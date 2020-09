«Ohne Hilfe wäre die Kultur tot»: Die St.Galler Kulturministerin Laura Bucher zieht nach 100 Tagen im Amt Bilanz

«Kultur ist lebensrelevant»: Was sich die St.Galler Kulturszene von der neuen Regierungsrätin Laura Bucher erhofft

Was erwarten die St.Galler Kulturschaffenden von der neuen Chefin des Departements des Inneren? Was erhoffen sie sich von Laura Bucher, was wünschen sie sich, was befürchten sie? Menschen aus der Kulturszene geben berührende, hoffnungsvolle, eindringliche Antworten, samt einer Einladung zum Kaffee – vom Schriftsteller über die Museumsdirektorin bis zum Theaterleiter.