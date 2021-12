Opernhaus Zürich Nach einem Österreicher und einem Deutschen kommt ein Bayer nach Zürich: Und der hält nichts mehr von Blackfacing auf der Opernbühne Matthias Schulz leitet ab 2025 das Opernhaus Zürich. Mit ihm rechnete niemand – weil er schon zu viel kann.

Matthias Schulz im Opernhaus Zürich. Ennio Leanza / KEYSTONE

Was für eine Karriere: 44 Jahre alt, fünf Kinder, Klavier und Volkswirtschaft studiert, bei den Salzburger Festspielen auf wichtigen Positionen gearbeitet, dann als kaufmännischer Geschäftsführer und künstlerischer Leiter die Internationale Stiftung Mozarteum aufgefrischt, ehe er Intendant der Staatsoper Unter den Linden in Berlin wurde. Dort arbeitet Matthias Schulz mit Pultstar Daniel Barenboim, der dort auf Lebenszeit dirigieren darf. Schulz aber geht: Ab 2025 leitet der Bayer das Opernhaus Zürich. Und zwar allein, ohne einen alleswissenden Barenboim.

Doch wer ihn reden hört und ihn kennt, weiss, dass er kein Sonnenkönig wird. Schulz wird in Zürich wirken und Wirkung zeigen. Da hat er, der jugendlich frisch wirkt, viel zu viel Erfahrung gesammelt. Mit der Diva wie mit dem Portier.

Schulz ist ein offener Mensch. 2013, kaum in Salzburg beim «Mozarteum» begonnen, suchte er das Gespräch. Wir sassen im Kaffeehaus Bazar, standen bald im Keller des Mozarteums und immer war da diese angenehme Stimme, die unaufdringlich die Grossartigkeiten seiner Arbeit beim Mozarteum – die Kernbereiche Konzert, Mozart-Museen und Mozartforschung – vermitteln wollte.

Schulz redete lange und sagte höflich wenig

Das höfliche Schweigen scheint auch eine Eigenschaft von Schulz zu sein. Als er am Montag um 13 Uhr nach der langen Einführung des Verwaltungsratspräsidenten endlich reden durfte, hatte Schulz die Anwesenden rasch für sich gewonnen: Nicht, weil er gleich damit bluffte, wer in Zürich «Parsifal» dirigieren würde, auch nicht mit welcher Uraufführung er seine Intendanz beginnen oder mit wem er Chefdirigent Gianandrea Noseda ersetzen würde. Im Gegenteil. Schultz redete lange und sagte höflich wenig.

Aber man hört Dinge heraus, etwa als er sagte: «Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind die wertvollste Ressource des Hauses und es geht neben der künstlerischen Entwicklung auch um Zukunftsfragen des gemeinsamen Arbeitens. Im Dialog mit den Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit möchte ich einen Kulturbetrieb im heutigen Umfeld gestalten und werde dabei die Entwicklung der Institution als Ganzes fest im Blick behalten. Selbstverständlich gehört es zu den zentralen Aufgaben, nachfolgende Generationen für die Kunstform Oper zu begeistern und auch neue Publikumsschichten zu gewinnen.»

Sowohl in Salzburg als auch in Berlin hat er ein Kinderorchester gegründet. Aber Schulz weiss, dass solcherlei nur Bausteine sind. Er redete auch die Digitalisierung gut, aber fügte an: «Die Leute müssen ins Haus kommen, das Echte erleben.»

Schulz ist ein begeisterter Vermittler der Oper, erinnert dabei an Alexander Pereira, der in Zürich zwischen 1991 und 2012 arbeitete. Das jedenfalls ist der Eindruck im Sofagespräch nach der offiziellen Präsentation.

Schulz schätzt die von Pereira erarbeitete hohe Anzahl der Premieren, sagt: «Für einen Programmmacher ist das wunderbar», fügt an, dass es in den letzten 30 Jahren zwei Pole gab, den Österreicher Pereira und den Deutschen Homoki – und sagt dann lachend und entwaffnend: «Ich bin Bayer. Die zwei sind in vieler Hinsicht unterschiedlich: Ich suche einen eigenen Weg. Aber ich möchte nicht ausschliessen, dass eine perfekte Mischung das Ideal ist.»

Matthias Schulz kann vermitteln, will für Zürich einen Weg zwischen Pereira und Homoki finden. Ennio Leanza / KEYSTONE

Ob die Regie wie bei Homoki oder die Musik wie bei Pereira mehr Gewicht haben soll? Ob probenfaule Stars in Zürich auftreten? «Diese Kunstform muss das beste von Musik und Szene zusammenbringen. Es muss viel und gut geprobt werden. Aber die grossen Sänger sollen an diesem Haus singen. Ich glaube, ich habe in Berlin einen ganz guten Weg gefunden.»

«Blackfacing kann man nicht mehr machen»

Erwähnt man aktuelle Probleme der Gesellschaft und des Opernbetriebes, fällt auf, dass er einen entspannten Umgang damit fordert. Aber seine Meinung etwa zu «Otello» ist klar: «Blackfacing kann man nicht mehr machen. Das Anderssein kann man in einer künstlerisch kreativen Weise darstellen. Diese Stücke vom Spielplan zu nehmen, das halte ich falsch, eine Überreaktion ist aber oft falsch.»

Zürich kann viel ab 2025 erwarten, und muss für 80 Millionen Subventionen viel erwarten.