als Vertretungslehrerin, um mir die Vorbereitungsstunden finanzieren zu können.

Was hat Sie zuletzt wütend (oder traurig) gemacht?

Ich interessiere mich neben Musik auch sehr für soziale und politische Themen. Da gibt es leider genügend Gründe, wütend und traurig zu sein.

Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Die Proben für mein aktuelles Projekt, die Wiederaufnahme von «Times of Woodstock», haben vor drei Wochen gestartet. Nach einem halben Jahr wieder als eingespielte Gruppe zusammenzufinden, komplett einzutauchen ins Jahr 1969 und vor allem zu realisieren, dass auch nach sechs Monaten die Texte, Choreos und Songs in meinem Kopf geblieben sind, machte mich nicht nur sehr glücklich, sondern ersparte mir auch eine Menge Arbeit.

In welchen Momenten hassen Sie Ihren Beruf? Und warum sind Sie trotzdem dabeigeblieben?

Livia Wüest in einer Szene der Konstanzer Musiktheaterproduktion «Times of Woodstock». Bild: PD

Wenn ich bereits jetzt etwas hassen würde, müsste ich meine Zukunftsplanung wohl nochmals überdenken. Aber natürlich sehe ich schon auch Schwierigkeiten, die der Beruf mit sich bringt. Das Performen mit Körper und Stimme kann sehr intim sein und verwundbar machen. Kritik an Leistung kann sich anfühlen wie Kritik an sich selbst.

Welches Buch würden Sie nie weggeben und warum?

Ich rede mir seit Jahren ein, dass ich keine Zeit zum Lesen habe. Deswegen befinden sich auch nur wenige (ungelesene) Bücher in meinem Besitz. Nur ein Buch würde ich aus emotionalen Gründen nie weggeben: Mein selbst geschriebenes und illustriertes Kinderbilderbuch aus der Sekundarschulzeit – mit wenig Text.

Bei welcher Musik bekommen Sie Hühnerhaut und warum?

Hühnerhaut kriege ich sehr willkürlich. Die kann es sowohl bei Klassik als auch dem kitschigsten Popsong geben, der eigentlich überhaupt nicht meinem Geschmack entspricht. Meistens ist die besondere Gesangsstimme der Auslöser. Garantiert Hühnerhaut bekomme ich bei einem Livekonzert von Faber.

Heute in zehn Jahren …

... werde ich jedes Wochenende an der Hochzeit von Freundinnen und Freunden singen, denen ich das bereits jetzt schon hoch und heilig versprechen musste.