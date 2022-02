Oscarverleihung Zwölf Nominierungen: «The Power of the Dog» ist Favorit bei den Oscars und ein Schweizer Kurzfilm bleibt im Rennen Zum 94. Mal findet die Oscar-Verleihung Ende März statt. Diese Stars, Filme und Musik dürfen auf die Auszeichnung hoffen.

Wurde unter anderem für die Kategorien «Bester Film» und «Beste Regie» nominiert: Der Netflix-Film «The Power of the Dog». Kirsty Griffin / AP

Mit zwölf Nominierungen ist der Film «The Power of the Dog» der diesjährige Oscarfavorit. Das Drama ist unter anderem als bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab. Auch die neuseeländische Regisseurin Jane Campion sowie Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die zwei Brüder spielen, die in den 1920ern gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, erhielten Nominierungen.

Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos «Dune» des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Auch Filme wie «West Side Story» und «Belfast» haben mehrere Gewinnchancen. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Mit einer Nominierung für den besten Kurzfilm ist ein Schweizer Beitrag im Rennen: «Ala Kachuu - Take and Run» von Maria Brendle and Nadine Lüchinger.

Oscar-Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

Bester Film «Belfast»

«Dune»

«The Power of the Dog»

«King Richard»

«Coda»

«West Side Story»

«Licorice Pizza»

«Don’t Look Up»

«Nightmare Alley»

«Drive my Car»

Beste Regie Jane Campion («The Power of the Dog»)

Steven Spielberg («West Side Story»)

Kenneth Branagh («Belfast»)

Paul Thomas Anderson («Licorice Pizza»)

Ryusuke Hamaguchi («Drive my Car»)

Beste Hauptdarstellerin Kristen Stewart («Spencer»)

Jessica Chastain («Eyes of Tammy Faye»)

Olivia Colman («The Lost Daughter»)

Nicole Kidman («Being the Ricardos»)

Penélope Cruz («Parallele Mütter»)

Bester Hauptdarsteller Will Smith («King Richard»)

Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»)

Denzel Washington («Macbeth»)

Javier Bardem («Being the Ricardos»)

Andrew Garfield («Tick, Tick…Boom!»)

Beste Nebendarstellerin Aunjanue Ellis («King Richard»)

Ariana Debose («West Side Story»)

Judy Dench («Belfast»)

Kirsten Dunst («Power of the Dog»)

Jessie Buckley («The Lost Daughter»)

Bester Nebendarsteller Ciarán Hinds («Belfast»)

Kodi Smit-McPhee («The Power of the Dog»)

Jesse Plemons («The Power of the Dog»)

JK Simmons («Being the Ricardos»)

Jamie Dornan («Belfast»)

Troy Kotsur («Coda»)

Bester internationaler Spielfilm Japan («Drive my Car»)

Italien («The Hand of God»)

Norwegen («The Worst Person in the World»)

Dänemark («Flee»)

Bhutan («Lunana: A Yak in the Classroom»)

Beste Filmmusik «Dune», Hans Zimmer

«The Power of the Dog», Jonny Greenwood

«Encanto», Germaine Franco

«Parallele Mütter», Alberto Iglesias

«Don’t Look Up», Nicholas Britell

Bester Kurzfilm «Ala Kachuu - Take and Run» Maria Brendle and Nadine Lüchinger

«The Dress» Tadeusz Łysiak and Maciej Ślesicki

«The Long Goodbye» Aneil Karia and Riz Ahmed

«On My Mind» Martin Strange-Hansen and Kim Magnusson

«Please Hold» K.D. Dávila and Levin Menekse

